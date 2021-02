Sparta opět začíná ztrácet dech. Pozápasové vyjádření Kotala podráždilo klubovou legendu i fanoušky

Praha Po dlouhých pětadvaceti letech prohráli fotbalisté Sparty na domácím stadionu s Bohemians (0:1). Letenští tak po 17. kole ztrácejí už 12 bodů na vedoucí Slavii.

Poprvé po šesti utkáních poznala Sparta hořkost ligové porážky. Už po předchozích nepřesvědčivých výkonech při výhrách proti Ostravě, Opavě a Mladé Boleslavi se ale čekalo, kdy podobné zaváhání přijde.



Bohemians byli na Letné zarputilým soupeřem a ve 13. minutě utkání rozhodl jedinou brankou Tomáš Necid. Klokani ještě v 58. minutě kopali penaltu, tu ale Vladislavovi Ljovinovi zlikvidoval výborným zákrokem Florin Nita.

Jedinou sparťanskou odpovědí pak byla po hříchu střela Ladislava Krejčího mladšího, která ve druhém poločase orazítkovala tyč branky Patrika Le Gianga.



„Prvních deset minut odehrála Sparta velmi dobře, pak se ale obraz hry otočil. Bohemians působili aktivněji a přišlo mi, že byli lépe připraveni. Ve Spartě je častým jevem změna trenéra, herní projev se tam na chvíli zlepší, ale postupně se to vrací do starých kolejí. Chybí mi tam dlouhodobá výkonnost,“ řekl pro LN fotbalový expert O2 TV Antonín Rosa.

Co dalšího Sparta v poslední době poodkryla?

Alibistický Kotal

Už po vítězném utkání s poslední Opavou (3:0) mluvil kouč Václav Kotal o tom, že jeho týmu soupeř nevyhovoval. A v podobně neurčitém duchu hovořil i po zápase proti Bohemians.

„Těžko hledat na utkání, které prohrajete, něco pozitivního, ale snaha tam byla. Ve druhém poločase se kluci snažili, ale bohužel nám to tam nespadlo,“ řekl Kotal.

Trenér Sparty Václav Kotal.

Jeho slova rozpoutala žhavou diskusi mezi fanoušky Letenských a nejen tam.



„Za mě jsou spojení jako ,snaha tam byla‘ výrazy, které by profesionální hráči a trenéři neměli používat, snaha musí být vždycky. Mužstvo může působit, že se mu nechtělo, ale nikdy by to tak nemělo být,“ myslí si Rosa.

Kotalova slova i herní projev se dotkl i bývalých hráčů Sparty.

„Toto vyjádření hraničí mezi diplomatickou a alibistickou odpovědí. Samozřejmě je to derby, ale Bohemians nemají takové hráče jako Sparta. Prvních patnáct minut sice Sparta nějaký tlak měla, postupně se ale začal otupovat, hrálo se hodně středem, který byl zahuštěný a málo po křídlech. Ve druhém poločase mě zarazil moment, kdy Juliš od rohového praporku centroval do vápna. Tam má být přece někdo jiný, ne hrotový útočník,“ všiml si z klubových legend Martin Frýdek starší.

Generace mladých, ústup Dočkala

Už v úvodních dvou zápasech jarní části s Baníkem a Opavou nastoupila Sparta s věkovým průměrem základní sestavy 23 let.

Také proti Mladé Boleslavi a Bohemians nastoupili od začátku obránce Martin Vitík a záložník Adam Karabec (oba ročník narození 2003), čímž se potvrdila slova z prosince roku 2018, kdy Spartu převzal jako sportovní ředitel Tomáš Rosický, o tom, že v klubu chtějí začít dávat větší prostor mladým nadějím ze skvělé (leč málo využívané) strahovské líhně.

Adam Karabec ze Sparty-

To na vlastní kůži poznal i kapitán Bořek Dočkal, který právě na úkor Karabce nehrál.



„Je to hrozně těžká volba, koho nasazovat. Karabec je s míčem rychlejší, je to ale mladý kluk a dá se předpokládat, že neodehraje dobře celý zápas. Dočkal má zatím větší cit a přesnost, v současnosti se mu ale úplně nedaří. Bude hrozně záležet na momentální formě, trenérovi tuto volbu nezávidím,“ hodnotí Frýdek.

Ohledně čerstvě osmnáctiletého Vitíka žádné pochybnosti nejsou. „Jsem nadšený z jeho výkonů a také z faktu, že na Spartě nastupuje další z odchovanců, kterému se daří. Na něm konkrétně se momentálně aktuální slabá forma týmu nepodepisuje,“ chválí mladého stopera Rosa.

A to ještě chybí stále zraněný útočník Adam Hložek.

Spolehlivý Nita

Vedle nastupujícího mládí může Letenské ještě těšit jistota mezi třemi tyčemi. Po nepřesvědčivých výkonech devětadvacetiletého Milana Heči dostal další příležitost mezi třemi tyčemi o čtyři roky starší Florin Nita, který se jí chopil parádně.

Rumunský gólman držel dlouhou dobu svými zákroky naděje Sparty na postup ze základní skupiny Evropské ligy a podobné výkony podává na tuzemské scéně.

Brankář Florin Nita ze Sparty (vlevo) se raduje se spoluhráči z vítězného utkání.

Z posledních sedmi ligových utkání pustil za svoje záda míč pouze třikrát a především jeho zásluhou se Sparta stále drží na třetím místě tabulky.



„Pokud bude Nita pokračovat v nastolených výkonech, má Kotal konečně jasnou jedničku. Důležité bude také, jestli mu na Letné prodlouží smlouvu a nesáhne po něm někdo jiný, každopádně na začátku jara je Nita pro Spartu klíčovou postavou,“ nezapomíná Jaromír Blažek na fakt, že jeho nástupci končí v létě smlouva.

Což ale už i Rosický s Kotalem nejspíše pochopili. Dle posledních informací jsou obě strany nakloněny k prodloužení spolupráce a na stole by měl být brzo nový kontrakt.