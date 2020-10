Slovenští fanoušci se při demonstraci dobývali na úřad vlády. Na protest se chystají i ti čeští

DNEŠNÉ ZHROMAŽDENIE V HLAVNOM MESTE



Polícia sa zaoberá porušením predpisov súvisiacich s mimoriadnymi opatreniami a bude ich postupovať ďalej na správne konanie.



Dnešné zhromaždenie sa v priebehu pár minút zmenilo na zhluk agresívnych ultrapravicových radikálov, ktori v niektorých prípadoch vykazovali známky požitia alkoholu.



Zúčastnené osoby aj napriek opakovaným výzvam polície na upustenie od protiprávneho konania použili zápalnú pyrotechniku, ktorou sa dokonca zranili navzájom a to tým, že jeden z prítomných ju vhodil medzi zhromaždených. Na prítomných policajtov sa so žiadosťou o pomoc obracali i náhodní okoloidúci, ktorí sa v tom čase nachádzali v blízkosti zhromaždených.



Viaceré protiprávne konania zúčastnených osôb prerušila poriadková jednotka, ktorá vytvorila kordón na prehradenie priestoru. Keďže útočníci od tohto konania opakovane neupustili poriadková jednotka použila donucovacie prostriedky a to slzotvorný plyn a špeciálnu vodnú striekačku na obnovenie verejného poriadku. Na mieste bolo zranených viacero osôb, medzi nimi aj príslušníci PZ.



Zhromaždenie sa konalo v čase núdzového stavu, kedy je platný zákaz zhromažďovania osôb v skupinách viac ako 6 ľudí. Ako aj z dôvodu nedodržiavania ďalších mimoriadnych opatrení sa z miesta zhromaždenia ultrapravicových radikálov stalo bezpečnostné riziko, hroziace epicentrum novej vlny nákazy koronavírusom.



Polícia na mieste zadržala niekoľko osôb. Viac informácii poskytneme, keď to situácia umožní.