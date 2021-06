Zelenka: Výkon s Anglií by nestačil ani na Makedonii. Konzervatismus Šilhavého mě trošku štve

Praha Nerad, ale o utkání české reprezentace na Euru s Anglií mluvil v negativech. Nelíbila se mu předvedená hra, zvláště pak utrápená druhá půle. Luděk Zelenka, bývalý útočník pražské Slavie, však v rozhovoru pro Lidovky.cz věří, že národní tým může projít až do semifinále: „Osmifinále nás může nakopnout k překvapení!“

Lidovky.cz: Utkání s Anglií připomínalo spíše přátelské utkání než souboj o první místo ve skupině. Zvláště pak druhá půle většinu poloprázdného stadionu Wembley musela nudit. Jak hodnotí poslední utkání skupiny D vy?

Jsem z toho rozpačitý, protože jsem se moc těšil. Mě vždycky bavily zápasy, kdy jsme nebyli pod přímým stresem toho, zda postoupíme, nebo ne. V tomhle případě byl postup jistý, takže já osobně bych byl jako hráč i trenér uvolněný. Přišlo mi, že včerejší (úterní) výkon reprezentace uvolněný nebyl. Nevím proč. Buď byli hráči unavení, nebo měli nějaký jiný blok… Mně zkrátka přišlo, že to drhlo více než v utkáních, kde jsme museli vyhrát. To mě překvapilo. Druhý poločas se ani nemusel hrát, v něm nechtěli hrát ani Angličané a my neměli na to, abychom výsledek utkání otočili.

Lidovky.cz: Český soubor nastoupil ve stejném složení jako proti Chorvatsku. Čekal jste, že trenér Šilhavý udělá nějaké změny? Popřípadě myslíte, že je měl udělat? Tak aby dostali prostor i ostatní?

Trochu mě to naštvalo. Rozumím tomu, že trenér chce držet hráče, kterým věří. I když udělají chybu, podrží je. To beru. Já zvenku, který nežije s nimi v té bublině a nevím, jaká tam panuje atmosféra, říkám, že v zápase s Anglií měli hrát čtyři kluci, kteří by to okysličili, zkusili by si zápas na Euru… Navíc je bude trenér Šilhavý ještě potřebovat. A na druhou stranu by si někteří mohli jeden zápas odpočinout. A to protože jsou prokazatelně unavení, neběhá jim to tolik… Mně přijde, beru to čistě za sebe, že tenhle konzervatismus týmu uškodil. Ale znovu říkám, že realizační tým to může zvnitřku vidět úplně jinak.

Lidovky.cz: Určitě narážíte na situaci, kdy bylo zřejmé, že po žluté kartě nebude moci nastoupit do osmifinálového klání Jan Bořil. Měl podle vašeho názoru sáhnout trenér ke střídání a vyzkoušet na pozici levého obránce Pavla Kadeřábka či Aleše Matějů? Po duelu dokonce vyplynulo na povrch, že si absencí slávistického kapitána nebyl realizační tým jistý…

Přesně tak. Bořil má dvě žluté karty a do osmifinále bude muset nastoupit Kadeřábek, který dva měsíce nehrál. Podle mého názoru je i v zájmu trenéra, aby ti hráči nastoupili… Já viděl asi šest nebo sedm zápasů třetího kola základních skupin, kde hráči se žlutými kartami odpočívali, aby je případné další napomenutí neohrozilo. Opravdu nechápu, že speciálně Bořil neodpočíval. Mohlo mu to pomoct i výkonnostně.

Lidovky.cz: Právě ve zmíněném osmifinále narazí český celek buďto na Nizozemce, nebo po shodě okolností na vítěze skupiny E. Koho byste reprezentaci přál a proč? Musíme brát v potaz také, kde se bude hrát – s Nizozemci v Budapešti, v případě utkání s vítězem skupiny E opět v Glasgow…

Právě na diváckou kulisu já nahlížím. V Budapešti by to byla pro české fanoušky odměna. Je tam možné stadion naplnit, kdežto v Glasgow, kde jsem byl na zápase s Chorvatskem, jsou hygienické podmínky tak strašidelné, že by tam čeští fanoušci opět nebyli. Samozřejmě vyjma těch, kteří ve Skotsku žijí. I kvůli tomuhle bych si přál jako soupeře Nizozemsko v Budapešti. Kvalita, kterou zatím Oranjes na Euro ukazovali, je staví do role favorita. Měli bychom to s nimi sportovně těžké. To se však dá říct téměř o každém v osmifinále…

Lidovky.cz: Myslíte si, že právě na tohohle soupeře můžeme vyzrát podobnou hrou, jakou jsme předvedli ve skupinové fázi? V čem se případně musíme dozajista zlepšit?

Já bych tu předvedenou hru nevztahoval na celou skupinu. To, co jsme předvedli včera (v úterý), by podle mého názoru nestačilo ani na Severní Makedonii. Předvedený výkon v celém zápase se Skotskem i Chorvatskem v první půli soupeřům nevoní a mohl by vést k úspěchu. My hlavně nic moc jiného neumíme. Takže budeme z tohohle vycházet, utkání se nám musí povést, hráči musí mít formu… S Anglií to bylo pouze o čekání na konečný hvizd.

Lidovky.cz: Když se podíváme celkově na evropský šampionát, přál byste si, aby se závěrečné duely (semifinále a finále) přesunuly z londýnského Wembley například do Budapešti? To vše samozřejmě kvůli divácké kulise, která je v Maďarsku naprosto strhující…

Nepřesunul, protože to Wembley bude moct na základě výjimky 75 procent kapacity. To už je něco kolem 65 tisíc lidí, kteří dokážou udělat dostatečnou atmosféru odpovídající té fázi šampionátu… Anglie si hraje za sebe sama, nechce závěr utkání pustit pryč, ještě když může hrát jejich reprezentace doma před vlastními fanoušky. Samozřejmě je to nešťastné vůči ostatním evropským fanouškům, kteří mají v dnešní době vstup do Anglie značně komplikovaný.

Jaroslav Šilhavý v utkání ve Wembley

Lidovky.cz: Zpátky ke klíčovému duelu české reprezentace. Ať už bude soupeř jakýkoliv (reprezentace se ho dozví ve středu večer), očekáváte, že sáhne realizační tým ke změnám? Nabízí se například nasazení Adama Hložka na úkor Jakuba Jankta? Přeci jen záložníka italské Sampdorie šampionát nezastihl v takové formě, jak si jej pamatujeme například z kvalifikace…

Podobné spekulace slýchám už třetí zápas. Já osobně očekával Adama Hložka v sestavě už proti Chorvatsku… Rozhodně ale očekávám, že trenér dostojí svému konzervatismu a rozhodnutí o sestavě nezmění ani duel s Anglií. Samozřejmě vynucená změna v podobě Bořila je nutná. Jinou bohužel neočekávám.

Lidovky.cz: Na závěr si pojďme zhodnotit vystoupení českého týmu v základní skupině. Do posledního utkání Češi sahali po první místě, nakonec skončili třetí. Ale například většina anglických plátků před šampionátem predikovala, že Šilhavého soubor obsadí ve skupině až čtvrtou příčku. Dá se tedy postup ze třetí příčky brát jako úspěch?

Je to úspěch. Vypadnout ve skupině? To není žádná díra do světa, byť je dobré, že ses na Euro dostal. Postup do osmifinále je pro nás i přes systém turnaje úspěch. Na to jakou má aktuálně úroveň český fotbal, jakému odpovídá koeficient v Evropě…

Lidovky.cz: Jaký máte názor na formát turnaje? Hodně se cestuje, někdo má výhodu domácího prostředí…

Musím říct, že je velmi nešťastný. Například to, že my zjistíme až ve středu večer, kam případně v pátek poletíme? Je to velmi složité… A to z hlediska logistiky, různého papírování, které UEFA vyžaduje, aby mohli jednotlivé země udělovat výjimky pro vstup…

Lidovky.cz: A úplně poslední otázka. Protože vím, že rád tipujete… Kde skončí cesta národního týmu šestnáctým mistrovstvím Evropy? A pokud nesázíte na český triumf, kdo EURO ovládne?

Myslím si, že to nebude úplný triumf. Ale objektivní nebudu, protože jsem zkrátka velký fanoušek. V osmifinále, byť zatím nevíme soupeře, věřím, že jsou naši schopní se zmobilizovat a při troše štěstí jsme schopní postoupit. A právě tenhle zápas nás nakopne, a pak se může stát překvapení, že můžeme postoupit do semifinále. Ti soupeři jsou sportovně lepší než my, to ale neznamená, že nemůžeme uspět… EURO? Neřeknu asi nic překvapivého. Za favorita považuji ty, kteří ve skupinách předváděli doposud nejlepší výkony. Takže Itálie, Francie a Německo, které je turnajovým mančaftem.