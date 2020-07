Slavia zakončila mistrovskou sezonu remízou v derby, Jablonec postupuje do předkola Evropské ligy

Praha Fotbalisté Slavie remizovali v závěrečném pátém kole nadstavbové části první ligy v pražské derby se Spartou bez branek. Nejblíže ke gólu byl domácí Stanislav Tecl, jenž v 65. minutě trefil hlavičkou břevno. Červenobílí mají už tři kola jistotu obhajoby titulu a po derby převzali mistrovský pohár.

5. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul: Slavia Praha - Sparta Praha 0:0 Rozhodčí: Berka - Vlček, Hock - Zelinka (video). ŽK: Bořil, Stanciu, Masopust, Trpišovský (trenér), Vlček (vedoucí mužstva) - Štetina, Dočkal, Kozák, Krejčí. Diváci: omezený počet (limit 5000 osob na stadionu). Sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Zima, Bořil - Holeš (62. Traoré), Ševčík (90. Olayinka) - Masopust (86. Hellebrand), Stanciu (87. Oscar), Provod - Tecl (87. Hilál). Trenér: Trpišovský. Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek - Krejčí (90.+4 Costa) - Hložek, Kanga, Dočkal (90. Vindheim), Karlsson (70. Frýdek) - Tetteh (46. Kozák). Trenér: Kotal.

Slávisté neprohráli se Spartou už 11 soutěžních utkání po sobě a udrželi domácí neporazitelnost v ligové sezoně. Sparta obsadila v tabulce třetí místo. Letenský útočník Libor Kozák další gól ke 14 brankám v tomto ročníku nejvyšší soutěže nepřidal a podělil se o vítězství mezi kanonýry se slávistou Petarem Musou, který kvůli trestu za karty nemohl nastoupit.

Sparta v úvodu držela míč, ale jako první zahrozili domácí. Masopustovu střelu zblokoval Hancko a ve 14. minutě trefil Coufal břevno. Ránu bývalého sparťana Stanciua vyrazil Heča a hostující brankář se zaskvěl i proti Holešově hlavičce.

V druhé části první půle se začala dostávat do šancí i Sparta, která promarnila hned několik přečíslení. V 31. minutě Tetteh v úniku tří na jednoho zvolil střelu a trefil obránce Frydrycha. Poté domácí brankář Kolář vytáhl Hanouskovu ránu a následně Tetteh v další přečíslení vypálil mimo. V úniku pak neuspěl ani hostující Karlsson.

Sparťanský kouč Kotal až po poločase poslal do hry útočníka Kozáka, který usiloval o to, aby se osamostatnil na čele střelecké tabulky. Do statistik se ovšem zapsal jen brzkou žlutou kartou.

Do druhé půle vstoupila aktivněji Slavia. Heča ve 48. minutě vyrazil Stanciuovu střelu k tyči a s pokusem bývalého sparťana si poradil i po hodině hry.



Mezitím domácí fanoušci, kterých se při stávajícím omezení proti šíření nového koronaviru dostalo do hlediště znovu zhruba čtyři tisíce, způsobili pyrotechnikou krátké přerušení utkání. Další příznivci opět sledovali zápas před stadionem u velkoplošné obrazovky. Sparťanští fanoušci se na tribuny nedostali.

V 65. minutě dělily červenobílé od vedení centimetry, když Teclova hlavička zasáhl břevno, pak tyč a odrazila se zpět do pole. Přestože výsledek už nemohl nic změnit na konečném umístění týmů, hrálo se velmi tvrdě s řadou ostrých zákroků. Po jednom z faulů dokonce dostal žlutou kartu za protesty i domácí kouč Trpišovský. Domácí se tlačili za vítězstvím, ale Heča si poradil i s tečovaným míčem v nastavení.

Jablonec jde přímo do předkola

FK Jablonec - Baník Ostrava 1:1 (1:0) Branky: 4. Štěpánek - 64. Kuzmanovič. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát - Orel (video). ŽK: Kratochvíl, Považanec, Hrubý - Potočný, Pokorný, Smola. Diváci: omezený počet (limit 5000 osob na stadionu). Sestavy: Jablonec: Hrubý - Štěpánek (81. Macháček), Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek (72. Chramosta), Považanec, Kratochvíl, Acosta (46. Pilík) - Doležal (90.+1 Velich). Trenér: Rada. Ostrava: Budinský - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Drozd (62. Jirásek) - Lalkovič (46. Smola), Kuzmanovič (86. Reiter), Potočný - Šašinka (46. Buchta). Trenér: Kozel.

Zatímco Baník měl před utkáním jisté šesté místo a o Evropskou ligu nemohl bojovat, Jablonci šlo o poskočení z pátého místa na čtvrté a tím pádem vyhnutí se nedělnímu kvalifikačnímu duelu o Evropskou ligu proti vítězi skupiny o Evropu Mladé Boleslavi.

Jablonec za svým cílem odstartoval skvěle. Ve čtvrté minutě se ještě hlavičkou Doležal neprosadil, ale následně obránce Štěpánek přízemní střelou k tyči z hranice vápna otevřel skóre.

Ostravský brankář Budinský se poté vyznamenal proti Acostově střele a Kratochvílově dorážce. Po více než půl hodině hry se Acosta opřel zpoza šestnáctky do míče, ale Budinský jeho pokus zastavil a uruguayský záložník se neprosadil ani poté, co se k němu míč odrazil.

Baník srovnal v 64. minutě. Na Potočného centr do vápna si naběhl Kuzmanovič, který v pádu „koníčkem“ pod horní tyč překonal Hrubého. Jablonec si žádnou další gólovou šanci nevypracoval a až do konce se strachoval o čtvrté místo. Severočeši doma v lize neprohráli s Ostravou patnácté utkání za sebou.

Ostatní výsledek:

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 4:0 (2:0)

Branky: 12. a 56. z pen. Čermák, 34. Kovařík, 61. Mihálik. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka - Julínek (video). Diváci: 2925 (limit 5000 osob na stadionu).