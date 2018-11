Řepka se vrací do první ligy. A hned v prvním zápase by měl hrát proti Slavii

PRAHA Tak to je gól. Tomáš Řepka se vrací do první ligy a hned v prvním zápase by se měl představit proti svému úhlavnímu rivalovi, tedy pražské Slavii. Fotbalové trávníky akorát Řepka vymění za palubovky, protože bude hrát tuzemskou nejvyšší soutěž ve futsale za Bazooku Uherské Hradiště.

Prvoligový nováček zlanařil Řepku, který ve středu po rozhodnutí Odvolacího soudu byl zproštěn půlročního nepodmínečného trestu a bylo mu uděleno jen 300 hodin veřejně prospěšných prací.

Symbolické na celém příchodu 44letého Řepky je fakt, že Bazooka doma o víkendu hostí pražskou Slavii, tedy úhlavního rivala dlouholetého kapitána fotbalové Sparty.

Pro Řepku to bude velký sportovní návrat. Naposledy se totiž na fotbalovém hřišti objevil v roce 2013, kdy hrál I.A třídu za středočeskou Hvozdnici.

Za tým, kde nedávno hrál brněnský patriot Petr Švancara, by měl Řepka hrát do konce sezonu.



Pro Řepku se navíc odchodem do Uherského Hradiště Řepku uzavírá kruh. S fotbalem totiž začal ve valašském Brumově, které leží stejně jako Hradiště ve zlínském kraji.