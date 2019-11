Ronaldo po příchodu do Juventusu neproměnil třicet přímých kopů v řadě, dvacet z nich trefil do ‚zdi’

Od podpisu v roce 2018, kdy přestoupil z Realu Madrid do Juventusu za 100 milionů euro, má Ronaldo velmi tristní bilanci přímých kopů. V dresu Staré dámy jich totiž zahrával 30, ani jeden z nich přitom neskončil brankou. Dvacet z nich trefila portugalská superhvězda do zdi, sedmkrát byl zneškodněn brankářem a dvakrát minul branku.

Současný trenér Juventusu Maurizio Sarri však odmítá spekulovat, kdo by měl rodáka z Funchal nahradit.

After signing for Juventus last summer Cristiano Ronaldo was put on free-kick duty, forcing Paulo Dybala and Miralem Pjanić out of the job.



Since then he's taken 28 free-kicks and has missed every single one. Yikes. pic.twitter.com/RGbKmJZ0eK