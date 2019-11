Šilhavý: Proti Anglii i Kosovu jsme ukázali, že jsme konkurenceschopní. A na EURO budeme s Dočkalem ještě silnější

PLZEŇ Po Dušanu Uhrinovi, Jozefu Chovancovi, Karlu Brücknerovi, Michalu Bílkovi a Pavlu Vrbovi se stal šestým trenérem, který postoupil s českou fotbalovou reprezentací na EURO. Díky Jaroslavu Šilhavému si Češi zajistili sedmý postup na evropský šampionát v řadě, což se povedlo už jen Itálii, Francii, Španělsku a nejspíš i Německu.

„Mísí se ve mně spousta pocitů. Radost ze splněné povinnosti i skvělý pocit potom, co jsme prohrávali. Ukázal se opět charakter týmů, díky hráčům za skvělou morálku, výhru a postup jsme si zcela zasloužili,“ řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Pane Šilhavý, užíváte si po takovém obratu výhru a postup víc, než kdybyste vyhráli suverénně?

Možná je dobře si užít takovou euforii po obratu, než kdybychom měli vyhrát 3:0 a zápas kontrolovali od začátku do konce. Asi bychom nechtěli dostávat vždycky první gól, protože příště už by se nám to nemuselo podařit. Nechci, aby se to stalo pravidlem, i když nám vyšel obrat jak s Anglií, tak Kosovem.

Je pro vás víc postup na EURO nebo ligové tituly s Libercem a Slavií?

Postup na EURO v roli trenéra je velice prestižní, ale tituly s Libercem a Slavií taky nebyly k zahození. Je to obrovský úspěch, mám radost a budu si toho nějakou dobu užívat.

Kouč Kosovanů Challandes přiznal, že váš tým je pro ten jeho inspirací. Navíc prý na EURO řadu lidí překvapíte. Co vy na to?

Těší mě, že nás kouč Kosova chválí a že z nás dělá černého koně EURO, ale na to je ještě spousta času, my si teď chceme užít postup, pak los (30. listopadu) a teprve potom budeme řešit turnaj. Ukázali jsme, že jsme konkurenceschopní i na EURO. Mimo jsou Bořek Dočkal, David Pavelka, Marek Suchý nebo Patrik Schick, s nimi budeme ještě silnější.

Před zápasem jste říkal, že váháte mezi zařazením Michaela Krmenčíka a Zdeňka Ondráška do základní sestavy. Proč jste se rozhodl pro toho prvního?

Zvítězila volba pro Krmenčíka, protože měl velké herní vytížení, kdežto Zdeněk Ondrášek byl tři týdny po vypadnutí z MLS bez fotbalu a jen trénoval. Michal Krmenčík hrál dobře, ale chyběl mu gól, ten sice nedal ani Zdeněk, ale naši hru svým důrazem obohatil.