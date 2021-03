Slavia stojí proti fotbalové legendě. Gerrard jako kapitán předvedl největší obrat v historii Ligy mistrů

Glasgow Co mají společného Steven Gerrard, Michael Owen a Jamie Carragher? Všichni jsou legendami Liverpoolu, jen prvně jmenovaný snil o tomto dresu od dětství. Gerrard se už od sedmi let, kdy začal hrát za domovský Whiston, hrdě hlásil k červeným barvám celku z Anfield Road. Jeho budoucí parťáci Owen s Carragherem projevovali sympatie hlavnímu rivalovi z Evertonu.

Už od mládežnických kategorií byl Gerrard ideálním produktem tehdejšího pojetí fotbalu v Anglii – tvrdý v osobních soubojích i zakončení, zároveň ale rychlý a kreativní s míčem.



„Na své pozici je jedním z nejlepších na světě. A to i historicky. Má obrovský dopad na svůj tým,“ řekl v roce 2007 tehdy nejlepší hráč planety Ronaldinho.

Těžko se proto divit Liverpoolu, že už v devíti letech tohoto mladíka zlanařili do své akademie, a klub mu sliboval zářnou budoucnost. Ta ovšem mohla hodně rychle vzít za své.

Steven Gerrard Datum narození: 30. 5. 1980

Místo narození: Whiston, Anglie

Přezdívka: Captain Fantastic

Hráčská kariéra: Liverpool 1998–2015 (celkem 710 zápasů a 186 gólů), LA Galaxy 2015–2016.

Reprezentační kariéra: 2000–2014 (114 zápasů a 21 gólů).

Největší klubové úspěchy: Vítěz Ligy mistrů (2005), Poháru UEFA (2001), FA Cupu (2001, 2006), Anglického superpoháru (2006) a Superpoháru UEFA (2001), třetí v anketě Zlatý míč 2005.

Největší reprezentační úspěchy: účastník tří MS a ME.

Coby náctiletý kluk při fotbálku s kamarády v parku zakopl míč do kopřiv. Když se snažil mičudu vrátit, trefil přesně místo, kde se naneštěstí nacházely vidle. Podávky se do jeho tenisek prorazily přímo do palce. Následoval krutý výrok dětského chirurga: amputace palce na pravé noze.



Vedení Liverpoolu ale bylo proti, svého dorostence poslalo do rukou klubového specialisty Marka Wallera, který Gerrarda nepříjemných následků zranění postupně zbavil. Nebýt jeho, celý příběh by skončil už zde. Pro studenta střední školy katolické to byl zásadní zvrat, patnáctiletý pracant naplno poznal lásku k fotbalu, vyjma studia Gerrard nedělal nic jiného, než že běhal s míčem či bez něj.

Odměnou mu byl první profesionální kontrakt v 17 letech, soutěžní debut mezi seniory Liverpoolu prožil o rok později, když zasáhl na posledních pár minut v utkání proti Blackburnu. Tehdejší trenér „Reds“ Gérard Houllier v nesmlouvavém záložníkovi viděl obrovský potenciál a začal mu dávat prostor v základní sestavě. První branku vstřelil Gerrard 5. prosince 1999, kdy obešel tři obránce Sheffieldu Wednesday a obávanou bombou k tyči zvýšil na konečných 4:1. Gerrardova sláva strmě stoupala, Liverpool vyhrál v roce 2001 pohár UEFA, o rok později Superpohár, největší úspěch ale měl teprve přijít.

Legendární obrat ve finále

Po odchodu ostrostřelce Owena do Realu Madrid to byl právě Gerrard, jenž převzal v roce 2004 definitivně kapitánskou pásku a odpovědnost za oslabený tým. Sezonu v Premier League zakončil celek na jaře 2005 pátý propastných 37 bodů od mistrovské Chelsea, v Lize mistrů se tak tak dostal ze základní skupiny, když o skóre předčil řecký Olympiakos. Pak to ale začalo...

Ve vyřazovací fázi se bojovné mužstvo dostalo postupně přes Bayer Leverkusen, Juventus a právě Chelsea až do finále proti tehdy nejlepšímu z nejlepších – AC Milán v čele s Paolem Maldinim, Andreou Pirlem, Clarencem Seedorfem či Brazilcem Kaká.

Italský velkoklub nedal v prvním poločase Liverpoolu nejmenší šance a po brankách Maldiniho a dvou Hernána Crespa vedl 3:0. Gerrard vyhnal z kabiny trenérský tým a vzal si slovo.

„Řekl nám, že pokud ho respektujeme jako kapitána, musíme začít bojovat, jinak pro něj budoucnost v tomto dresu nemá smysl. Poté pokračoval tím, že je pro něj Liverpool vším a že nikdy nechce být zapsaný černým písmem v dějinách Ligy mistrů. Nebyla to žádná sprška nadávek, byla to motivační řeč plná energie,“ vzpomínal tehdejší útočník Djibril Cissé.

A jak kapitán řekl, tak i učinil. Nejdříve sám hlavičkou snížil na 1:3, poté se nechytatelně k tyči trefil Vladimír Šmicer. Bláznivou šestiminutovku do konce první hodiny hry dokonal za spolupráce Milana Baroše vyrovnáním Xabi Alonso. Mimochodem, byl to právě Gerrard, který pokutový kop (Xabi ho proměnil až dorážkou) svojí dravostí vybojoval. Utkání dospělo přes prodloužení až k penaltám, ve kterých dokonal obrat vítěznou penaltou Šmicer.

Mimochodem, černému zápisu se nakonec přece jen Gerrard nevyhnul. Na klubové úrovni vyhrál vše, kromě titulu z Premier League. Několikrát rozjel slavný klub sezonu slibně, nikdy ale nebyl tak blízko jako na jaře 2014.

13. dubna vyhráli „Reds“ v přímém souboji nad Manchesterem City 3:2, vedení v tabulce si upevnili stejným výsledkem v Norwichi, mistrovské oslavy se blížily. Jenže poté přišel domácí kolaps s druhou Chelsea (0:2), když vítězný gól padl po nevinném zaváhání (a poté podklouznutí) Gerrarda na polovině hřiště.

A když poté „Reds“ ztratili vedení 3:0 v Crystal Palace (3:3), rozjetí Citizens nabídnuté šance využili a titul oslavili s dvoubodovým náskokem.

„Nejsem si jistý, zda se tato rána někdy zacelí, protože tento zážitek nikdy nebudu moct změnit. Byl to nejsmutnější moment mojí kariéry,“ vzpomíná Gerrard.

Následoval konec v reprezentaci a v lednu 2015 přišel i konec v dresu milovaného Liverpoolu. Následující dva roky strávil v zámořském LA Galaxy. Po návratu chvíli vedl juniorku Liverpoolu, aby po něm v roce 2018 sáhl kdysi slavný skotský Rangers FC.

Zrod trenéra

Efekt neúnavného motivátora se dostavil okamžitě, klub porazil v tradičním derby Old Firm poprvé po sedmi letech Celtic Glasgow a nastartoval změnu poměrů. Celtic loni ještě získal devátý titul v řadě, letos ale už slavili Rangers. Perspektivní celek okolo kolumbijského střelce Alfreda Morelose, obránce Jamese Taverniera či rychlonohého Ryana Kenta ovládl ligu už o víkendu šest kol před koncem. Ba co víc, v domácí soutěži a Evropské lize zatím ani jednou neprohráli.

„Je velmi těžké to teď vyjádřit slovy. Jsem na emocionálním vrcholu. Byla to cesta, která ještě neskončila. Přijde toho víc,“ slibuje Gerrard, který se svým týmem chce uspět i v Evropské lize, kde ho ve čtvrtečním prvním osmifinálovém utkání čeká Slavia.

Steven Gerrard

Mimochodem, do skotské metropole si v roce 2018 vzal i jistého lékaře jménem Waller...



Jestli ale uvidíme Gerrarda na lavičce Rangers také v další sezoně, je otázkou. Jürgen Klopp měl v Liverpoolu neotřesitelnou pozici, současnou smlouvu do roku 2024, když už sám oznámil, že se poté bude chtít vrátit zpět do vlasti. Jenže s týmem z posledních sedmi ligových duelů prohrál šest, obhajoba titulu je v prachu a ze sedmého místa tabulky je daleko i do Ligy mistrů. Dojde na rošádu a návraty domů o tři roky dříve, než se původně očekávalo?