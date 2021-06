Myslím si, že UEFA musí být z Eura dost zklamaná, hlásí český fanoušek z Británie

LONDÝN/PRAHA Třiadvacetiletý Tomáš Pavlík z Víchové nad Jizerou v Krkonoších je jedním z mála fanoušků, kteří se přes přísné restrikce vydali přímo do dějiště zápasů českých fotbalistů v základní skupině Eura na britských ostrovech.

„Měl jsem štěstí, že kamarád Patrik žije dlouhodobě v Bournemouthu, což je velmi pěkné město na jihu Anglie, takže jsem k němu přiletěl už dva týdny před zápasem s Chorvatskem a strávil jsem u něj povinnou desetidenní karanténu. Vůbec se nedivím, že spoustu českých fanoušků nakonec nepřijelo, protože zdejší podmínky jsou dost komplikované,“ říká pro Lidovky.cz Pavlík, který nebude chybět ani dnes ve Wembley na duelu s Anglií.



Lidovky.cz: Jaká opatření a komplikace české fanoušky, kteří přijeli na zápasy v Glasgow a Londýně, čekaly?

Aby se člověk do Skotska nebo Anglie dostal, musel mimo jiné vyplňovat i supersložitý formulář k brexitové situaci. A co se týče covidu, musíte se prokázat negativním PCR testem z Česka, dále si na ostrovech koupíte tzv. test kit, což jsou dva testy, jimiž se testujete druhý a osmý den karantény. Tento balíček stojí zhruba sto sto padesát liber, a pokud chcete karanténu ukončit už po pěti dnech, musíte si za dalších padesát liber koupit další test. Je to poměrně složité a finančně náročné, ale jelikož jsem kamaráda taky dlouho neviděl, nebral jsem to jako cestu na fotbal, ale i jako jeho návštěvu. Pokud však nemáte u koho karanténu strávit, musíte na hotel, což vyjde třeba na dva tisíce liber. A dávat šedesát tisíc korun, abyste viděli pár zápasů, se většině lidí nechce, což je pochopitelné.

Lidovky.cz: Byli jste až na druhém zápase s Chorvatskem. Proč ne už na Skotsko?

Snažili jsme se o to, ale bohužel jsme se nedostali k lístkům. Je potřeba říct, že skotská ani britská vláda nebyly k fanouškům na Euru vůbec přívětivé. I když se UEFA podle mých informací s nimi snažila domluvit, nepovolily pro ně žádné výjimky, proto je v hledištích omezená kapacita, což bylo v případě Hampden Parku v Glasgow nějakých pětadvacet procent.

Lidovky.cz: Jak ten celý proces od původní rezervace vstupenek až po jejich získání za snížení kapacity probíhal?

S kamarádem, se kterým jsme na zápas šli, jsme měli obrovské štěstí, když jsme už loni vyhráli v soutěži od UEFA, díky čemuž jsme měli na lístky pro zápasy s Chorvatskem a Anglií přednostní právo. Když potom ustanovili snížení kapacity, proběhlo nové losování, a my jsme znovu byli úspěšní. Chtěli jsme i na zápas se Skotskem, přemýšleli jsme, jak se něj dostat, ale nešlo to. Těch málo Čechů, kteří tam byli, se na to hodně těšili, nechtěli dát lístky z ruky, a Skoti už vůbec ne.

Lidovky.cz: Se vstupenkami jde tedy kšeftovat klidně i před zápasem? Nejsou personalizované na jméno?

UEFA si naprogramovala speciální aplikaci na vstupenky, kterou je potřeba mít nainstalovanou. A lze lístky v rámci aplikace přeposílat. Na facebooku je hromada skupin, kde lidi mezi sebou s nimi obchodují. Přesto je kvůli sníženým kapacitám opravdu těžké se k lístkům dostat, navíc se nabízejí za hodně přemrštěné částky.

Lidovky.cz: Kolik stály oficiálně?

Vstupenky v nejlevnější kategorii, kterou jsme vyhráli my, stály padesát eur, což není příliš drahé. A místa v nejlepší kategorii byly za sto padesát eur. Ceny lístků jsou tedy snesitelné, horší je to s tím vším okolo.

Lidovky.cz: Jak vypadají opatření přímo na stadionech?

Zrušili aspoň povinnost prokázat se negativním testem. Jinak je to taková klasika jako všude: chtějí, abychom dodržovali rozestupy a nosili roušky, což je těžké uhlídat, když se nahrnou lidi do kotle. Chudáci dvacetiletí securiťáci na nás pořád pokřikovali, ať si nandáme roušky, ale dívali jsme se po sobě navzájem a obě strany věděly, že je to zbytečné, když jsme chtěli fandit. Lidé je měli nasazené při příchodu na stadion nebo když se šlo o přestávce kouřit, ale během zápasu už ne. Jinak je zakázáno jídlo a pití, nedá se přinést ani není možnost si ho koupit. Pořadatelé aspoň rozdávali zadarmo vodu.

Lidovky.cz: Čeští fanoušci se soustředili v kotli. Ten už byl předem určen, nebo to nějak vyplynulo?

Naplánované to nebylo, nevěděli jsme o tom. Ale když jsme došli na stadion, nehledě jakým vchodem, nebylo omezeno, kam až může dojít. Lidi se pak přirozeně začali soustřeďovat v našem kotli, všiml jsem si, že přišli i tací, kteří měli vstupenky do mnohem lepších kategorií kolem prostředka hřiště. Mohlo nás tam být tak dvě tři stovky a všichni jsme fandili, jak jsme mohli. Dokonce tam někdo dostal i buben. A jelikož nikdo nebyl v roli typického spíkra, každou chvíli začal fandit někdo jiný.

Musím zmínit, že jsme tam měli i pár Chorvatů, kterým chci na dálku poděkovat, protože to jsou super lidi, chovali se k nám mile a přátelsky. A když jsme se s kamarádem procházeli den před zápasem Glasgowem, dávali jsme rozhovory dvěma chorvatským televizím.

Lidovky.cz: A co skotští fanoušci, u nichž panovala obava, že by mohli být kvůli incidentu mezi Rangers a Slavií v Evropské lize vůči Čechům celkem nevraživí?

Měl jsem s sebou slavistickou šálu, kvůli které přišly jednou nebo dvakrát během dne nejake lehké pokřiky od fanoušků Rangers. Ale nic hrozného. A jinak mohu říct, že místní lidé k nám byli taky velmi milí a přívětiví, z čehož usuzuji, že je těžké vyjít opravdu jenom s fanoušky Rangers. (smích) Samozřejmě jsem šálou nechtěl nikoho prokovat, ale na druhou stranu jsem cítil potřebu bránit po tom všem, co se stalo, slávistickou čest.



Lidovky.cz: V dějištích jsou zřízeny i fanzony, které mají na britském území pojmout tři tisíce lidí. Jak to v nich vypadá?

My jsme se s dalšími fanoušky přirozeně sešli i po zápase a chtěli pokračovat v zábavě. Jedinou možností je právě fanzona, kde to prý žilo až do půlnoci, ale od desíti hodin se v ní už nedal koupit alkohol. Nakonec jsme se do ní však vzhledem ke kapacitě ani nedostali a chtěli jsme jít kamkoliv jinam, ale skotská premiérka Nicola Sturgeonová zvolila striktní přístup, takže v celém Glasgow se úderem dvaadvacáté hodiny všechno zavírá.

Lidovky.cz: A co celková atmosféra v Británii? Je poznat, že hostí mistrovství Evropy? Žijí tím místní lidé?

Tohle Euro je dost netradiční ze dvou důvodů. Prvním je bohužel neuspokojivá koronavirová situace a druhým je samotný hrací systém po celé Evropě, který mi přijde dost nešťastný, a koronavirus to jen zhoršuje. V Glasgow byly na každém rohu vidět panely a vlajky propagující Euro, ale že by bylo na první dobrou poznat, že se tam koná něco velkého, to se říct nedá. Myslím si, že sama UEFA z toho musí být dost zklamaná, protože kvůli covidu nemůžou mít relevantní pohled, jestli to rozložení šampionátu do mnoha zemí funguje, nebo ne. Já osobně bych si přál návrat k jednomu místu, kam se sjedou všichni fanoušci a vytvoří super atmosféru.

Lidovky.cz: Český tým čeká poslední zápas základní skupiny s Anglií ve svatostánku Wembley. Budou naši fanoušci opět vidět a slyšet, nebo je Angličané převálcují?

Co jsem se na zápase proti Chorvatům bavil s dalšími fanoušky, tak jsem byl snad jediný, kdo přijel přímo z Česka, zatímco ostatní byli lidi, co v Británii žijí. Podobně to bylo taky když se na stejné ptal expert České televize Luděk Zelenka - zvedl jsem ruku jako jediný. A většinou říkali, že jdou i na zápas ve Wembley, takže si myslím, že počet českých fanoušků bude minimálně stejný jako minule, možná spíš vyšší. Samozřejmě to proti domácím Angličanům bude těžké, ale i díky snížené kapacitě věřím, že kluky zase poženeme.