Šampionát v Kataru udiví kompaktností, tvrdí FIFA. Stadiony jsou skoro hotové

Katar / Praha Až na podzim roku 2022 se bude hrát v Kataru mistrovství světa ve fotbale. Nicméně už nyní se objevuje celá řada informací, například generální sekretářka FIFA Fatma Samourová zve fandy na „kompaktní povahu celého šampionátu“.

Katar bude hostitelem od 21. listopadu do 18. prosince na sedmi místech po celé zemi. „Bude to skvělá zábava, protože zde bude možnost navštívit několik stadionů a vidět řadu zápasů během jediného dne,“ sdělila Samourová agentuře TASS. „Na šampionátu bude nejdelší vzdáleností mezi stadiony jediná hodina, takže nic nebrání tomu, aby diváci viděli třeba dva nebo tři zápasy denně,“ podotkla.

Právě stadiony bývaly velkým problémem světových šampionátů, protože se dokončovaly na poslední chvíli. S tím by ale měl být v případě Kataru konec, všechny by měly být hotové během příštího roku. „První aréna již byla kontrolována, další se chystá v nejbližších dnech. Během tohoto roku se chystají funkcionáři FIFA ještě na dva stadiony, zbylé čtyři přijdou na řadu v příštím roce. Nejpozději by měly být dokončeny ve druhé polovině příštího roku, maximálně v listopadu 2020, tedy přesně dva roky před MS,“ uvedla Samourová.



Prvním dokončeným stadionem je Khalífův mezinárodní stadion v Dauhá. Pojmenovaný je po bývalém katarském emírovi, a může se pochlubit kapacitou více než 40 tisíc míst.