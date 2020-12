Roy Keane mi zachránil život, tvrdí bývalý fotbalista. Kouč mu pomohl se závislostí na hazardu

V Sunderlendu spolu byli pouhé dvě sezony, přesto to byl právě manažer týmu Roy Keane, který tehdy třiadvacetiletému Michaelu Choprovi změnil život. Pomohl mu se závislostí na hazardu.

Bylo mu pouhých dvacet tři let, přesto spadl do pořádného průšvihu. Anglický útočník Chopra, který ve své kariéře prošel Newcastle United, Sunderlendem či Blackpoolem i mládežnickými reprezentacemi, prozradil že se stal gamblerem.

Ve svém životě tehdy dokázal myslet pouze na dvě věci - na fotbal a na sázky. „Je jasné, že čím víc peněz vyděláváte, tím vyšší sázky přicházejí. Fotbal byl můj život, tolik jsem mu obětoval a nedovolil bych, aby to něco zastavilo. Jenže, jakmile se ozval závěrečný hvizd a já vyšel ze hřiště, moje myšlenky okamžitě přeskočily jen na hazard a koně,“ vzpomíná Chopra na své temné období v rozhovoru pro anglická média.

Když se myšlenkami vrací k dobám své závislosti, odkrývá také podrobnosti, které ho kdysi hodně ovlivňovaly. „Nastavil jsem si třeba budík na druhou či třetí ráno, abych mohl sázet na zápasy v Brazílii, ač jsem o nich nic nevěděl. Přesně to dělá gambler,“ uvědomuje si teď zpětně.

Dnes je už z nejhoršího venku a sám přiznává, že své tehdejší já nepoznává. „Když se na to dívám zpětně, zajímalo by mě, jak se to všechno stalo.“

Sám si prý nebyl schopen pomoci, nakonec se rozhodl přiznat aspoň rodině. Ač od nich pomoc nechtěl, jejich reakce ho nakopla k tomu, aby o svém problému mluvil dál. „Jednoho dne jsem se před rodinou zhroutil v slzách a přiznal jim, že mám problém. Poskytli mi plnou podporu. Snažili se mi pomoci, ale já jsem to nechtěl. Nakonec jsem se rozhodl promluvit s Royem Keanem a on byl úžasný.“

Právě tehdy spolu pracovali v Sunderlandu. Chopra na pozici hráče, Keane jako manažer. „Chovám k němu naprostou úctu, protože si mezi tréninky našel čas, aby se mnou mluvil a ptal se, jak na tom jsem. Byl to Roy, kdo mi podal přesně takovou pomocnou ruku, jakou jsem potřeboval,“ prozrazuje.

„Nevěděl jsem, co od toho očekávat, protože jsem tehdy nebyl v Sunderlandu dlouho a navíc to byl Roy Keane,“ vzpomíná. Právě Keane byl totiž vždycky známý svou výbušnou a kontroverzní povahou, na druhou stranu byl ale uznávaným fotbalistou, svého času dlouholetým kapitánem Manchesteru United a v neposlední řadě i manažerem.

„Když jsem tam poprvé vešel, trochu jsem se bál, ale vzal to úplně v pohodě. Sám se mi otevřel a mluvil o věcech, které udělal špatně, což vůbec nemusel.“

Keane mu prý hodně pomohl, nejen lidským přístupem, ale zejména snahou zajistit potřebnou pomoc. „Po tréninku jsme k němu zašli do kanceláře, pili zelený čaj a mluvili o životě a o všem. Věděl o mých problémech a snažil se mi na tréninku dělat radost, rozesmávat mě, chichotal se se mnou. Lidé o něm často říkají ošklivé věci, ale já s tím naprosto nesouhlasím. Poznal jsem jeho jinou stránku, je to neuvěřitelný člověk,“ děkuje svému spasiteli.

Jenom lidský přístup ale nestačí, závislí na hazardu podle Chopry potřebují hlavně odbornou pomoc. I tu mu Keane zajistil. „Byl v kontaktu s klinikou Sporting Chance a řekl mi, že mi sežene pomoc nejrychleji, jak to půjde. Do téhle kliniky jsem se nakonec nedostal, protože měli plno, ale sehnal mi místo v londýnské nemocnici Nightingale. Za vše vděčím jemu, byl to on, kdo mi pomohl,“ děkuje.

Chopra se snaží o svém problému mluvit veřejně, rád by tím pomohl ostatním hráčům, kteří se třeba nacházejí v podobné situaci. Spolupracuje také s organizací TalkBanStop., která pomáhá lidem se závislostmi na hazardních hrách. „Vím, že si myslíte, že si všechny problémy zvládnete vyřešit sami, ale není to tak lehké. Musíte se lidem otevřít, musíte jim o tom dát vědět a sehnat si pomoc. Mluvit s ostatními je to nejdůležitější.“