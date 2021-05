Střelci, univerzálové i Trpišovského motivace Jordanem. Faktory, díky nimž Slavia dál vládne českému fotbalu

Už potřetí za sebou se fotbalisté Slavie radují z mistrovského titulu. Zde jsou zásadní faktory, díky nimž sešívaná hegemonie trvá.

1. Ekonomické možnosti

V roce 2015 zachránil Slavii před krachem vstup čínských majitelů a jejich peníze (nejprve společnosti CEFC a poté CITIC) otočily kormidlem směřování klubu o 180 stupňů. Vzešly z toho čtyři tituly v letech 2017, 2019, 2020 a 2021 a úspěšná působení v evropských pohárech. Bez této zásadní změny by slávistická nadvláda byla jen těžko myslitelná.



Ovšem podobné finanční podmínky s rozpočtem až kolem miliardy korun si může dovolit i Sparta, a přitom její poslední titul je starý již sedm let. Zároveň jsou důležité také stamilionové příjmy z pohárů a přestupů, díky čemuž vedení dokáže nabídnout hráčům platy, které nejsou oproti zahraničí zase o tolik nižší.



2. Správný kouč

Jindřich Trpišovský převzal tým po odvolaném Jaroslavu Šilhavém v prosinci 2017 a po prvotních porodních bolestech jeho efekt podpořený ověřenou spoluprací se sportovním ředitelem Janem Nezmarem začal fungovat. V rozehrané sezoně už nedokázal mistrovskou Plzeň dostihnout a sešívaní se museli spokojit s triumfem v domácím poháru, ale tu příští dovedl Pražany k doublu i do čtvrtfinále Evropské ligy.

„Když jsme šli do Slavie, strašně jsem si přál získat nějakou týmovou trofej,“ povídal Trpišovský v neděli.

K prvnímu mistrovskému triumfu přibyl loni druhý a letos třetí. „Získat tři tituly za sebou je unikát. A některá rozhodnutí v této sezoně tomu byla podřízena,“ přiznal s tím, že dokázal zatlačit na šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, aby ještě počkal s prodejem některých hráčů.

K završení mistrovského hattricku ho motivoval také dokumentární seriál Last Dance, v němž legendární basketbalista Michael Jordan vyprávěl, že praví šampioni jsou ti, co dokážou vyhrát titul třikrát za sebou. „Koukali jsme na to s hráči. V tu chvíli mi to sepnulo, že to můžeme mít také potřetí. Od té doby jsem to měl v hlavě každý den.“



3. Náročnost a ambice

Příběh pětačtyřicetiletého kouče, který se vlastní pílí od amatérů a dřiny v hospodě dostal až na evropskou scénu, už znají fanoušci dobře. A jak je Trpišovský náročný k sobě, totéž požaduje po hráčích.

Ti musí být na hřišti pohybliví, rychlí, tvořiví, schopní řešit množství herních situací a ochotní pracovat pro tým. Neustálé nastavování nových ambicí a posouvání hranic, to je jeho vize.

Však taky na tiskovce po zisku titulu prohlásil: „Jde o to, abychom neusnuli na vavřínech, že jsme nejlepší, nejsilnější, neporazitelní. Bude to zase o dalších výzvách.“

Ke svému modernímu náročnému stylu si vybírá borce, kteří zvládnou a chtějí jeho nároky plnit, což přitom nemusí být ty nejtalentovanější hvězdy.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský při oslavách třetího titulu v řadě.

Přestože je pro hráče obrovskou autoritou, zároveň působí velmi lidsky. „Když sem trenér přicházel, tak mi volal a ptal se mě, jak to tady vypadá, jak vypadají kluci, jestli jsme dobrá parta,“ vzpomíná kapitán Jan Bořil, který se s Trpišovským znal už z dřívějška. „Říkal jsem mu, že jsme výborná parta a že se sem bude hodit. Myslím si, že ta chemie je dobře nastavená.“



Za toho emotivnějšího platí v trenérském štábu asistent Zdeněk Houštecký, ale i Trpišovský dokázal, že se umí rozohnit, je-li potřeba. Když jeho svěřenci ve šlágru 21. kola prohrávali na Slovácku 1:2, udělal o přestávce v kabině takový vítr, že po něm zůstaly prokopnuté dveře. Výsledek? Slávisté otočili na konečných 3:2.

4. Produktivní ofenziva

Zatímco v minulých dvou sezonách nebyl na útočníky zrovna spoleh – vždyť je pokaždé zastínil defenzivní záložník Souček –, tentokrát to hráčům vepředu pálí parádně. Z dosavadních 80 branek po třiceti kolech jich Kuchta dal třináct, Sima jedenáct a méně nastupující Olayinka šest, ofenzivní záložník Stanciu pak dvanáct.

Rumunský špílmachr po pomalejším rozjezdu, kdy byl ve hře i jeho odchod do Turecka, zabral a měl skvělé jaro, ke zmíněným trefám přidal i šest asistencí. Svůj přínos v obou činnostech ostatně potvrdil bilancí 1+1 v neděli proti Plzni.

5. Vyrovnanost a zastupitelnost

Slávisté jedou celou sezonu v neuvěřitelně vyrovnaném módu. Brzy se tak místo možných soupeřů v boji o titul spíš řešilo, kdy vládci z Vršovic potvrdí obhajobu. K mistrovskému hattricku pak přidali i rekordní šňůru bez prohry v historii naší nejvyšší soutěže, která nyní činí už 42 utkání.

Klíčovým faktorem pro úspěšné působení hned na několika frontách je široký kádr, kdy v případě zranění, ztráty formy nebo odchodu může pokaždé někdo velmi kvalitně zaskočit. Mezi nejlepší tak vystřelili Provod, Holeš, Kuchta či Sima, povedl se i příchod Dána Baha použitelného na kraji obrany i zálohy, alternovat na neobvyklém postu dovedli Masopust, Oscar nebo Lingr.



„Konkurence je tu obrovská, teď je to asi nejsilnější mužstvo od mého příchodu,“ potvrzuje kapitán Bořil.

6. Bez konkurence

Prakticky celou sezonu bylo jasné, že místo ohrožování slávistické obhajoby budou ostatní ambiciózní celky hrát „jen“ o druhé místo, což se potvrdilo i ve vzájemných duelech.

Největšímu rivalovi Spartě nadělili sešívaní porážky 3:0 a 2:0, Plzeň padla výsledky 0:1 a 1:5, bodovat se nepovedlo ani Jablonci či Slovácku. Ze šesti remízových ztrát si tak slávisté velkou hlavu dělat nemuseli.