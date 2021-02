Slávistická Mission Impossible. Jak přechytračit Lišky? Předvést klasickou, poctivou Slavii

Praha Obří výzva. Utkání jara. Pražská Slavia vyzve v rámci 1. kola vyřazovací fáze Evropské ligy anglický Leicester City. Klub, který se zapsal do sportovních dějin jakožto autor té nejsenzačnější pohádky.

Psal se rok 2016 a fotbalový svět byl v šoku. Věhlasnou Premier League totiž ovládl neznámý outsider. Leicester City, před sezonou kandidát na sestup. Jenže mužstvo vedené italským taktikem Claudiem Ranierim dokráčelo nakonec až na úplný vrchol.



Do paměti všech fanoušků se zapsalo pár jmen, která dnes válí na proslulých adresách: N’Golo Kanté zamířil do Chelsea, Rijád Mahriz do Manchesteru City. Jenže další zůstali věrní a v dresu „The Foxes“ (Lišek) válí stále.

Kasper Schmeichel, neodmyslitelná brankářská jednička. Jamie Vardy, pan střelec s neuvěřitelným příběhem a instinktem zabijáka. James Maddison, středopolař, kterého chtějí všechny top kluby Anglie. Ti všichni tvoří se spoluhráči skvělý koktejl, který chutná lépe než ten z mistrovské sezony.

Slavia Praha – Leicester City První zápas úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy Výkop: dnes od 18:55 (online reportáž na Lidovky.cz/sport).

Rozhodčí: Guida – Carbone, Peretti – Di Bello (video, všichni It.). Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář – Bah, Kúdela, Deli, Bořil – Provod, Holeš – Sima, Stanciu, Olayinka – Kuchta. Leicester: Schmeichel – Amartey, Evans, Söyüncü, Thomas – Tielemans, Choudhury – Ünder, Maddison, Barnes – Vardy. Slavia prohrála poslední 3 domácí zápasy s anglickými soupeři (pokaždé o gól).

Slavia v roce 2007 prohrála 0:7 na hřišti jiného anglického klubu Arsenalu, což je její nejvyšší porážka v pohárech v historii.

Leicester se účastní pohárů teprve popáté v historii, jarní část si zahraje podruhé, jeho maximem je čtvrtfinále Ligy mistrů ze sezony 2016/17.

„Jenže my jsme nyní také silnější a kompaktnější, než když za nás hráli Tomáš Souček a Vladimír Coufal,“ kontruje šéf pražského celku Jaroslav Tvrdík. I on ale moc dobře ví, kdo je favoritem dvojzápasu.



Byť spojitostí mezi oběma týmy lze nalézt více, třeba i na trenérských postech, jak Jindřich Trpišovský, tak Brander Rodgers platí za progresivní a moderní trenéry. Oba dokážou získat hráče na svoji stranu, důkazem budiž dominance Slavie v Česku, v případě Leicesteru pak aktuální třetí místo v Premier League podtržené sobotním domácím obratem v posledních deseti minutách proti Liverpoolu (3:1).

Vardy, Barnes, Maddison

Nejen obhájce titulu nakonec „Lišky“ uštvaly poctivou defenzivou, dodržováním taktiky a expresními přechody do smrtících kontrů. Právě do takového systému jim dokonale pasuje Vardy, který patří na ostrovech už několik let k nejlepším střelcům.

Nevěříte? Zde jeho menší ligové summery od mistrovského ročníku: 24, 13, 20, 18, 23 a aktuálně 12 branek. A to se teprve před týdnem vrátil po lednové operaci kýly, i když měl klubu chybět až několik týdnů...



Proti Brightonu se v FA Cupu ještě neprosadil a brzo střídal, proti Liverpoolu už vydržel celý zápas a podepsal se gólem pod onu cennou výhru. Stejně jako jeho osmibrankový střelecký útočný parťák Harvey Barnes, produkt leicesterské mládežnické akademie. Právě v tomto utkání ukázaly Lišky, jak chytře dokážou hrát. Ač po celý zápas držely míč jen z osmatřiceti procent, hned šestkrát vypálily na brankáře Alissona. A třikrát mířily přesně. Ke dvojici útočníků se připojil již zmíněný špílmachr Maddison.

Jamie Vardy patří stále mezi nejlepší anglické útočníky.

„Odvádí pro nás neskutečnou práci, umí skvěle zakončit sám, ale ještě více šancí připravuje pro své spoluhráče. Kdyby se jmenoval Kevin De Bruyne, tak o něm mluví úplně všichni, přitom podává srovnatelné výkony,“ chválí „srdce týmu“ Rodgers.

Právě v tomto trojúhelníku se skrývá největší síla soupeře. A také v tom, jak umí Leicester pracovat s tempem, jak umí soupeře ukolébat, působit líně, znuděně, aby následně bleskově udeřil.



Harvey Barnes, prodkut akademie Lišek.

Jak přechytračit Lišku?

To ale neznamená, že by měli slávisté hrát ustrašeně, bázlivě. Prostě tak, jak vlastně ani Trpišovského parta neumí.

Ne, i proti Vardymu a spol. musí být sebevědomá, týmová, energická. „Věřím, že jak je Slavia poctivá, jak to mají takticky a pracovitostí složené, tak jim mohou hodně zatopit. Leicester navíc může hrát individuálně a Slavia je může překonat jako tým. Já Slavii docela šance dávám a věřím jim. Ale musí si dát pozor na protiútoky,“ povzbuzuje své bývalé spoluhráče Tomáš Souček, toho času už ale tahoun londýnského West Ham United.

Vladimír Coufal pomohl West Hamu k výhře 3:0 proti Leicesteru.

Své k ambicím Slavie dodává i další legionář v barvách nečekaného pátého týmu Premier League. „Samozřejmě musí mít trošku štěstí, také neudělat nějaké hloupé individuální chyby. Když budou hrát jako tým, jak jsme hráli Evropskou ligu nebo Ligu mistrů před dvěma lety, určitě šanci mají. Tým je silný a krásně si to teď sedlo,“ uvedl Vladimír Coufal, který si odbyl v Anglii debut právě proti Leicesteru.



„Byl to obrovsky těžký zápas. Oni měli snad 70 procent držení míče, ale neměli střelu na bránu. Když jsem si před zápasem prohlížel stadion a hřiště, bylo to neuvěřitelné. Když jsem se pak v tunelu postavil vedle útočníka Vardyho, tak říkám: Je to tady, chtěl jsi to, tak to máš. Začal jsem si hodně věřit, když jsem pak jednou zblokoval Vardyho. To říkám si: To je dobré,“ vzpomíná reprezentační obránce a bývalá opora pražské Slavie.

Coufal v utkání s Leicesterem debutoval v PL.

Teď bude stejně jako Souček svým bývalým spoluhráčům a velkým kamarádům držet palce, aby přes dnes již anglický velkoklub dokázali postoupit. „Leicester je výborný tým, za poslední roky je v top šestce Premier League a zaslouženě. Takže to bude strašně složité,“ ví nejlepší střelec Kladivářů Tomáš Souček.



Slavii čeká Mission Impossible (nesplnitelná mise). Jenže podobně jako ve filmové klasice má stejně jako Tom Cruise soubor vedený agentem Trpišovským pár triumfů a triků, aby nečekaně uspěl. Mimo jiné bojuje také proti historickým statistikám, z jedenácti pokusů porazil tým z Edenu ostrovního rivala pouze jednou, v sezoně 1999/2000 Leeds 2:1. Ani tehdy to ale na postup nestačilo…