Floyd má nově velkou sochu, v Newarku sedí na lavičce. Poslouží jako připomínka výzev k rasové spravedlnosti

Newark Před radnicí v americkém městě Newark byla ve středu slavnostně odhalena socha George Floyda, který loni v květnu zahynul poté, co mu během zásahu policista zaklekl na krk. Sousoší vážící téměř 350 kilo bude před budovou nainstalované minimálně rok.

„Svět ho potřeboval uvolněného sedět na lavičce, a tak jsme sochu také vytvořili – v nadživotní velikosti, protože i po smrti budeme na George vzpomínat,“ uvedl podle serveru Independent autor sousoší Stanley Watts.

Ceremoniálu v největším městě státu New Jersey se zúčastnil i Leon Pickney, který skulpturu daroval. Dle něj poslouží jako připomínka pokračujících výzev k rasové spravedlnosti v USA. Podobně se vyjádřil i starosta Newarku Ras Baraka: „Doufejme, že kolemjdoucí to inspiruje k tomu, aby se aktivně zapojili do bojů, které probíhají právě tady v Newarku nebo v New Jersey,“ uvedl.

City of Newark @CityofNewarkNJ Today Mayor @rasjbaraka unveiled a donated statue honoring George Floyd in front of City Hall, alongside Filmmaker Leon Pickney, Artist Stanley Watts, Activist Larry Hamm and more

Ceremonie se konala současně se svátkem Juneteenth, připadající na 19. června, kdy si lidé připomínají emancipaci afroamerických otroků.

Ve čtvrtek americký prezident Joe Biden podepsal zákon, díky němuž se tento den stane federálním svátkem připomínajícím konec otroctví ve Spojených státech. „Doufám, že je to začátek změny našeho přístupu k tomu, jak se k sobě navzájem chováme,“ dodal prezident.



Název svátku tvoří složenina z anglických výrazů pro červen a devatenáctý (June a nineteenth), připomíná 19. červen 1865, kdy do texaského Galvestonu přivezl generál armády Unie Gordon Granger zprávu o osvobození otroků. Prezident Abraham Lincoln rozhodl o jejich zrovnoprávnění už dříve, v mnoha jižanských státech, včetně Texasu, ale nebylo toto rozhodnutí respektováno.