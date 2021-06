Rozjařený Šihlavý už hledí vpřed: Byla to fantazie, Dánové ale budou těžší soupeř

OD NAŠEHO ZPRAVODAJE V BUDAPEŠTI Ta otázka musela padnout, i když odpověď na ni byla vlastně jasná. Co jiného už mohl být pro Jaroslava Šilhavého životní zápas než senzační vítězství 2:0 nad Nizozemskem v osmifinále Eura.

„Ano, ten zápas měl pro mě všechna nej. Nejlepší, nejprestižnější, největší,“ chrlil ze sebe šťastný kouč, když hodinu po utkání dorazil na tiskovou konferenci.

Trenére, co vás po tak pohádkovém večeru hřeje nejvíc?

Určitě to, že jsme hráli skvěle týmově. Říkal jsem hráčům na přípravě, že jinak to nepůjde, protože soupeř je velice silný, jasný favorit zápasu. Zvládli to. Hráli jako tým a z toho vyskočily i skvělé individuální výkony.

Koho nejvíc pochválíte?

Tomáš Vaclík nám hodně pomohl, chytil obrovskou šanci. A Tomáš Holeš, ač defenzivní hráč, dal gól, na další přihrál, to je něco neskutečného.

Taky dostal cenu pro hráče zápasu.

Po právu. Skvělý byl třeba i za Slavii proti Arsenalu, ale dneska hrál ještě mnohem lépe. Nejenže zastavoval útoky soupeře, ale vstřelil první gól. Pak už signalizoval, že má křeče, a stejně ještě ve sprintu nahrál Schickovi na druhou trefu. Famózní výkon, smekám.

Navíc vymazal nizozemského kapitána Wijnalduma.

Úkoly měl jasně dané. Wijnaldum se pohybuje pod útočníky, měl na něj dohlížet a zvládl to na jedničku. Není co dodat.

Byl to celkově nejlepší výkon reprezentace pod vaším vedením?

Asi jo. Kvalifikace doma s Anglií byla taky úžasná, ale tohle je play off Eura, vyřadili jsme silné Holanďany... To má velkou váhu.

Prospěly týmu tahy v sestavě? Udělal jste tři změny, dvě vynucené.

Kluci, kteří nově nastoupili od začátku, byli skvělí. Kadeřábek dlouho nehrál a zvládl to parádně, to stejné Ševčík a Barák. Kluci byli připravení a ustáli to výborně.

Dušan Uhrin, kouč vicemistrů Evropy z Eura 1996, už před turnajem věštil, že můžete dojít podobně daleko. Věříte?

Mám k těm slovům velký respekt a pokoru. Ale rozhodně mám radost, co jsme jako tým dokázali. Ač jsme byli outsider, skoro největší na turnaji, tak se nám tohle podařilo. Věřím, že tímhle výkonem jsme schopní pozlobit i Dány, i když nás čeká přelet do Baku. Ale na letadlo jsme si už zvykli, zvládneme to.

Čeká vás těžší zápas?

Obávám se, že ano. Dánové se po nešťastném začátku dostali na vítěznou vlnu, včera to předvedli s Walesem. Nečeká nás nic jednoduchého, musíme se dobře připravit. Určitě se o postup popereme.

Fanoušci vás oslavují už teď.

Největší odměna je, že nám tleskali i Holanďané. Výkon se jim líbil a dokázali to ocenit. To hřeje na srdíčku, jsme za to rádi. Z atmosféry jsem měl husí kůži, jen jsem vyšel na hřiště. Jsem rád, že jsme se s fanoušky mohli radovat, že nám pomohli.