Schick si svými výkony říká o pozornost, vedoucí Lipsko kvůli němu změnilo rozestavení

Lipsko Forma fotbalisty Patrika Schicka v předvánočním období vygradovala, když během šesti bundesligových kol zapsal šest branek a jednu asistenci. Český reprezentant tak opět po zdravotních lapáliích začíná vzbuzovat zájem týmů z celé Evropy. První v řadě ale stojí Lipsko.

Lipsko, které po sedmnácti kolech vede německou Bundesligu o dva body před Mönchengladbachem a o čtyři body před obhájcem titulu Bayernem, může v létě získat Schicka na přestup. Pokud u AS Řím uplatní opci ve výši 29 milionů eur (asi 741 milionů korun), stane se bývalý hráč Sparty, Bohemians 1905 a Sampdorie Janov nejdražší posilou v historii saského klubu. A momentálně dělá vše pro to, aby se tak stalo.

„Patrik má obrovskou kvalitu a přináší další schopnosti do našeho týmu, který tak může být ještě univerzálnější,“ pronesl po konci podzimu v Německu sportovní ředitel saského klubu Marcus Krösche. „Ukázal hodně dobrých momentů, hlavně zády k bráně. Výborně útočí a je jasně vidět, že má cit pro góly,“ doplnil jej kouč Julian Nagelsmann.

Schick přišel do Lipska začátkem září z AS Řím na roční hostování se zmíněnou opcí. Na začátku svého bundesligového angažmá ho dvakrát přibrzdilo zranění kotníku, ale na konci listopadu využil hozenou rukavici a v posledních šesti kolech Bundesligy zazářil pěti góly a jednou asistencí.

Patrik Schick se raduje z gólu Lipska.

„Na scénu se vrátil velmi přesvědčivým způsobem. Věříme, že až v zimní přestávce dotrénuje kondiční stránku na sto procent, bude ještě lepší,“ říká manažer Pavel Paska. Nebýt zranění z reprezentačního srazu, mohla Schickova levačka kouzlit už dříve. Lipsko v čele s trenérem Nagelsmannem si přálo, aby Schick nenastoupil do říjnového přípravného zápasu proti Severnímu Irsku. Český útočník ale odehrál posledních třicet minut a obnovil si své zranění kotníku.



„Měli jsme s českou asociací dohodu, že nebude hrát. A on nastoupil. Za stavu 0:3 šel na hřiště a zranil se. Je to velmi nešťastné a bylo to zbytečné. Byl to přípravný zápas a já bych se jako trenér zachoval jinak,“ zlobil se poté Nagelsmann. „Žádná dohoda s Lipskem neproběhla,“ kontroval manažer národního týmu Libor Sionko.

Ať už je pravda na jakékoliv straně, je vidět, jak moc si německý celek Schicka cení. Chcete ještě jeden důkaz?

Kvůli Schickovi Lipsko změnilo rozestavení

Po nepříliš vydařeném působení v italském AS Řím, kde třiadvacetiletý útočník kvůli hvězdnému útočníkovi Edinovi Džekovi alternovat na pozici levého křídla, se rodák z Prahy vrátil na svůj oblíbený post – na hrot. „Dokonale sem pasuje a my jsme také perfektním místem pro něj. Díky našemu stylu hry se totiž dostává do situací, kdy může naplno využít své přednosti,“ usmívá se Krösche. Ten spolu s Nagelsmannem vytvořil pro Lipsko – a pochopitelně i Schicka – úplně nové rozestavení. Z populárního 4-2-3-1 přešel lídr Bundesligy na 4-2-2-2 tak, aby Schick mohl hrát spolu s útočnou jedničkou Lipska Timem Wernerem.

Německý reprezentant je s 18 brankami druhým nejlepším střelcem soutěže po polském kanonýrovi Robertu Lewandowském z Bayernu Mnichov (19). A Werner ve spojení se Schickem utvořili doslova děsivé útočné duo. Zároveň si Lipsko chystá českého čahouna pro případ, že by se s jeho německým parťákem nedomluvilo na prodloužení smlouvy, která mu končí už v červnu 2020. „My zájem máme, on nám ale několikrát naznačil něco jiného,“ řekl před pár dny ředitel německého klubu Oliver Mintzlaff.



Těžko se lze třiadvacetiletému rodákovi ze Stuttgartu divit, když se o něj údajně zajímá i Liverpool. Schick ale stále více ukazuje, že je schopen jej plně zastoupit. Byť společně jim to jde ještě lépe...