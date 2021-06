Evropu straší migrující fotbaloví fanoušci. Zůstaňte raději u televize, radí Vojtěch

PRAHA Nadšení fandové fotbalu, vyhladovělí po roce různých uzávěr hromadných akcí, se ještě budou muset mírnit. V Evropě totiž řádí nové mutace koronaviru.

Je přirozené, že svátek fotbalu, jakým je právě probíhající mistrovství Evropy, mnohé přitahuje a chtějí být takzvaně při tom. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) však fanouškům vzkázal, aby se těmto velkým akcím raději vyhnuli. Jako rizikovou označil hlavně velkou koncentraci lidí z různých míst světa. „Má rada by tedy byla sledovat zápasy u televizních obrazovek z domova,“ napsal pro Lidovky,cz šéf resortu zdravotnictví.



Má to své odůvodnění. Evropu v současné době děsí hrozba nových mutací koronaviru. Ta nejnovější a zřejmě nejnebezpečnější je v Indii objevená delta. Na starém kontinentě se vyskytla zatím hlavně ve Velké Británii. To je pro české fanoušky zásadní: Češi hrají v základní skupině dva zápasy ve Skotsku a jeden v Anglii. V Londýně se pak mají hrát obě semifinále i finále turnaje.

Vojtěch není ve svých výzvách zdaleka sám. „Fotbal je krásný, ale v Londýně být nutně nemusíte,“ nechal se o víkendu slyšet německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, který hlavní město Spojeného království označil za „oblast výskytu koronavirových mutací“. Němci nasadili v návaznosti na to i tvrdá opatření: po návratu 14 dní karantény. Stejně jako Spahn odrazovala od cest německé občany také šéfka úřadu kancléřky Helga Braunová.

Z pohledu tuzemského fandy nejde jen o Británii. Česká reprezentace je blízko postupu, který ji do vyřazovacích bojů může vyslat na stadiony v Maďarsku, Dánsku či Španělsku. V případě postupu do čtvrtfinále se mix pořadatelů opět mění: na Rusko, Německo, Ázerbájdžán a Itálii.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) české vládě radí, aby podmínky pro návrat ze zahraničí zpřísnila.

Český ministr zdravotnictví nicméně vyzval příznivce nejoblíbenějšího světového sportu, aby při návštěvách stadionu alespoň nosili respirátor a poctivě si často dezinfikovali ruce. „Pokud to bude možné, doporučuji držet odstup od ostatních minimálně 1,5 metru,“ doplnil Vojtěch. S jeho názorem souhlasí i hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.



Na fanoušky s českou vlaječkou ve výbavě se připravilo i ministerstvo zahraničí. „V souvislosti s mistrovstvím Evropy ve fotbale naše zastupitelské úřady posílily konzulární pohotovost,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí resortu Eva Davidová. Upozornila také na to, že i v rámci Spojeného království zůstávají v protiepidemických opatřeních rozdíly: jiná pravidla má například Anglie a jiná Skotsko. Pro Čechy vracející se z ostrovů domů platí jednoduchá pětidenní karanténa ukončená negativním PCR testem. fotbal

Skupina MeSes pod vedením hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala vládě doporučuje obecně na hranicích přitvrdit. „Doporučujeme pro všechny příjezdy požadovat příjezdový formulář, jehož vyplnění je povinné,“ zasazují se odborníci.

Zmíněný formulář má navíc jít více do hloubky: přesné adresy pobytu v Česku, předtím navštívené země, kontaktní údaje na spolucestující či čísla spojů hromadné dopravy. Údaje uvedené v dokumentu by pak měly sloužit hygieně při trasování. „Namátkově by se měla pravdivost vyplněných údajů ve formuláři ověřovat,“ míní Smejkalova skupina.

Prostou administrativou by to podle ní ale nemá končit. Formuláře by totiž měly putovat do systému Chytré karantény, skrze nějž by měla hygiena izolujícího se člověka kontaktovat telefonem, a pokud hovor nepřijímá, navštívit jej osobně a ověřit místo jeho pobytu. Autoři doporučení se odkazují na systém fungující právě ve Velké Británii.