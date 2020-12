Sparta si o víkendu odpočine, Plzeň chce zopakovat kanonádu. Jak bude vypadat další ligové kolo?

Fotbalisté Plzně ve 13. kole první ligy na Slovácku chtějí navázat na úterní suverénní vítězství 7:0 nad Teplicemi a vylepšit současné páté místo. Nejisté je konání dalšího nedělního utkání mezi vedoucí Slavií a Bohemians 1905, protože úřadující mistři jsou kvůli hromadné nákaze koronavirem v karanténě a už ve středu nehráli ve Zlíně. O osudu vršovického derby rozhodnou výsledky testů, které slávisté podstoupí v sobotu.

Druhá Sparta v sobotu určitě nenastoupí na stadionu poslední Opavy, protože oba zbývající letošní zápasy Slezanů byly odloženy kvůli onemocnění covidem-19 u vyššího počtu hráčů.

Plzeňští před Teplicemi za čtyři kola získali jediný bod a dostali pod velký tlak trenéra Adriana Guľu. „Bylo důležité vítězství i způsob hry, kterým se chlapci prezentovali. Proto je podstatné na to navázat. Víme, že nás v Uherském Hradišti čeká nová výzva, nový zápas,“ řekl slovenský kouč.

Desáté Slovácko v posledních dvou ligových utkáních nad Viktorií zvítězilo, předtím však Plzeň neporazilo dvaadvacetkrát po sobě. „Je to mužstvo, které má svou zkušenost a jasnou organizaci hry. Ví, jak se chtějí prezentovat. Je podstatné, abychom se tam pokusili najíst citlivá místa a hlavně je zrealizovali,“ upozornil Guľa, který dnes slaví rok na lavičce Západočechů.

Jablonec bude hájit třetí příčku v sobotním domácím zápase s Českými Budějovicemi. Svěřenci trenéra Petra Rady úterní remízou 2:2 v Karviné utnuli vítěznou sérii, která trvala čtyři duely. Dvanácté Dynamo v lize neprohrálo šestkrát v řadě.

„Závěr v Karviné jsme nezvládli. Mrzí nás to, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale je to plusový bod zvenku. České Budějovice vyhrály na Spartě 4:2 a chytily se, mají sérii bez prohry. Trenér je s jejich výkony v každém zápase spokojený, takže tam výkonnost asi je,“ uvedl Rada.

Trápící se Mladá Boleslav v sobotu hraje v Liberci, kde v nejvyšší soutěži nezvítězila od dubna 2008. Středočeši ve dvou utkáních pod staronovým koučem Karlem Jarolímem získali jen bod a jsou patnáctí o skóre nad sestupovým pásmem. Slovanu patří osmá příčka.

Nováček z Brna při obnovené premiéře kouče Richarda Dostálka ve středu zdolal Slovácko po obratu 2:1. V neděli se šestnáctá Zbrojovka představí v Teplicích. „Věřím, že se oklepeme z porážky v Plzni a v neděli předvedeme úplně jiný výkon,“ podotkl kouč čtrnáctého týmu tabulky Radim Kučera.

Předposlední Příbram v sobotu přivítá devátou Karvinou s cílem natáhnout domácí vítěznou sérii na tři utkání. Slezané jsou ale s 11 body třetím nejlepším venkovním mužstvem v sezoně.

Šesté Pardubice po porážce 0:2 na Spartě v neděli hrají na půdě jedenáctého Zlína. Východočeský nováček v aktuálním ročníku venku získal jenom čtyři body, zatímco v domácím azylu v Ďolíčku vybojoval o deset bodů víc.

Zápasy se kvůli covidu-19 stále hrají bez fanoušků. Na stadionech ale znovu může být až 300 lidí z řad partnerů klubů, kteří se musejí prokázat negativním testem. Podzimní část první ligy se uzavře 14. kolem, které je kvůli měsíční koronavirové přestávce na programu nezvykle až v úterý 22. a ve středu 23. prosince.