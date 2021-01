Sparta remizovala s Baníkem a na Slavii ztrácí už devět bodů, Plzeň přišla o výhru v Příbrami

Příbram/ Praha/Ostrava Fotbalisté Plzně zahájili jarní část prvoligové sezony bezbrankovou remízou v Příbrami a po 15. kole zůstali na devátém místě neúplné tabulky. Hostující Aleš Čermák v 87. minutě neproměnil penaltu a předtím trefil břevno. Svěřenci trenéra Adriana Guľy v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nedali gól a venku nezvítězili pošesté v řadě. Příbramští vedení bývalým plzeňským kapitánem Pavlem Horváthem jsou dál předposlední, ale mají zápas k dobru.

15. kolo první fotbalové ligy: 1. FK Příbram - Viktoria Plzeň 0:0 Rozhodčí: Orel - Kotík, Vlček - Hocek (video). ŽK: Pilík - Ondrášek, Čermák. Bez diváků. Sestavy: Příbram: Kočí - Laňka, Tregler, Soldát, Kingue, Cmiljanovič - Pilík (90.+3 Kvída), Rezek (7. Hájek), Nový - Zorvan (82. Vávra), Voltr (82. Dočekal). Trenér: Horváth. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (18. Kaša), Brabec, Limberský (46. Kovařík) - Bucha - Kayamba (80. Matějka), Šulc (64. Čermák), Kalvach, Falta - Ondrášek. Trenér: Guľa.

V záloze Plzně od začátku nastoupili navrátilec z hostování Šulc a zimní posila z Olomouce Falta, kteří za Viktorii debutovali v soutěžním utkání.

Západočeši odstartovali aktivně a Kayambův centr brankář Kočí vytáhnul nad břevno. Domácí už v sedmé minutě přišli o zraněného kapitána a bývalého plzeňského záložníka Rezka. O chvíli později musel kvůli zdravotním problémům odstoupit i hostující obránce Hejda.

Příbramští zpočátku drželi s favoritem krok. Pilík z dálky protáhnul bývalého spoluhráče Hrušku, ale jeho branku o kousek minul. Plzeň se do nebezpečného zakončení dostala až ve 39. minutě, kdy Faltu zblízka výborně vychytal Kočí. Domácí gólman před pauzou zlikvidoval i Kašovu střelu po standardní situaci.

Hosté pokračovali v náporu i na začátku druhé půle, do které nenastoupil další zraněný obránce Limberský. Tečovaná rána Kalvacha skončila těsně nad břevnem.

Domácí se nenechali zatlačit na dlouho a zahrozili v 57. minutě. Hruška pouze vyrazil Kingueho střelu a s obtížemi zlikvidoval také Voltrovu dorážku. Na druhé straně Kočího zachránilo břevno po hlavičce střídajícího Čermáka. Plzeňský záložník pak těsně minul po standardce.



V závěru domácí Soldát v pokutovém území fauloval náhradníka Matějku a rozhodčí Orel po kontrole u videa nařídil pro Viktorii penaltu. Tu však neproměnil Čermák, když přízemní střelou vůbec netrefil branku. Viktoria se tak dál trápí a vyhrála v jediném z posledních osmi kol.

Pardubice padly v Ďolíčku

FK Pardubice - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:1) Branky: 41. Čolič z pen., 87. Alvir. Rozhodčí: Klíma - Paták, Kubr - Hrubeš (video). ŽK: Tischler - Čolič. Bez diváků. Sestavy: Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Čihák (46. Cadu) - Tischler, Hlavatý, Solil (79. Petráň), Pfeifer (46. Ewerton) - Černý (56. Huf). Trenér: Novotný. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Králik, Novák - Čavoš, Javorek, Havelka (85. Valenta) - Brandner (71. Jánošík), Alvir, Mršič (89. Skovajsa). Trenér: Horejš.

Pardubicím chyběl kapitán Jeřábek, kterého na pozici defenzivního záložníka nahradil Čihák. Za hosty poprvé nastoupil chorvatský záložník Alvir, který v zimě přišel na hostování z Plzně.



V šesté minutě vyzkoušel pardubický útočník Černý pozornost brankáře Drobného, který si s jeho střelou zpoza vápna poradil. Poté žádný z týmů dlouho nezahrozil, až v 37. minutě Alvirovu přízemní střelu v šestnáctce vytáhl gólman Boháč.

Po následném rohovém kopu domácí obránce Surzyn fauloval Nováka a rozhodčí Klíma po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro hosty. Odpovědnost na sebe vzal obránce Čolič, jenž se nemýlil.

Pardubice poté přidaly, jenže Drobný Čihákovu ránu vyrazil a před dobíhajícím Solilem ji odvrátil na roh. V nastavení úvodního dějství byli blízko pojistce hosté, Čavoš napálil břevno.

Domácí trenéři poslali do druhého poločasu brazilské duo Ewerton a Cadu, dostat míč do sítě se však povedlo Dynamu. Alvir přihrál před branku a Javorkovo zakončení usměrnil do vlastní sítě Toml. Sudí Klíma ale po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem gól neuznal, jelikož mu předcházel Alvirův faul na Šejvla.

Největší šanci po změně stran si Východočeši vypracovali až v 82. minutě, kdy Surzyn z dálky napřáhl a trefil tyč. Na druhé straně o pět minut později přinesl Dynamu uklidnění Alvir, který si pohlídal ofsajd a ze samostatného úniku zvýšil na 2:0. Hostující ofenzivní hráč skóroval poprvé v ligovém ročníku.

Ztráta Sparty se prohlubuje

Baník Ostrava - Sparta Praha 0:0 Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Podaný - Adámková (video). ŽK: Pokorný, Jánoš - Ladislav Krejčí I, Dočkal. Bez diváků. Sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Kaloč - De Azevedo, Tetour (89. Ndefe), Holzer (86. Zajíc) - Kuzmanovič (77. Potočný). Trenér: Kozel. Sparta: Nita - Plechatý, Vitík, Hancko, Hanousek - Vindheim, Sáček, Dočkal, Minčev (72. Trávník), Ladislav Krejčí I (46. Karabec) - Juliš. Trenér: Kotal.

Jihočeši potvrdili, že se jim v ligové sezoně na hřištích soupeřů daří. Z osmi venkovních duelů prohráli jediný a získali tam 13 z celkových 18 bodů.



I v třeskutém celodenním mrazu, který byl v době zápasu kolem minus 13 stupňů, se pořadatelům povedlo připravit slušný terén. První šanci na něm měli hosté, kterým z nejrůznějších důvodů chyběla řada hráčů. Ligovou premiéru si i kvůli tomu odbyl sedmnáctiletý obránce Vitík, v základní sestavě nastoupil také Minčev.



Sáčkův dlouhý pas za obranu trefil ve 20. minutě domácí stoper Fillo z voleje tak nešťastně, že málem přeloboval vlastního gólmana. Laštůvka ale prokázal znamenitý reflex a balon vytáhl na roh.

Pak přišly chvíle Ostravy, která i na těžkém zmrzlém terénu dokázala realizovat několik úspěšných kombinací. Domácí v 25. minutě zatáhli akci rychle po pravém křídle, Tetour ideálním centrem našel na malém vápně De Azeveda a ten z první mířil těsně nad Nitovu branku.

Vzápětí Baník pohrozil stejnou dvojicí znovu. Po souhře Holzera a De Azeveda střílel Tetour zhruba z 10 metrů, ale z osy hřiště nedokázal prostřelil chumel těl před sebou.

Baník měl více ze hry i ve druhé půli. Příležitosti si už ale vytvářel s většími problémy. Nejblíže gólu byl v 79. minutě po rohu Stronati, jeho hlavička z malého vápna ale o centimetry minula tyč.

Vzápětí se prostor na pravé straně otevřel hostujícímu Vindheimovi, ale Juliš po jeho prudkém centru nedokázal míč hlavou usměrnit mezi tyče. Ostrava doma podruhé za sebou se Spartou remizovala bez branek a Letenské neporazila v posledních sedmi ligových utkáních.