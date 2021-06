SPARŤANKA: Čím se Schick blýskne příště? Třeba překvapí i Wembley

Zrodil se hrdina. V souboji s Chorvaty byl Patrik Schick ochoten na oltář českého úspěchu prolít i vlastní krev. Ještě otřesen se hrnul k exekuci pokutového kopu.

Naštěstí ho k ní rozhodčí pustil, i když krve v tváři a na rukou měl pořád dost. To byl pro španělského arbitra plusový bod, minusový ten, že loket v Schickově obličeji neviděl hned. Ještěže VAR funguje na Euru o dost líp než v naší lize.



Energií a sebevědomím nabušený Schick pak zcela popřel platnost pravidla, že faulovaný by penaltu zahrávat neměl, a suverénně zavěsil. Už se pomalu může poohlížet, kdo že mu bude konkurovat v souboji o krále střelců. Ronaldo, Immobile, Lukaku nebo se přidá i Mbappé? Slušná společnost.

Škoda že jsme se na začátku druhého poločasu nechali oblafnout rychlou rozehrávkou standardní situace a nezareagovali včas na útok, z něhož padl vyrovnávací gól. Kdyby aspoň Vladimír Coufal neuklouzl… Na příští zápas by se měl lépe obout. Kdo by už v úterý kopačky nasazovat ani nemusel, je Jan Bořil. Nebo ze mě mluví jen klubová rivalita, když si myslím, že by na levém kraji obrany byl Pavel Kadeřábek lepší i přes nohu?

Aby bylo jasné, že měřím všem stejně, musím dodat, že ani Adam Hložek moc nepřesvědčil. Snad kdyby dostal větší porci minut, mohl by se rozjet. Uvidíme, zda trenér nějak zamíchá s úterní sestavou na Anglii. A jaký hrdinský kousek si pro Wembley přichystá Schick.