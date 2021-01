Součka v Anglii srovnávají s legendou, trenér Moyes chválí jeho velký přínos pro mužstvo

Londýn Na ten pohled už si fanoušci West Hamu po necelém roce velice rádi zvykli. Tomáš Souček podpoří útok z druhé vlny a hlavou neomylně zavěsí. K tomu ale český záložník při výhře 3:2 nad Crystal Palace přidal nadstavbu – ve 25. minutě k němu propadl přímý kop Aarona Cresswella, který pohotově uklidil pravačkou za záda bezmocného brankáře Guaity a připsal si druhý gól v utkání.

„Přijít a rozjet se v Premier League je velmi těžké v jakékoliv době. On to dokázal a nejen to – je velkým přínosem,“ chválí ho trenér Kladivářů David Moyes. „Když si vzpomenete na dobu před rokem, kdy jsme ho kupovali, tak od té doby udělal fantastický pokrok.“



Zásluhou povedeného večera se navíc Souček stal z pozice defenzivního záložníka se sedmi zásahy nejlepším střelcem West Hamu. K tomu navíc rodák z Havlíčkova Brodu vyrovnal Vladimíra Šmicera v počtu vstřelených branek v Premier League.

Na deset gólů přitom Souček potřeboval pouze 33 utkání, zatímco bývalý záložník Liverpoolu 121. Nejúspěšnějším Čechem je v tomto ohledu Patrik Berger s 38 trefami. Je však jasné, že právě Souček prožívá gólově nejpovedenější první rok v anglické lize ze všech českých hráčů v historii.

„Pořád říkám, že Tomáš má skvělou gólovou bilanci. Navíc je to skvělý kluk a také výborný fotbalista. On je svým způsobem trochu staromódní, ale jeho přístup a odhodlání jsou na špičkové úrovni. Je radost s ním pracovat,“ vysekl Součkovi Moyes další poklonu.



Srovnání s legendou

A právě svým „staromódním“ pojetím anglického fotbalu, jež je založeno hlavně na tvrdé střetovosti, hlavičkových soubojích a neustálé nabídce v pohybu, si Souček získal fanoušky West Hamu. Na svém Twitteru mu složil poklonu i slavný britský komik a moderátor James Corden, jehož zaujala Součkova pokora. „Miluju rozhovory s ním, je to skvělá posila,“ rozplýval se Corden po vítězství nad Crystal Palace.

I přestože nemohou navštěvovat utkání svého klubu, český sympaťák si získal jejich srdce a přirovnávají jej přes jeho produktivitu a dynamičnost k legendě Liverpoolu Stevenu Gerrardovi. Souček má na svém kontě jako jediný hráč v Premier League přes 100 vyhraných hlavičkových soubojů, konkrétně 102. A především zásluhou vytáhlého záložníka West Ham poprvé v klubové historii opanoval úvodních šest soutěžních zápasů roku, v neúplné tabulce pak poskočil na čtvrté místo před mistrovský Liverpool.

„Nemohu ho srovnávat se Stevenem Gerrardem, ale s hráči, kteří se dostanou z téhle pozice do vápna a střílí góly, to je skvělá věc. Tomáš mi připomíná Johna Warka, který také nabíhal do vápna o něco později a dokázal skórovat z hloubky,“ vzpomíná Moyes na slavného skotského záložníka Ipswich Town, jenž vystřílel 14 zásahy anglickému celku vítězství v Poháru UEFA a poté byl vyhlášen nejlepším britským fotbalistou roku 1981.

A Součkova reakce?

„Je krásné být čtvrtí. Jsme moc šťastni za tuhle pozici a chceme zůstat co nejvýš to půjde. Pořád je však za námi jen polovina soutěže,“ říká Souček a k úternímu vítězství dodal: „Výhru a oba dva góly bych chtěl věnovat svojí ženě. Je to pro ni těžké, být tady bez možnosti vidět se s dalšími členy rodiny. Děkuju, že se tak skvěle staráš o mě i naši dceru. Nejhezčí pocit ve fotbale je, když víte, že jste pomohli svému týmu,“ podotýká se svou tradiční skromností.

Především zásluhou jeho skvělých výkonů a píle se dá v blízké době očekávat přestup další české akvizice do Premier League. A Součka už začali oťukávat zástupci slavných adres Bayernu Mnichov či Arsenalu.

1. Manchester City 19 12 5 2 36:13 41 2. Manchester United 20 12 4 4 37:27 40 3. Leicester 20 12 3 5 36:22 39 4. West Ham United 20 10 5 5 30:24 35 5. Liverpool 19 9 7 3 37:22 34 6. Tottenham 18 9 6 3 33:17 33 7. Everton 18 10 3 5 29:22 33 8. Chelsea 20 8 6 6 33:23 30 9. Arsenal 20 9 3 8 26:20 30 10. Aston Villa 18 9 2 7 33:21 29 11. Southampton 19 8 5 6 27:24 29 12. Leeds 19 8 2 9 32:35 26 13. Wolverhampton 20 6 5 9 21:29 23 14. Crystal Palace 20 6 5 9 24:36 23 15. Burnley 19 6 4 9 13:24 22 16. Newcastle 20 5 4 11 19:34 19 17. Brighton 20 3 9 8 22:29 18 18. Fulham 19 2 7 10 15:27 13 19. West Bromwich 20 2 5 13 15:48 11 20. Sheffield United 20 2 2 16 12:33 8

Pokud 25letý Čech udrží nastolený trend, přesun do zvučnějšího klubu ho nemine.