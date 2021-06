SPARŤANKA: Zázrak ve Wembley se nekonal, hra moc optimismu pro osmifinále nepřinesla

Tohle se fakt nepovedlo. Na hřišti, ani na lavičce. Iluze o možnosti vybírat si, jestli je lepší skončit ve skupině první, nebo druhý, se rozplynula hned ve druhé minutě při úprku Raheema Sterlinga na Tomáše Vaclíka.

To nás ještě zachránila tyčka. O deset minut později už se bohužel hlavou trefil. Náš jediný útočník s povolením skórovat se žádné gólové přihrávky nedočkal. Pokud by si Patrik Schick pro míč občas nedošel sám do pole, ani by si nekopl. Když už se čtvrt hodiny před koncem naskytla příležitost, že by se mohl prosadit aspoň z rohu, trenér Jaroslav Šilhavý ho vystřídal.



Trenérovy zásahy do sestavy jsou pro mě vůbec záhadou. Třeba Petr Ševčík vážně žádné oživení nepřinesl, na křídle snad ani nemohl. A co mi už vůbec hlava nebere, je kauza Jan Bořil. Jestli je pro trenéra tak cenný, proč ho proti Angličanům nepošetřil. Věděl přece, že hraje pod hrozbou vykartování a že věren svému jménu nejspíš nějaký ten faul na žlutou zase vyrobí. Stalo se. Přesto na hřišti zůstal až do konce, žádný z jeho potenciálních náhradníků nedostal ani minutku na rozehrání.

Suma sumarum předvedená hra moc optimismu pro osmifinále neposkytuje.