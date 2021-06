Mutace zaskočila Evropu. Je daleko nakažlivější než britská, jejímu šíření napomáhá i fotbal

LONDÝN/MOSKVA/LISABON/PRAHA Do Evropy se dostala z Indie, a původně se jí tedy říkalo indická varianta koronaviru. Ze snahy o politickou korektnost se však pro ni vžil název neutrálnější, zato mnohem údernější – delta. Delta má podle klinických studií o 60 procent vyšší nakažlivost než varianta alfa – dříve zvaná britská –, jež se na Vánoce objevila v jihoanglickém hrabství Kent.

V praxi to znamená, že jeden infikovaný předá vir až osmi dalším lidem. U alfy to bylo čtyři až pět a u původní varianty koronaviru, která se počátkem roku šířila v čínské provincii Wu-chan, jen 2,5. Právě proto Světová zdravotnická organizace (WHO) deltu již před měsícem označila za „globálně znepokojivou“. Ke stejnému kroku minulý týden sáhl též americký institut CDC.



Zaskočená Británie

Podle WHO se delta stihla rozšířit již do 80 zemí. V některých státech se již stala dominantní variantou, což znamená, že většina nových případů covidu-19 je způsobena právě tímto rodem viru. Na prvním místě se to týká Spojeného království.

Tam kvůli obavám z delty dokonce posunuli plánovaný konec národního lockdownu z 21. června na 19. července. Delta se momentálně šíří především v několika lokálních ohniscích na severozápadě Anglie a v okrajových čtvrtích Londýna. Podle britské vlády tvoří až přes 90 procent nových případů.

Odborníky tento vývoj zaskočil. Především proto, že Británie je nejproočkovanější evropskou zemí a v celosvětovém srovnání zaostává pouze za Izraelem. Podle serveru Our World in Data provozovaného Oxfordskou univerzitou obdrželo alespoň jednu dávku očkování již 61 procent Britů a téměř polovina už je chráněna kompletně.

Na čas se dokonce spekulovalo o tom, zda jsou běžně používané vakcíny Pfizer a AstraZeneca proti deltě vůbec účinné. Tyto obavy klinické studie vyvrátily – všeobecně se však předpokládá, že k plné ochraně je bezpodmínečně nutné absolvovat obě dávky. Ta první totiž poskytuje jen zhruba 30procentní obranu – na rozdíl od alfy, kde je to až 50 procent.

Ruský nihilismus

Delta však zdaleka netrápí jen Británii. Počet případů momentálně roste mimo jiné v Rusku, které je navíc o poznání méně proočkováno než ostrovní království. Alespoň jednu dávku vakcíny totiž obdrželo zanedbatelných 13 procent populace, a kompletní obranu má dokonce jen desetina Rusů. Je to důsledkem politiky prezidenta Vladimira Putina, jenž z vývozu vakcíny Sputnik učinil nástroj šíření ruského vlivu a upozadil tak očkování vlastní populace.

Zároveň je však obrovským problémem neochota Rusů nechat se očkovat. Podle amerického deníku The New York Times se počty skeptiků rovnají až 62 procentům ruské populace. „Lidé se bojí vedlejších účinků,“ řekl listu Denis Volkov z ruského Levada Center, jež se zabývá průzkumy veřejného mínění. „Nevěří vakcínám obecně nebo chtějí počkat a nejdřív vidět, co se stane jiným lidem.“ Podle Volkova za to může především nedůvěra ve vládu a ruské očkovací látky – žádné jiné však ve východoevropské zemi dostupné nejsou.

Nejhorší situace momentálně panuje v Moskvě, kde se za poslední dva týdny počty nakažených ztrojnásobily. Kolem 89 procent přírůstků přitom tvoří právě obávaná varianta delta.

„Tato dynamika nás celkem zaskočila,“ uvedl moskevský primátor Sergej Sobjanin. Podle něj lidé přecenili přirozenou imunitu dosaženou dřívějšími vlnami nákazy. Podle mluvčího ruské vlády Dmitrije Peskova za to ovšem může „totální nihilismus“ Rusů a všeobecně „nízká proočkovanost“.

Fotbalové ohnisko

Další obětí delty se stává Portugalsko, jež momentálně zaznamenává přes tisíc nových případů denně. Vláda v pátek dokonce nařídila třídenní karanténu metropole Lisabonu ve snaze udržet nástup nakažlivé varianty lokalizovaný. Hranice města nesmí nikdo překročit až do pondělního rána.

Portugalsko zažilo velký nárůst nákazy v lednu, kdy dokonce načas vévodilo světovým statistikám. Od té doby však většinu restrikcí zrušilo a před nedávnou dobou otevřelo hranice cestujícím z Evropské unie a Británie.

Vláda byla kritizována především za to, že povolila velké shluky fotbalových fanoušků – například v květnu, kdy se v pobřežním Portu konalo finále Ligy mistrů mezi anglickými týmy Manchester City a Chelsea.

Poněvadž Britové v tu dobu udržovali Portugalsko jako jedinou z evropských zemí na takzvaném zeleném seznamu, mohli ostrovní fanoušci přicestovat beze strachu, že budou muset při návratu absolvovat desetidenní karanténu. Na samotný stadion se jich dostalo 16,5 tisíce, další tisíce však zaplavily město s vidinou bujaré fotbalové turistiky.

Nyní se však karta obrací a fotbalová turistika nejspíš čeká deltou zmítanou Británii. Vláda Borise Johnsona totiž čelí tlaku fotbalové asociace UEFA, aby alespoň na semifinále a finále na stadion ve Wembley vpustila rovněž zahraniční fanoušky. V opačném případě totiž dochází ke zvýhodnění Anglie, Skotska a Walesu, jejichž fandové žádným restrikcím nečelí. UEFA pohrozila, že by v případě nevyhovění mohla rozhodující zápasy šampionátu dokonce přesunout do maďarské Budapešti.

„Každý den jednáme s místními zástupci, především ale chceme dojít porozumění s anglickou vládou,“ řekl agentuře Reuters organizátor turnaje z UEFA Martin Kallen. „Je ještě příliš brzy něco říkat s určitostí, ale vidíme pozitivní náznaky,“ dodal.