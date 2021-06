SIEGL: Schick může být králem kanonýrů. Škoda Coufalova podklouznutí, gólovou střelu by zablokoval

Praha Ač výkony v přípravě mohly budit rozpaky, začátek mistrovství Evropy vychází českým fotbalistům velmi slušně. Po vítězství nad Skotskem přišla remíza 1:1 s úřadujícími vicemistry světa z Chorvatska. „V obou zápasech jsme podali týmový výkon, zatím můžeme být spokojeni,“ chválí výběr trenéra Šilhavého v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý elitní kanonýr Horst Siegl.

Lidovky.cz: Jak jste viděl zápas s Chorvatskem? Zasloužená remíza?

Asi ano. Především jde o důležitý bod, v tomto ohledu musí panovat spokojenost. Bylo vidět, že ani jeden tým nechce prohrát. Chorvatům by se samozřejmě daleko více hodila výhra, ale myslím si, že v posledním utkání skupiny porazí Skoty a také postoupí. Nám takový výsledek přinesl potřebný klid před duelem s Anglií. S postupem to vypadá velmi nadějně, už by mělo jít jen o to, jaké místo obsadíme.

Lidovky.cz: Jaroslav Šilhavý udělal jednu změnu v sestavě, Tomáš Holeš nahradil Alexe Krále. Obstál?

Velmi dobře hlídal Modriće, který se nedostal ke svým tradičním průnikovým přihrávkám. Trenéři podle mě zvolili správnou sestavu. Holeš je defenzivněji laděný než Král, kterému se navíc v poslední době nedařilo, poměrně často ztrácel balony.

Lidovky.cz: Překvapil vás průběh prvního poločasu, ve kterém Češi častěji drželi balon a Chorvaty přehrávali?

Začátek byl z naší strany velice dobrý. Vypracovali jsme si tlak, před brankou Chorvatska létaly nebezpečné centry, vytvořili jsme si několik závarů. Celé to vyústilo v penaltu, po které jsme se zaslouženě ujali vedení.

Lidovky.cz: Patrik Schick neukázal jen herní pohodu, ale také obrovský hlad a odhodlání. Z obličeje mu pořád kapala krev, ale i tak si chtěl vzít penaltu.

Přesně tak. Pomohlo nám, že Chorvati takhle dlouho diskutovali s rozhodčím, aspoň se stihl dát trochu do pořádku. Pořád byl trochu od krve, ale kdyby sudí nařídil penaltu trochu dříve, asi by ho k ní ani nepustil. (směje se) Je správné, že se jí Schick ujal. Hraje ve velké formě, nebylo co řešit. Pro reprezentaci je klíčovým hráčem. Dal už tři branky a určitě se přihlásil do souboje o korunu pro krále kanonýrů.

Lidovky.cz: Soupeř srovnal krátce po přestávce. Mohl Tomáš Vaclík s Perišićovou ranou něco dělat?

Těžko říct. Hlavně je škoda Coufalova podklouznutí, jinak by střelu zvládl zablokovat. Vaclíkovi nelze nic moc vyčítat. Stačí si vzpomenout na pondělní zápas se Skotskem, kde podal fantastický výkon a vychytal důležité vítězství.

Lidovky.cz: Pochvalu zaslouží i před turnajem kritizovaná defenziva, která zatím inkasovala jen jednou.

Chorvaty jsme k tolika šancím nepustili, obrana si vedla dobře. Kalas to vzadu spolehlivě uskákal, Coufal hodně podporoval ofenzivu. Ale hlavní je, že Češi podali kompaktní týmový výkon. Za bodem si šli a zaslouženě ho získali.

Lidovky.cz: Chorvaty oživili až střídající hráči. Nečekal jste od úřadujících vicemistrů světa více?

Od posledního světového šampionátu prošel jejich kádr obměnou. Starší hráči jako Mandžukić nebo Rakitić skončili, mají tam nové kluky. Pořád mají skvělé individuality, nebezpečný byl především Perišić. Je pravda, že jejich kombinace možní až příliš stojí na Modrićovi, kterého jsme si pohlídali.

Lidovky.cz: Čekal jste před začátkem ME, že Češi budou po dvou zápasech krůček od postupu ze skupiny?

Věřil jsem, že porazíme Skoty a po dvou zápasech budeme mít tři body. Ale je skvělé, že jsme zvládli obrat i Chorvaty. V přípravě to sice nebylo ono, ale do šampionátu jsme vstoupili velmi dobře. V obou zápasech jsme podali týmový výkon, zatím můžeme být spokojeni.