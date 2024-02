Slavia - Sparta 2:3, hosté otočili z 0:2. V prodloužení rozhodl Karabec z penalty

Když hned po přestávce Diouf snadno doklepl vyraženou střelu a Slavia vedla 2:0, nezdálo se, že z toho bude drama. Sparťané však obdivuhodně povstali, pomohla jim k tomu hrubka Ogbua, snížení je nakoplo a Olatunji v 70. minutě svým druhým gólem vyrovnal. A v prodloužení hosté završili obrat po ruce Vlčka.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Sparta oplatila soupeři loňskou porážku z finále poháru, v neděli se oba soupeři potkají na Letné znovu, tentokrát v ligovém derby.

„Trochu jsme se museli přizpůsobit, protože jsme v první půli nedosahovali adekvátní úrovně,“ řekl do kamer České televize sparťanský kouč Brian Priske. „Ale poté jsme se zvedli a dali klíčové góly. Vítězit je skvělé, ale v neděli to bude úplně jiný, nový a těžký zápas.“

V něm si sparťané musí dát pozor na nedbalosti v defenzívě, po kterých v Edenu dvakrát inkasovali.

Před první brankou ve 38. minutě se nesprávně zachoval sparťanský kapitán ve středu pole. Krejčí při dlouhém nákopu podcenil souboj s Chytilem, který tak měl k míči blíž než vyrážející Sörensen, jehož si lehce obhodil. Situaci dva na osamoceného Panáka se Schranzem zvládli, Schranz zakončil po zemi pod padajícím brankářem Vorlem, jenž zastoupil odpočívajícího Vindahla.

Od Sparty to byl pro soupeře dárek, slávisté se totiž nemohli propracovat do šancí. Vyznávali jednoduchý fotbal. Snažili se dostat míč do krajních prostorů, odkud ho okamžitě posílali do pokutového území. Do něj nabíhali v dostatečném počtu. Tam si počínali důrazně a sparťané měli často potíže, aby centr odvrátili.

Sparťané zůstali u své hry, snažili se hrát po zemi od brankáře, ale slávistický presink nemohli překonat. Když se jim to povedlo, měli volné pole k nadějným protiútokům, ale v nich byli nepřesní a nerozvážní.

Když hostující Tuci v 28. minutě sebral míč váhajícímu Zimovi, běžel s Olatunjim z poloviny hřiště na samotného Ogbua. Jenže albánský útočník před vápnem zpomalil, nechal se doběhnout a pak přihrál nepřesně.

Sparťané oslavují gól přes slávistickým kotlem.

Sparťané i jindy těžili z chyb slávistů. Když se domácí snažili o výstavbu od vlastního vápna, Ogbu zazmatkoval a namazal Lacimu, jemuž skočil pod nohy Mandous. Penalta? Sudí Rouček nepískal, videoasistent verdikt nezměnil a mezitím Tuci nedokázal z osmnácti metrů trefit odkrytou bránu, protože při střele podklouzl.

Hosté byli v prvním půlhodině jistější, drželi míč. Laci v nadějné střelecké pozici mířil slabě do Mandouse, který se pak vytáhl i proti ráně Birmančeviče z přímého kopu. Jinak srbský útočník nebyl moc ve hře, obecně sparťané hráli častěji po pravé straně nebo středem.

Od 30. minuty byli aktivnější slávisté, důrazným napadáním získávali druhé míče, nevymýšleli složitá řešení a hned všechno posílali před bránu. Tam byli agresivní, důrazní i nebezpeční.

Po přestávce chtěli hosté při dotahování manka hrát víc na riziko a za jejich lehkovážnost při bránění je slávisté okamžitě potrestali. Tuci svou chybu ve středu pole ještě sice stihl napravit a Chytila doběhl, ale pak nikdo ze sparťanů nevystoupil proti Masopustovi, jenž měl spoustu času na střelu. Tu Vorel vyrazil jen k nohám Dioufa, který zblízka snadno poslal míč do sítě.

Slávistům narostlo sebevědomí, byli v euforii, což na dalším průběhu bylo hodně znát.

Ale jen do doby, než Ogbu udělal svou třetí hrubku v zápase. Minul míč, Olatunji mu utekl a zakončil podél Mandouse. V 55. minutě tak derby zdramatizoval.

Sparťané ožili, zase víc hráli s míčem a po vydařené akci Olatunji vyrovnal. Preciado utekl po pravém křídle, jeho střílený centr domácí sice zastavili, ale míč zůstal ve vápně a nigerijský útočník ho napálil křížem k tyči.

Slávisté byli rozhození, na chvíli se ocitli pod tlakem, byť nijak drtivým. Když Zima nedokázal odvrátit centr, Olatunji měl v 75. minutě na noze třetí gól, ale levačkou poslal míč vysoko nad. Do konce základní hrací doby si už žádný týmů nevytvořil žádnou výraznou možnost. Nikdo nechtěl udělat chybu, takže vzadu si oba týmy až do konce základní hrací doby počínaly na jistotu. Slávisté se zlobili, že v 86. minutě hostující Olatunji ve výskoku zasáhl Holeše loktem do obličeje. Rozhodčí Rouček nepískal a videoasistent změnu verdiktu rovněž nedoporučil. V prodloužení se stejná situace odehrála i na druhé straně a stejným výsledkem.

Slávistický obránce Tomáš Vlček v souboji se sparťanským útočníkem Victorem Olatunjim.

Nejdřív však v úvodu prodloužení si sparťané přihrávali před vlastní bránou, Ryneš namazal ve vápně přímo Ševčíkovi, jenž dával pod sebe Tijanimu. Ten byl v jasné pozice, ale jeho ránu Panák zblokoval. Domácí dostali chuť, ale jejich nápor byl jen chvilkový. Pár centrů a dál nic.

„Měli jsme zápas velmi dobře rozehraný,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Dva góly ve vedení, poté velká šance v prodloužení. Nakonec to nevyšlo, ale oba týmy se vydaly na maximum.“

Ve sté minutě se odehrál podezřelý moment v pokutovém území Slavie. Vlček ve výskoku trefil loktem do hlavy Olatunjiho. Sice nechtěný, ale faul a žlutá karta. Sudí Rouček to však přešel stejně jako v případě Olatunjiho, který podobně trefil Holeše.

Postupně na několika hráčích bylo vidět, jak náročným zápasem derby je. Při přerušené hře se rukama opírali o kolena, těžce vydechovali.

„Oba týmy mají nesmírnou kvalitu, když se soustředí na fotbal, je z toho zajímavý zápas a rozhodují malé detaily a chyby. My jsme ty soupeřovy měli trestat víc,“ doplnil Trpišovský.

Další Vlčkův zásah ve vápně totiž už penaltou skončil. Při centru Karabce zahrál rukou a na doporučení videoasistenta sudí nařídil penaltu. Karabec ji s přehledem proměnil.

Hned poté přišel do hry Bořil, vzápětí za strkanici dostal žlutou kartu. Ale spoluhráče k vyrovnání už nevyhecoval.

Ve čtvrté minutě nastavení po zbytečném faulu Kairinena měli slávisté přímý kop ze šestnácti metrů, ale překvapivý exekutor Tijani napálil míč do dvacáté řady tribuny. Pak ještě během minuty dostal sparťan Zelený dvě žluté karty, první v potyčce, druhou za faul, a přijde tak o nedělní ligové derby.

Sparta je po Opavě a Zlínu třetím semifinalistou Mol Cupu, o čtvrtém se rozhodne 2. dubna v odloženém duelu mezi Jabloncem a Plzní.