Expert hodnotí zákrok, který předcházel smrti mladého Roma. Zůstali na něm ‚poměrně dlouho‘, bylo to ale taktické

PRAHA V sobotu ve tři odpoledne se v Teplicích odehrála přímo na ulici U Hřiště nezvyklá potyčka. S tragickou dohrou a smrtí Roma. Ta sice nastala až v nemocnici, avšak předcházel jí policejní zákrok, který romské organizace označují za českou verzi případu zavražděného Afroameričana George Floyda.

Spojitost spočívá zejména ve způsobu zakleknutí. Na amatérských videích, které obletěly internet, jeden ze zasahujících policistů klečí zhruba pět minut na muži v oblasti nad lopatkou a na krku. Ačkoli teplická policie vyloučila, že by za smrt mohl zákrok, na sociálních sítích se přehnala vlna kritiky policejního násilí.



„Zůstali tam na něm poměrně dlouho. Ale lze to těžko vyhodnotit, protože z videa vůbec nevíme, co zákroku předcházelo a co následovalo,“ popsal pro Lidovky.cz pod podmínkou anonymity muž, který 10 let působil jako instruktor pro pohotovostní motorizované jednotky policie.

„Soudní pitvou zemřelého byla vyloučena souvislost se zákrokem, který předcházel zadržení podezřelého. Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. O tom, že muž zřejmě předtím požil drogy, se zmiňuje i jedna svědkyně. „Je celej zfetovanej. Chudák,“ říká na záznamu. Z videa je dále patrné, že muž s policisty nespolupracoval. Jeden z přihlížejících mu proto domlouval: „Uklidni se. Nevzpírej se.“

Policie v prohlášení tvrdí, že hlídka vyjela na místo v reakci na oznámení, že se dva muži perou a poškozují přitom okolní zaparkované vozy. Po příjezdu spatřili polonahého muže, který na sobě měl stopy po zranění. „Jakmile se k němu policisté přiblížili, začal být agresivní, napadl je a způsobil jim škrábance, jednoho kolegu pokousal,“ upozornil mluvčí Vítek.

Agresivita zákrok protahuje

Právě agresivita bývá spouštěčem použití donucovacích prostředků. „Důležité je v tu chvíli dostat podezřelého co nejrychleji na zem a znehybnit, aby nebyl nebezpečný zasahujícím policistům ani sám sobě. Používá se k tomu chvat přes ruku,“ vysvětluje bývalý policejní instruktor.

Po zhlédnutí videa dodal, že jako adekvátní hodnotí rozdělení rolí zasahujících policistů. Zatímco jeden držel pachatele za nohy, druhý ho na zemi tlačil jednou nohou v oblasti beder a druhou měl na jeho rameni a krku.

„Je vidět, že u nohou policista používal teleskopický obušek, který tlačil zřejmě muži na Achillovu šlachu, což mohl být důvod, proč tak křičel, protože je to hodně bolestivé. Ale pokud kladl odpor, bylo povinností policistů odpor překonat,“ dodal.

Délka zákroku je podle něj také relativní. Z taktického pohledu bývá lepší držet podezřelého a nespolupracujícího podezřelého na jednom místě, než ho například přesunout dočasně do vozu a pak do sanitky. I když má již nasazená pouta, může dál ohrožovat sebe i okolí a hrozí jeho útěk.

Policisté po zpacifikování muži přivolali sanitku. „Byl předán do péče záchranářů. V sanitce zkolaboval a i přes resuscitaci se nepodařilo obnovit jeho životní funkce. Lékař konstatoval jako předběžnou příčinu úmrtí předávkování drogami, k objasnění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva,“ dodal mluvčí Vítek.

Policie: Floyd to není

Okolnosti zákroku nyní prověřují kriminalisté a pracovníci odboru vnitřní kontroly policie. Odpoledne se navíc na twitterovém účtu policie objevilo video, které má dokumentovat situaci na místě před příjezdem zásahovky. Na krátkém snímku je vidět, jak muž bez trička přistupuje k jednomu z vozů a opakovaně mlátí do jeho okénka. Policie také znovu odmítla tvrzení, že by mělo jít o „českého Floyda“.

George Floyd zemřel loni v květnu v americkém městě Minneapolis. Stalo se tak poté, co mu policista Derek Chauvin několik minut klečel na krku a Floyd neustále opakoval, že nemůže dýchat. Floyda policisté zatýkali na základě varování, že chtěl v samoobsluze platit falešnými bankovkami. Zásah vyvolal vlnu protestů proti rasismu a policejní brutalitě. Chauvin byl v dubnu soudem zatím nepravomocně uznán vinným z vraždy. Hrozí mu až čtyřicetiletý žalář.