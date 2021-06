Víme, proč se zvlnila dálnice, na které v horku bourala auta. Kdo zaplatí škody?

Olomouc Na červnová vedra nebyli připraveni nejen Češi, ale ani české dálnice. Byla to nejspíš právě velká horka, která v sobotu zapříčinila zvlnění dálnice mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem na Olomoucku, kde kvůli prasklinám na vozovce D35 havarovalo pět aut a deset lidí se zranilo.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je základním problémem na D35 kvalita cementobetonového krytu a jeho stáří. „V souvislosti s velkou vlhkostí a prudkým oteplením dochází k objemovým změnám a tlaku desek na sebe a posléze k jejich zvednutí a rozpadu,“ vysvětlil Mátl. „Bohužel tento případ není první a asi ne úplně poslední. Jedná se ale o ojedinělou situaci a souběh všech okolností,“ dodal.

Zatím je obtížné určit, jaká bude konečná škoda a kdo všechno ji bude hradit. „Jelikož nehodu řešila policie, teprve jejich záznam a poznatky o rychlosti a případném zavinění i objektivních okolnostech, které k hromadné nehodě mohly vést nebo vedly, budou vodítky k dalším závěrům,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

Její slova potvrzuje i mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek s tím, že pojišťovna zatím nemá k dispozici policejní relaci, a proto jsou jakékoliv odhady pouze na základě útržkovitých fotografií z místa nehody opravdu jen velmi hrubé. „Předpokládáme, že škody budou minimálně ve vyšších řádech stovek tisíc korun, a to pouze na vozidlech. Odhadnout škody na svodidlech, vozovce či zdravotní následky je v tuto chvíli nemožné,“ uvedl pro Lidovky.cz Marek.

„Oprava je na nás samozřejmě,“ sdělil serveru Lidovky.cz Mátl. Škoda na autech se ale podle něj ještě bude řešit, neboť vozidla před závadou zastavila a nehoda se stala až kvůli dalšímu vozu. „Musí vyhodnotit policie, zdali došlo k řádnému se věnování řízení, anebo ne. Jinak ŘSD je pro tyto případy pojištěno,“ řekl Mátl.



Variant, kdo řidičům škodu uhradí, je podle Marka z Generali České pojišťovny několik. „Vzhledem k popisu nehodového děje bude zřejmě škoda hrazena z povinného ručení vozidla, které nedobrzdilo a narazilo do vozidel, která zastavila. Poškození tak uplatní škodu u pojišťovny viníka,“ uvádí mluvčí Generali České pojišťovny.

Možností je podle něj však i to, že si každé vozidlo škodu uplatní ze svého havarijního pojištění a jeho pojišťovna následně bude škodu regresovat na odpovědném vozidle. S velkou pravděpodobností nebude škoda hrazena z odpovědnostního pojištění vlastníka či správce komunikace, a to s ohledem na to, že šlo o náhlou a nečekanou událost a jiná vozidla stačila na překážku bezpečně reagovat.

Uzavření úseku mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem, jehož oprava včera začala, komplikuje dopravu na celém Olomoucku a Přerovsku. V automobily zahlceném Přerově nabírala obrovské zpoždění i městská hromadná doprava. „Řidiči by měli počítat s delším časovým dojezdem z důvodu silného provozu na objízdné trase po komunikaci II/437 přes obce Přáslavice, Kocourovec a Daskabát,“ sdělil pro ČT policejní mluvčí Libor Hejtman. Minimálně do pátku se musí řidiči vypořádat s tím, že místo bude nutné objíždět.