Sázka na patrioty se Budějovicím vyplácí. Tým s menším rozpočtem než je roční příjem Součka prohání ligu

Budějovice V úvodních jedenácti kolech jen dvě vítězství. K tomu sice velmi cenné remízy se Spartou a Jabloncem, ale i tak zisk osmi bodů věštil nováčkovi z Českých Budějovic spíš problémy.

A ejhle, o dva měsíce později je pro Jihočechy vše mnohem růžovější. Dynamo v zápase s Jabloncem (1:0) vyhrálo pošesté z posledních sedmi kol a v tabulce mu patří sedmé místo, přičemž na čtvrtou Spartu ztrácí pouhé dva body.



To je překvapení i vzhledem k podmínkám Jihočechů. Do sezony šli s rozpočtem 45 milionů korun, což mimochodem činí o pět milionů méně než roční příjem slávistické hvězdy Tomáše Součka.

K přílivu peněz do klubu v posledních letech notně přispělo město, které štědře investuje do nejúspěšnějších sportů v regionu – fotbalu, hokeje a volejbalu. Radnice navíc vlastní Střelecký ostrov, tudíž klub se o investice spojené se stadionem nemusí starat.

Jaroslav Drobný v dresu Budějovic.

Co se týče personálu, Budějovickým se vyplácí sázka na odchovance, a to jak na hřišti, tak ve vedení. Trenér David Horejš, generální manažer Martin Vozábal a brankář Jaroslav Drobný spolu dřív hráli v jednom mužstvu, znají se už od dorostu, povídají si stejným přízvukem.

„Jsme kolektiv lidí, kteří spolu něco zažili. Je to ale vrtkavé. Když se nám dříve nedařilo, byl jsem osočován, že si do těchto pozic dosazuji kamarády, jsem v tomto ohledu realista,“ říká Vozábal.

Zkušenou trojici navíc doplňuje tvář nejznámější – současný kapitán ostřílený Spartou, národním týmem, Itálií či Tureckem Tomáš Sivok. „Jsem moc rád, že kabinu mají pod kontrolou Sivok s Drobným, oba jsou na sebe velmi nároční a daří se jim to přenášet na celou kabinu,“ těší Vozábala.

Cílem zůstává záchrana

Proti Jablonci čtyřicetiletý veterán Drobný několika dobrými zákroky vychytal třetí nulu z posledních pěti utkání a potvrdil, že jeho návrat z Německa zkraje října jde mužstvu k duhu. Vepředu jsou zase Hořejšovi svěřenci schopni střílet dost branek, za osmnáct kol jich dali rovných třicet.

„Naše hra začala mít smysl. Ve srovnání s létem je to obrovský rozdíl. Jsme aktivní, má to řád. Dá se na to koukat,“ vnímá Drobný.

„Myslím, že hrajeme dobře, snažíme se hrát dopředu. Máme trenéra, který má před sebou hodně velkou budoucnost a možná taky jednou bude trénovat někde jinde,“ myslí si kapitán Sivok.

Před začátkem sezony si Budějovice daly za cíl zachránit se, současná sedmá příčka by znamenala postup do play off o Evropskou ligu. Vedení klubu ale zůstává střídmé. „Naše ambice se nemění, nejdůležitější bude neztratit pokoru. Pracujeme ve skromnějších podmínkách. Za současnou formu jsme moc rádi, zároveň může přijít ale podobná série opačným směrem. Primárním cílem nadále zůstává vyhnout se baráži,“ říká uvědoměle generální manažer Dynama.