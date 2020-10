Sportovní chuligáni se bouří proti Prymulovi a Babišovi. Sejdou se v neděli na Staromáku, možná jich budou tisíce

PRAHA Už toho máme dost. I tak se dá přeložit vzkaz radikálních fotbalových a hokejových příznivců. Ti se v neděli odpoledne sejdou na pražském Staroměstském náměstí, kde budou demonstrovat proti současným vládním opatřením.

Všichni v černém a bez klubových symbolů. Chuligáni a ultras především z fotbalového a hokejového prostředí plánují v neděli od 14 hodin na Staroměstském náměstí i přes veškerou klubovou rivalitu stát jeden vedle druhého a protestovat proti současným nařízením vlády.

Před týdnem vše vyvolala aktivní skupina tvrdého jádra Baníku Ostrava – Chuligáni z Bazalů. I přestože se hlavním organizátorům nepovedlo stihnout zařídit povolení, bylo jim umožněno využít prostoru na akci pořádané občanským spolkem HON (Hnutí občanské nespokojenosti).

Akci podporují tyto fanouškovské skupiny (aktuálně k úternímu dni) Praha - Sparta (Letenští, Sparta Hockey Supporters), Bohemians (BHS), Žižkov (Žižkováci)

- Sparta (Letenští, Sparta Hockey Supporters), Bohemians (BHS), Žižkov (Žižkováci) Brno - Ultras Brno, Orthodox Fans Brno, Ultras Kometa

- Ultras Brno, Orthodox Fans Brno, Ultras Kometa Ostrava - Chuligáni z Bazalů, Porubáci, Vítkovičáci

- Chuligáni z Bazalů, Porubáci, Vítkovičáci Plzeň - Sektor P, Škodováci

- Sektor P, Škodováci Liberec - Chaotix

- Chaotix Olomouc - Ultras Sigma

- Ultras Sigma České Budějovice - Ultras Budweis

- Ultras Budweis Hradec - Königgrätz Patriots

- Königgrätz Patriots Pardubice - Pardubická Omladina, Ultras Pardubice

- Pardubická Omladina, Ultras Pardubice Zlín - Ultras Zlín

- Ultras Zlín Most - Ultras 1909, Supporters from Most

- Ultras 1909, Supporters from Most Jihlava - Jihlaváci

- Jihlaváci Teplice - Morgan Commando, Sektor 15

- Morgan Commando, Sektor 15 Karlovy Vary - Lázeňáci

- Lázeňáci Jablonec - Gablonz Juniors/Ultras Jablonec

- Gablonz Juniors/Ultras Jablonec Mladá Boleslav - Factory Youngsters, Boleslavská smečka

- Factory Youngsters, Boleslavská smečka Přerov - Zubr Gang Přerov Třinec - Oceloví maniaci

- Zubr Gang Přerov Třinec - Oceloví maniaci Sokolov - Uhlobaroni

Dle současných nařízení musí dodržet pevná pravidla. „Pro právo shromažďovací platí výjimka, akce se může účastnit ale celkem nejvýše 500 účastníků, kteří musí být rozděleni do skupin po nejvýše 20 osobách, přičemž mezi každou skupinou musí být zachován rozestup alespoň 2 metry a všichni musí mít roušky,“ řekla pro Lidovky.cz Klára Dolákova z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví, jak by měla demonstrace podle současných opatřeních vypadat.

Odhadnout počet zúčastněných je vzhledem k povaze sportovních fanoušků velmi těžké. Například na facebookové události akce potvrdily účast tři tisíce lidí a dalších deset projevilo zájem. Je tedy velmi pravděpodobné, že povolený počet může být překročen. Přestože policie vše monitoruje, její mluvčí Jan Daněk pro Lidovky.cz řekl, že vydají stanovisko až v pátek.

Proč se vlastně celá demonstrace koná?

„Absolutně nesouhlasíme s nesmyslnými nařízeními vlády, která jsou oznamována jako na běžícím páse bez jakýchkoliv podkladů a většina z nás ani nemá možnost se těmto opatřením přizpůsobit. Jedná se o obrovskou chybu vlády, která po půl roce, kdy se měla čas na tolik zmiňovanou „druhou vlnu” připravit, není schopna dnes prezentovat žádné vize do budoucna, jakýsi manuál s čím můžeme podle křivky s počtem nakažení počítat a podobně. V současné chvíli neexistuje žádná informační kampaň, která by občanům srozumitelně oznámila, jaká nová opatření jsou zaváděna v platnost,“ stojí mimo jiné v prohlášení hlavních organizátorů.

Těm vadí i přerušené profesionální soutěže – fotbalová první liga a hokejová extraliga, kde aktuálně mužstva nesmí ani hromadně trénovat (o zrušení tohoto omezení jednají sportovní svazy s ministerstvem zdravotnictví a vypadá to, že by mohly dostat, stejně jako na jaře, výjimku).

„Musíme vyjádřit podporu klubům, které vynaložily nemalé prostředky, aby se mohla utkání odehrát – znamenalo to každotýdenní testování, omezení kapacity, zavedení speciálních opatření,“ zní dále ve výzvě fanoušků.

Celou akci, která se v podobném formátu uskuteční o den dříve také v Bratislavě, podporují také bojovníci ze světa MMA či boxu. K aktivní účasti vyzval například nejúspěšnější český profesionální boxer poslední dekády v těžké váze a nyní promotér Ondřej Pála.



„Rozhodl jsem se jít poprvé v životě na demonstraci, ještě nikdy v životě jsem na žádné nebyl. To co si teď s námi vláda a její opatření dělají, to už není možné. Je potřeba dát najevo svůj nesouhlas veřejně“ řekl Pála na svých sociálních sítích.



Pořadatelé každopádně vyzývají k pokojnému protestu, prokázání soudržnosti a vzájemnému respektu. Vyslyší je skalní sportovní příznivci?