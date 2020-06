Z platformy pro hráče se stala přehlídka pornohereček. Boj s nimi svádí jedna z největších firem světa

Praha Streamovací platforma Twitch nabízí hráčům počítačových her prostor, kde mohou své snažení sdílet s diváky po celém světě. Jenže brzy ho začali využívat i ti, kteří si chtějí vydělat trochu jinak. A to se firmě, vlastněné globálním gigantem Amazonem, ani trochu nelíbí.

Různých streamerů a youtuberů je v dnešní době po celém světě celá řada. Můžete sledovat snad vše, co vás napadne. Chcete se učit od profesionálních hráčů? Sledovat jak válí hvězdní fotbalisté ve Fifě (kupříkladu hvězdný útočník Manchesteru City Kun Aguero)? Či být u toho, jak vzniká takový obraz od píky?



Ač byl Twitch původně zamýšlen jako prostor zejména pro hráče počítačových her, dnes v něm můžete sledovat u práce programátory, zpěvačky, malířky, cosplayery. Zkrátka kohokoliv, kdo přijde s něčím neokoukaným a dokáže zaujmout diváky. A tak v něm zalíbení našly i třeba pornoherečky, které však logicky své řemeslo na této platformě provozovat nemohou.

Diváci mohou svým oblíbeným streamerům posílat finanční odměny či si jejich služby za pár dolarů předplatit. Netrvalo dlouho a streamovat začaly i ženy, které nevydělávají svým herním umem, spíše těží ze svého těla a z faktu, že cílovou skupinou Twitche jsou hlavně pubertální hoši.

Problém by to asi žádný nebyl, vysílání některých streamerek ale víc než hraní her připomínalo erotiku až soft porno. Ve spodním prádle se promenádovaly před kamerou, sem tam ‚nechtíc‘ ukázaly i něco víc a peníze se jim jen sypaly. A právě to se Twitchi v žádném případě nelíbí.

V boji proti těmto praktikám vydává pravidelně sérii pravidel, jimiž se musí každý streamer řídit. Nejnověji například zakázal streamovat pouze ve spodním prádle a navíc streamerkám zakázal nosit takové oblečení, pod nímž by byly patrné bradavky či jakékoliv intimní části.

Na Twitchi momentálně najdete spousty zajímavých a úspěšných streamerek, mezi nimiž se najdou právě i pornoherečky. Jednou z těch nejsledovanějších je například známá bývalá pornoherečka Sasha Grey, dále pak Mia Khalifa, Evelyn Claire či Mia Malkova.