‚Dvě dávky vakcíny by měly stačit.‘ Prymula popisuje nástroje, jak bojovat s nakažlivou mutací delta

Praha Podle epidemiologa Romana Prymuly lze s mutací delta bojovat očkováním nebo se vrátit k restrikcím obyvatelstva.

Lidovky.cz: Z Británie zní, že mutace delta je „jiná“ než doposud známé varianty viru a že je na to potřeba reagovat i opatřeními. Co o ní víme z českého prostředí?

V Česku jsme měli zatím jen omezená ohniska, větší šíření u nás zatím nepřišlo. Z hlediska opatření může mutace delta znamenat problém. Současné rozvolnění je totiž skutečně masivní. Pokud tu nebudou žádná opatření, může se situace zkomplikovat. Mutace delta je samozřejmě nakažlivější a ani jednodávkové vakcinační schéma na ni ne úplně dobře funguje. To se týká i těch obecně spolehlivějších mRNA vakcín.

Lidovky.cz: Kde byste tedy hledal adekvátní postup?

Cesta je dvojí. Buď vysoká proočkovanost, kdy dvě dávky pokrývají naprostou většinu rizik. Nebo by to znamenalo při masivnějším rozšíření opětovně zavést restriktivní opatření. Byť by byla regionálně vázána.

Lidovky.cz: Není ve hře opět zkracovat interval mezi dávkami, abychom se dostali co nejrychleji ke dvěma dávkám? Letos se kvůli spoléhání na první dávku interval roztahoval…

Určitě je to jeden z důvodů, proč dávky opět přibližovat k sobě. Hlavní důvod ale tkví v něčem jiném. Na základě velmi přesných izraelských dat se ukázalo, že ten původní interval podání druhé dávky tři týdny po první je nejlépe imunogenní. Takže myslím, že máme dostatek podkladů k tomu, abychom interval zase zkracovali.

Lidovky.cz: Sledujete vývoj v Británii? Podle oficiálních čísel tam zemřelo podle dat z minulého týdne na mutaci delta 42 lidí. Hned 12 z nich bylo po úplné vakcinaci. Dá se to připsat tomu, že očkují vektorovou látkou od AstraZeneky?

Podívejme se na to obecně, opět použiji izraelská data. Vakcína Pfizer, nyní v Evropě pokládána za nejúčinnější, vykazuje ochranu proti úmrtí 97 procent. To znamená, že tři lidé ze 100 mohou i přes plnou vakcinaci zemřít. Při deseti tisících případů může zemřít 300 lidí. To není žádné alarmující číslo, byť to u lidí evokuje strach, že i přes očkování mohou zemřít.

Lidovky.cz: Obecně ale platí, že mRNA vakcíny budou stále považovány za větší jistotu oproti vektorovým?

To určitě. Velká Británie nám ještě dluží data, která by ukazovala, jaká je účinnost po té či oné vakcíně. Myslím, že ostrá data by měla být zveřejněna až na přelomu srpna a září. Vycházet budou z velké studie, která v Británii právě probíhá. Výsledky by měly ukázat, kdy by mělo být vhodné přeočkovávat druhou dávkou jak AstraZenekou, tak Pfizerem.