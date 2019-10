Slávistická senzace. Mladíci v obdobě Ligy mistrů porazili Dortmund

PRAHA Fotbalisté Slavie do 19 let překvapivě zvítězili v druhém utkání skupiny Youth League nad Dortmundem 1:0. Zápas proti německému favoritovi rozhodl v 56. minutě brazilský talent Joao Felipe, který do pražského klubu přestoupil na začátku září. Červenobílí mladíci odčinili úvodní vysokou porážku 0:4 na půdě Interu Milán.

Utkání 2. kola základní skupiny Youth League pro fotbalisty do 19 let: Slavia Praha - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Branka: 56. Felipe.

Sestava Slavie: Markovič - Douděra, Matys, Štětka, Kosek - Červ, Křišťan, Zinhasovič - Felipe (76. Vaněk), Toula, Zeronik (76. Hroník). Trenér: Hyský. Slavia se v tréninkovém areálu v Praze na Xaverově velkého favorita nezalekla a od začátku byla překvapivě aktivnější. Svou převahu Pražané zužitkovali krátce po přestávce, kdy se zpoza vápna přízemní střelou k tyči prosadil Felipe, který už v domácím poháru nastoupil i za A-tým.

Borussia, která v úvodním kole porazila doma barcelonské mladíky 2:1, přidala až v závěru, ale srovnat nedokázala. Naopak slávisté v nastavení mohli zvýšit, kdyby jim nezkazila radost tyč. Youth League je na podzim rozdělená na dvě části. První, v níž startuje Slavia, kopíruje Ligu mistrů, druhá větev je určena pro dorostenecké mistry. V dalším utkání Pražané přivítají Barcelonu. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.