Šilhavý po losu: Belgie je favoritem celého MS. Věřím, že ji můžeme potrápit i porazit

Praha O Belgii, vedoucím týmu světového žebříčku FIFA, který disponuje zlatou generací plnou hvězd, mluvil znovu s respektem. „Ale v žádném případě nechci, aby vyznělo tak, že se bojíme,“ zdůraznil reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na úterní tiskové konferenci.

Od pondělního večera fotbalová reprezentace zná los kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru.

Zná, s kým bude bojovat o účast na největší a nejprestižnější fotbalové akci planety. Vedle Belgii jsou jejími soupeři Wales, Bělorusko a Estonsko.

V samostatné české historii se národní mužstvo na světový šampionát dostalo jen jednou v roce 2006.

„Zrovna jsem byl u toho jako asistent Karla Brücknera,“ vzpomínal Šilhavý, jenž je hlavním koučem Česka od září 2018.

Má současná generace na to, aby nezdary v kvalifikaci na MS zlomila? Proč se to dosud nedařilo, zatímco na kontinentální šampionát Česko postoupilo vždycky?

Postoupit na mistrovství světa je těžší, z kvalifikace projde méně zemí, jen vítěz skupiny. Kdežto na Euro jdou první dva. Ale proč to tak je, těžko říct, zpětně jsem si ty předchozí kvalifikace neanalyzoval. My jdeme do toho, že chceme postoupit. Ať už z prvního místa nebo přes baráž. Přece jen je tam Belgie.

Už bezprostředně po poledním losu jste se k Belgii vyjadřoval hodně opatrně. Nemáte příliš velký respekt? Troufáte si vůbec na první místo?

Belgie je favoritem celého šampionátu, má výbornou generaci. Ano, respekt máme. Ale nechci, aby to vyznělo, že se jí bojíme. Je velkým favoritem skupiny, jako byla v minulé kvalifikace Anglie. A my ji doma porazili. Věřím, že i Belgii jsme schopní potrápit, a i vyhrát. Zvlášť doma, kdyby už na stadion mohli lidi.

Na jaře 2019 v Anglii v prvním zápase kvalifikace o Euro jste prohráli 0:5. Byla to pro vás i pro hráče prospěšná lekce? Zjistili jste, co na velké týmy neplatí?

Lekce to byla pořádná, ale zároveň nás nastartovala. Zlepšujeme se, jdeme výš a výš. Naše hra proti soupeřům z naprosté špičky už nebyla tak ustrašená, bylo vidět sebevědomí a ne jen obranný blok. Doma s Anglií jsme odehráli vyrovnaný zápas a nakonec zvítězili. Ukázalo nám to cestu, že už se nemusíme bát. Ale tím zase neříkám, že tyhle mančafty porazíme kdykoli.

Radost českých fotbalistů po vítězství nad Slovenskem.

Než vám Mezinárodní fotbalová federace FIFA určí pořadí zápasů v kvalifikaci, kdy byste si s Belgií přál hrát? Na začátku, nebo spíš později? A nechybí vám dohadovací schůzka se soupeři ohledně termínů, kterou si vždycky bývalý trenér Brückner užíval?

Dnes se tomu už smějeme, Karel vždycky na všechny vyzrál a hrálo se podle toho, jak chtěl on. To já jsem rád, že ty dohady skončily a rozsoudí nás počítač. V Belgii bych chtěl hrát na začátku, počítám, že ještě v březnu na stadionech nebudou fanoušci. A doma někdy příští rok na podzim, to už by diváci u toho být mohli.

Nebude to v říjnu, kdy Belgii čeká finále Ligy národů, proto jste s ní v pětičlenné skupině. Přál jste si být v pěti, nebo naopak mít skupinu šestičlennou?

Kdybychom byli v té šestičlenné, program bychom měli nalajnovaný a odpadly by organizační záležitosti kolem dvou přípravných zápasů. V tom to může být horší, abyste na tu přípravu sehnali vhodného soupeře. Ale výhodou zase je, že v přípravě můžeme prostřídat hráče, protože hrát tři zápasy za jeden desetidenní sraz je hodně.

Jak vám ty tři utkání během jednoho soustředění změnily práci?

Ještě do toho vstupují testy na covid. První den jsme vlastně v karanténě a čekáme na výsledky. A pak večer buď jdeme trénovat, nebo ne. Za celý sraz pak máte tři trénink, což není jednoduché. Vytíženost hráčů je enormní, je tam riziko zranění. Nemyslím si, že je to ideální, i ostatní trenéři tenhle model kritizují.

Belgičtí fotbalisté slaví postup na finálový turnaj Ligy národů.

Je postup na mistrovství světa vaší největší výzvou?

Ano, mistrovství světa je v trenérské kariéře nejvíc. Byl by to obrovský úspěch, kdybychom se tam dostali.

Měl by být šampionát v Kataru v roce 2022 vrcholem současné generace kolem Součka a Schicka?

Vždyť jsou to ještě mladí kluci... Ale v jejich dosavadní kariéře asi ano. Pořád toho mají hodně před sebou. Asi se ještě nemůžeme pasovat úplně mezi elitu, abychom poráželi kohokoli a kdykoli. Ale blížíme se k tomu, abychom s těmito týmy mohli pomýšlet na body.

V březnu začne kvalifikace, v červnu vás čeká mistrovství Evropy. Už pomalu skládáte kádr?

Za ty dva roky jsme poznali spoustu kluků, takže nějaký pohled máme. Jen doufám, že kluci budou zdraví a odolní, aby měli formu. V březnu uděláme výběr, který bude tvořit kostru pro Euro.

Češi porazili Izrael díky Daridově trefě

Ve stejném březnovém termínu se hraje i mistrovství Evropy do jedenadvaceti let. Už víte, jak budete přistupovat k hráčům, kteří by mohli nastupovat za reprezentační áčko, ale zároveň věkově spadají do jedenadvacítky? Jde především o Hložka.

Hlavně si všichni přejeme, aby Adam byl zase zpátky na hřišti a mohly se tyhle dohady naplnit. S jedenadvacítkou jsme domluvení, spolupracujeme. Na jejich rozhodující zápas do Řecka by Hložek teď na podzim jel, ale bohužel se zranil. Uvidíme, jak to bude, jak se situace vyvine. Áčko je výš, i motivace hráčů by k tomu měla směřovat.

Ve čtvrtek skončí základní část Evropské ligy. Jak hodnotíte účast českých klubů?

Slavia po vyřazení z předkola Ligy mistrů podle očekávání postoupila do jarní fáze a hraje o první místo ve skupině. Výborná reprezentace českého fotbalu. Věřím, že to bude pokračovat. Taky její hráči jsou kostrou v reprezentaci.

Krátce před úterní tiskovkou vyšlo najevo, že bývalý místopředseda asociace Roman Berbr, který měl na starosti právě váš reprezentační tým, opustil i poslední funkci v českém fotbale. Jak vůbec jeho korupční aféru vnímáte? Jak zasáhla do života národního mužstva?

Každá taková aféra fotbal poškozuje, to jednoznačně. S hráči jsme to na srazu probírali a odsoudili. Ale v dané chvíli jsme jim říkali, že jsou tady od toho, aby reprezentovali. Aby hráli dobře a byli vzorem pro děti. To je jejich poslání, ne politikaření. To samozřejmě platí i pro mě.