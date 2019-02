Řepka dostal 9 měsíců vězení, porušil pravidla podmínek za řízení v opilosti

Největší prohřešky Tomáše Řepky Září 2007 - V nastaveném čase ligového zápasu v Teplicích byl Řepka po hádce s rozhodčími a potyčce s domácím pořadatelem vyloučen. Při odchodu ze hřiště vztekle praštil do kamery České televize. Disciplinární komise ho potrestala zastavením činnosti na sedm soutěžních utkání a zákazem výkonu funkce kapitána na 15 měsíců, od Sparty dostal pokutu 150 000 korun. Květen 2008 - V druhé minutě ligového utkání proti Brnu byl Řepka vyloučen poté, co praštil míčem do obličeje protihráče Aleše Bestu, který chtěl házet aut. Obdržel trest na dva zápasy nepodmíněně a od Sparty pokutu 200 000 korun. Červenec 2010 - V ligovém zápase proti Slovácku plivl Řepka na Ladislava Volešáka, který jej krátce předtím fauloval. Toho si všiml delegát zápasu, incident zachytily i televizní kamery. Disciplinární komise Řepkovi udělila třízápasový trest a do konce roku mu byl zastaven výkon funkce kapitána. Prosinec 2011 - Při odchodu ze Sparty, která s ním rozvázala kontrakt, si jako klubový pokladník odnesl týmovou pokladnu, v níž mělo být několik set tisíc korun. Řepka to popřel. Říjen 2012 - V závěru ligového zápasu v Jablonci Řepka protestoval proti nařízené penaltě tak vehementně, že byl vyloučen. Od českobudějovického klubu dostal pokutu a byl vyřazen z kádru, disciplinárka mu udělila trest na čtyři utkání. Vedení klubu se s ním následně dohodlo na rozvázání smlouvy, Řepka se proti tomu později odvolal k arbitráži. Září 2015 - Řepku policisté přistihli při řízení pod vlivem alkoholu, naměřili mu 1,39 promile. Soud ho potrestal tříměsíční podmínkou a zákazem řízení na rok a půl. Leden 2016 - V době, kdy měl zákaz řízení, Řepka znovu řídil opilý. Soud mu vyměřil půlroční podmínku, roční zákaz řízení a pokutu 90.000 korun. Květen 2018 - Soud udělil Řepkovi 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Kvůli neplacení výživného na syna rovněž přišel o řidičský průkaz. Přitížily mu i dřívější soudní kauzy, kdy byl dvakrát odsouzen k podmínečnému trestu za řízení v opilosti. Srpen 2018 - Řepka byl odsouzen k půlročnímu vězení za internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou, jejímž jménem nabízel sexuální služby, čímž se dopustil poškození cizích práv. Odvolací krajský soud v listopadu trest změnil na 300 hodin obecně prospěšných prací. Únor 2019 - Soud poslal 7. února Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru a poškození cizích práv. Podle obžaloby prodal v prosinci 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil. Souhrnný trest zahrnuje i jeho internetové útoky na bývalou manželku. Řepka i žalobce se odvolali. Únor 2019 - Okresní soud pro Prahu-západ Řepkovi přeměnil podmíněné tresty za řízení v opilosti na devět měsíců vězení, protože se ve zkušební době neosvědčil. Řepka podal proti rozhodnutí stížnost.