Začne cílené stopování mutací. Do Česka se nedostávají jen z ciziny, mnohé si tu sami ‚vypěstujeme‘

Praha Když policie pátrá po zločinci, vytipuje si oblast, kde by mohl být, a tu důkladně „pročesává“. Podobnou taktiku volí i stát při hledání nebezpečných mutací koronaviru. V budoucnu se chce zaměřit na takzvaně vysoce rizikové nákazy a podrobně je v laboratořích analyzovat, tedy sekvenovat.

„Vytvořili jsme jistou strategii a určili pracoviště, která se budou sekvenování věnovat. Momentálně mají měsíční kapacitu asi čtyři a půl tisíce vzorků,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Dle resortu však není zapotřebí sekvenovat každý odebraný vzorek. Chce zkoumat ty, jež se vymykají normálu. „Spíše se snažíme vytipovat případy, kdy se člověk nakazí podruhé či se nakazí očkovaný. Tam je potřeba ověřit, zda to není nějaký typ mutace, jenž prorazil očkování,“ pokračoval Vojtěch. Mezi vysoce rizikové infekce patří také covid, který si člověk přiveze z ciziny, nebo nákazy s rychlým průběhem zjištěné až v nemocnici.

„V určitých případech se skutečně stává to, že covid odhalíme až u nás v nemocnici. Naštěstí se však nejedná o žádné velké počty,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Sulek, mluvčí Thomayerovy nemocnice v Praze. Většinou jde o starší pacienty, kteří trpí i jinou chorobou a mají oslabenou imunitu. Když infekci lékaři odhalí, rozbíhá se automaticky další proces. „Tyto případy standardně hlásíme Ústavu zdravotnických informací a statistiky a sekvenace probíhá automaticky, jakmile je v naší laboratoři podezření na určitý typ mutace,“ vysvětlil Sulek.

Samotná sekvenace je zjednodušeně proces, při kterém vědci dopodrobna zkoumají genetickou informaci a hledají odchylku od zbytku vzorků. „V podstatě si přečtete písmenka v genomu viru, jak jdou za sebou. Je-li tam nějaká abnormalita oproti jiným vzorkům, může se jednat o mutaci,“ vysvětlila pro Lidovky.cz viroložka Ruth Tachezy.

S plánem ministerstva zdravotnictví souhlasí také epidemiolog Roman Prymula. „Pokud člověk onemocní i po očkování, je to signál, že by mohlo jít právě o nějakou mutující variantu,“ uvedl pro Lidovky.cz bývalý šéf resortu zdravotnictví. Hlavní riziko vidí v tom, že si lidé mohou nevědomky přivézt nebezpečnější variantu viru z letní dovolené. „Když se někdo vrátí ze zahraničí, kde se nakazil i přes dokončené očkování, je dobré se na něj podívat a prověřit to,“ doplnil.

Mutace se ale do Česka nedostávají jen dovozem z ciziny, mnohé si tu sami „vypěstujeme“. „Existuje i naše vlastní produkce. Bude-li v české populaci vysoká virová nálož, virus se bude hodně množit, což zvýší riziko, že se u nás vyvine nebezpečná varianta,“ sdělil pro Lidovky.cz virolog Ivan Hirsch.

Ostatně už k tomu došlo, tzv. česká mutace se objevila na našem území loni na podzim. V republice nejspíš nevznikla, měla však u nás největší míru zastoupení, proto ji vědci takto pojmenovali. Dle epidemiologů panovaly v Česku při podzimní vlně epidemie vhodné podmínky pro to, aby se zde zmutovaný vir rozšířil.

Podzim bude klíčový

Od počátku pandemie do 28. května bylo za celou Českou republiku sekvenováno přes 4400 vzorků. Téměř tři tisíce celogenomových sekvencí bylo vloženo do mezinárodní databáze GISAID. Třeba za duben a květen vědci v laboratořích prověřili dohromady 1226 vzorků. Stojí to v týdenním hlášení na stránkách Státního zdravotního ústavu. Odborníci dlouhodobě kritizují, že Česká republika sekvenuje nedostatečně. Experti uvádějí, že je nutné prověřovat v laboratořích alespoň pět procent pozitivních záchytů, což se během loňské podzimní vlny pandemie nedařilo.

Podle Vojtěcha bude zapotřebí sekvenovat ve velkém hlavně v průběhu letních prázdnin a na podzim. A to právě z toho důvodu, že se budou lidé vracet z dovolených.

Na cílenou sekvenaci klade důraz i Státní zdravotní ústav. Vedoucí Národní referenční laboratoře Helena Jiřincová uvádí, že je potřeba zaměřit se zejména na selhání vakcinace, opakované nákazy a těžké průběhy covidu u osob mladších padesáti let. Podle viroložky Tachezy stojí za pozornost třeba také abnormální případy, kdy se v laboratoři objeví vysoce pozitivní vzorek od pacienta, který nemá žádné klinické příznaky.

Nákazy po očkování? Minimum

Všechny infekce po vakcinaci sleduje Centrální informační systém, kde se čísla ohledně koronaviru v Česku sbíhají. Lidovky.cz měly možnost nahlédnout do dat od ÚZIS. Statistici do 21. května evidují celkem 3619 nákaz po dokončeném očkování, přičemž druhou dávku dostalo do tohoto data více než 1,1 milionu osob. Přes vakcinaci tedy onemocnělo pouze 0,32 procenta očkovaných. V případě naočkování pouze jednou dávkou vakcíny bylo nakažených 20 573, tedy kolem procenta naočkovaných.

Dva týdny po druhé injekci se infikovalo 0,17 procenta lidí, těžký průběh covidu neměl téměř nikdo. „Nákazy po vakcinaci je nutné posuzovat dle doby od aplikace dávky očkování. Dojde-li k nákaze před vakcinací nebo krátce po ní, nemůže očkování ještě dotyčného chránit,“ stojí v materiálu.

Sekvenovat se ale dají jen vzorky, které se odeberou PCR metodou. „Antigenní testy to neumějí, ač jsou rychlejší,“ uvedl ministr Vojtěch. Z toho důvodu je podle odborníků potřeba pokračovat v testování i PCR metodou a nepoužívat jen rychlé antigeny. „Vše souvisí se vším, když se zruší testování, už vůbec nebudeme vědět, co v populaci máme,“ prohlásila Tachezy z výzkumného ústavu BIOCEV.



Od 1. července se ruší povinné testování zaměstnanců, zůstane jen na dobrovolné bázi. „Už jsme se bavili s Hospodářskou komorou či Svazem průmyslu a obchodu o variantách, kde by se testovalo jen ve firmách, jež by byly v některém z ohrožených regionů. Tedy tam, kde je týdenní incidence vyšší než 25 případů na 100 tisíc obyvatel. Cílem je, aby se nemuselo testovat úplně plošně,“ řekl šéf resortu zdravotnictví.