Praha 3 dala do Koněvovy ulice cedulku. Vysvětluje kontroverzní roli sovětského maršála

Praha Radnice Prahy 3 nechala do Koněvovy ulice nainstalovat tabulku vysvětlující souvislosti života sovětského maršála.Obdobné tabulky s historickými texty již podle ní radnice umístila na 14 místech u příležitosti 600. výročí bitvy na Vítkově. Letos se objeví v dalších šesti ulicích, například Prokopově nebo Roháčově. Ohledně maršála Ivana Koněva se dříve objevily spory.

V minulosti se opakovaně objevily výzvy, aby byla ulice pojmenovaná po sovětském maršálovi s ohledem na jeho kontroverzní roli v české a evropské historii přejmenována. Podle vedení radnice by to bylo nicméně příliš komplikované, protože v ulici bydlí asi 7000 lidí. „Proto jsme se rozhodili, že alespoň formou dodatkové cedulky co nejvýstižněji popíšeme Koněvovu roli v moderních evropských dějinách,“ uvedl radní městské části Pavel Křeček (STAN).



Ohledně sovětského vojevůdce se dříve objevily spory i v Praze 6, kde nechalo vedení radnice loni v dubnu odstranit jeho sochu z náměstí Interbrigády v Bubenči. Proti byla ruská ambasáda, komunisté nebo různé proruské spolky a aktivisté. Právě pro informační tabulku na pomníku v Praze 6 byl původně určen podklad pro text, který se objevil v Koněvově ulici.

Text byl podle Křečka konzultován s Vojenským historickým ústavem a Ústavem pro studium totalitních režimů. „I přes snahu o co největší objektivitu stejně očekávám, že obsah tabulky bude přijímán rozporuplně,“ míní radní.

Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) doplnil, že umístění tabulky právě toto pondělí má svůj význam. „Přesně před třiceti lety dne 21. června 1991 opustil naše území poslední železniční transport se sovětskými vojáky a technikou. Proto jsme dnes (v pondělí) umístili novou tabulkou na Koněvovu ulici,“ sdělil.



Obdobné tabulky vysvětlující, po kom jsou ulice pojmenovány, připravují i v Praze 1. Popisu se letos mají dočkat ulice pojmenované po známých osobnostech, jako je Havlíčkova, Opletalova, Palackého, Washingtonova, Nerudova, Husova nebo Jungmannova, a také pražská nábřeží a známá náměstí.

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897 - 1973) byl ruský vojevůdce a sovětský maršál. Na konci II. světové války se podílel na osvobození Prahy, části Polska, Slezska a Saska. Vedl také krvavé potlačení povstání v Maďarsku a působil v Berlíně v době výstavby Berlínské zdi.