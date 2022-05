Šejkové stále Evropu nedobyli. Pumpování peněz nepomohlo, jak fungují Arabové ve fotbale?

Ukážu vám milionový tanec, jaký fotbalový svět ještě nezažil. Těmito slovy se v září 2008 uvedl Mansúr bin Zayed Al Nahyan ze Spojených arabských emirátů při nákupu Manchesteru City od bývalého thajského premiéra Thaksina Shinawatry za v přepočtu 6,62 miliardy korun.

A opravdu. Peníze se od té doby v organizaci s přezdívkou Citizens točí v astronomických sumách. Vedení v čele s předsedou Chaldúnem Al Mubarakem si může dovolit nakoupit sebevětší hvězdy, rozšířit stadion nebo postavit supermoderní tréninkový areál s mládežnickou akademií v hodnotě 150 milionů liber. Z klubu, který se na přelomu tisíciletí potácel mezi Premier League a druhou ligou a dokonce spadl do té třetí, se najednou stal hegemonem fotbalové Anglie. Získal celkem šestnáct trofejí.

Jenže to hlavní stále chybí. Pořád jim uniká triumf v Lize mistrů, potažmo jakákoliv mezinárodní trofej. Jediným evropským triumfem tak zůstává Pohár vítězů pohárů v roce 1970.

Ve znamení finančních rekordů

Ušatý pohár jim unikl i loni, kdy v portském finále podlehli Chelsea 0:1. A svůj stín nepřekročili ani letos, když jim druhý souboj o trofej v řadě doslova proklouzl mezi prsty v duelu s Realem Madrid.

„Je to pohárová soutěž a její kvalita je hodně vysoká, takže je velmi těžké ji vyhrát,“ řekl belgický záložník Manchesteru City Kevin De Bruyne po prvním utkání semifinále, které jeho tým ovládl po přestřelce 4:3. V odvetě však prohrál 1:3 po prodloužení. „To, že bojujeme už řadu let a dostáváme se do závěrečných fází, znamená, že se nám daří. Ale kdybychom vyhráli, myslím, že by se pohled na nás změnil.“

I Pep Guardiola, v současnosti zřejmě nejžádanější trenér, který k Citizens přišel v roce 2016, před časem prohlásil, že Manchester potřebuje Ligu mistrů vyhrát, jinak bude jeho působení v klubu hodnoceno jako „selhání“.

„Máme však tu nevýhodu, že každý víkend musíme hrát neuvěřitelně těžký zápas,“ podotýká předseda klubu Al Mubarak s odkazem na působení v nejnáročnější soutěži světa. „Ne všichni soupeři, s nimiž se v Lize mistrů setkáváme, to takhle mají.“

Nicméně konkurenti z Premier League Liverpool či Chelsea si v posledních letech na evropské trofeje sáhli, Citizens nikoliv.

Při zmínce o Chelsea se nabízí srovnání úspěšnosti arabských vlastníků City s Romanem Abramovičem, od něhož klub nyní za 5,28 miliardy eur koupí skupina investorů vedená spolumajitelem basketbalových Los Angeles Lakers Toddem Boehlym. Ruský oligarcha začal do londýnského celku pumpovat peníze v roce 2003 a Chelsea stačilo pět let, aby se dostala do finále Ligy mistrů, za další čtyři roky ji vyhrála.

Abu Dhabi United Group se to však s Manchesterem City nepovedlo ani při vynaložení bláznivých částek. V posledních letech jsme se mohli dočíst o řadě finančních žebříčků, v nichž nejčastěji hrají prim právě Citizens.

Například studie fotbalové sekce Mezinárodního centra pro sportovní výzkumy z léta 2019 uváděla, že Manchester City byl prvním klubem historie, který na svůj stávající kádr vynaložil více než miliardu eur. Například Liverpool coby čerstvý vítěz Ligy mistrů tehdy svůj tým poskládal „jen“ za 639 milionů eur.

Podle portálu Transfermarkt zase City od sezony 2011/12 doteď utratilo za přestupy 1,74 miliardy eur – více než kterýkoli jiný klub ve světovém fotbale.

Sportovní panství City nezahrnuje pouze Manchester. Abu Dhabi United Group patří konglomerát klubů po celém světě, které sdílejí například lékařské zázemí, poznatky trenérů či skautů, společně vyjednávají se sponzory a propagují značku City. Do holdingu City Football Group, na němž finančně participují i americká společnost Silver Lake s čínskými China Media Capital a CITIC Capital, patří například také New York City FC v USA, australské Melbourne City FC, japonské Jokohama F. Marinos, španělská Girona, čínské Sichuan Jiuniu nebo indické Bombaj City FC.

PSG nepomohl ani Messi

Do podobného projektu se v létě 2011 pustili boháči z Kataru, kteří koupili Paris St. Germain. Zatímco Manchester City po marnotratných letech začal víc sázet na koncepci, v případě Násira Al-Chelajfího a jeho Qatar Sports Investments stále převládá rozhazovačnost s imagí „můžeme si koupit, koho chceme, nic není nemožné“. Lukrativní adresou v minulých letech prošli i David Beckham, Zlatan Ibrahimovič nebo Edinson Cavani, aktuálně v týmu nechybí supertrio Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Za poslední dva jmenované Pařížané vysázeli zdaleka největší částky v historii fotbalu - 222, resp. 180 milionů eur. K tomu připočtěme královské platy, ten Messiho se blíží v přepočtu k miliardě korun ročně.

Výsledkem je dominance ve francouzské lize, od roku PSG utekl domácí titul pouze v letech 2017 a 2021, i když Ligue 1 nedosahuje takové úrovně jako Premier League, Bundesliga nebo Serie A. Nicméně v Lize mistrů Pařížané dosáhli maximálně na finále v roce 2020, kdy jim trofej těsnou výhrou 1:0 vyfoukl Bayern Mnichov.

Fanouškům už dochází se stále nenaplněnými ambicemi trpělivost. Hvězdy si tak od nich občas vyslechnou nespokojený pískot a před dvěma týdny část diváků místo mistrovských oslav opustila stadion čtvrt hodiny před závěrem zápasu s Lens.

Podle médií je dokonce kabina PSG v rozkladu. „Neymar už trénuje jen minimálně, na trénink přijíždí v žalostném stavu, jako opilý. Je to v duchu jeho pomsty PSG,“ líčil francouzský novinář Daniel Riolo pro stanici RMC Sport a vedení klubu radí, aby brazilského kanonýra nechalo odejít. Deník L’Equipe zase tvrdí, že v týmu proti sobě stojí španělsky a francouzsky mluvící skupiny hráčů.

Co ukáže Newcastle?

Je s podivem, že oba kluby nejsou penalizovány za nedodržování finančního fair play, k němuž zjevně dochází, neboť gigantické náklady nemohou být pokryty pouze z vydělaných příjmů. Podle německého listu Der Spiegel je Manchester City už tři roky tajně vyšetřován za obcházení pravidel a brzy by měly být známy výsledky.

Nicméně PSG a Citizens jsou pouze vrcholem sílícího arabského vlivu na fotbalovou Evropu, s jehož pomocí si bohatí šejkové z mnohdy autoritativních zemí kupují lepší renomé. V Anglii vlastní třeba také Aston Villu, Everton, Fulham, Hull či Sheffield United.

A největší haló za poslední dobu vyvolal podzimní kontroverzní nákup Newcastlu United konsorciem v čele se saúdskoarabským Veřejným investičním fondem, za nímž stojí faktický vládce země korunní princ Muhammad bin Salmán. „Chceme vidět, jak Newcastle získává trofeje v lize i v Evropě,“ prohlásila ambiciózně ředitelka a spolumajitelka United Amanda Staveleyová poté, co se společníky zaplatili 305 milionů liber (zhruba 9 miliard korun).

Zatím se tradiční tým zvedá aspoň v rámci anglické ligy. Po podzimu byl poslední, nyní se díky zlepšeným výsledkům pod novým koučem Eddiem Howemposunul do klidného středu. Vzhledem k neomezeným finančním možnostem se dají v letní pauze čekat mohutné nákupy a dravá snaha o průnik do evropských pohárů. U začátku nové éry by mohl být i český útočník Patrik Schick, o jehož možném příchodu z Leverkusenu se v posledních týdnech mluví. „Počkejme a uvidíme,“ komentoval Schick spekulace.

Stejně tak se nechme překvapit, jestli šejkové v Newcastlu budou úspěšnější než jejich předchůdci u konkurence.