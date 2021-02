VIDEO: ‚Sudí zničil zápas, fotbal míří k sebevraždě.‘ Trenér Atalanty si po prohře s Realem nebral servítky

Bergamo Trenér fotbalistů Bergama Gian Piero Gasperini po porážce 0:1 s Realem Madrid v úvodním osmifinále Ligy mistrů kritizoval rozhodčího Tobiase Stielera. Německý sudí podle kouče Atalanty zničil středeční zápas tím, že už v 17. minutě vyloučil domácího záložníka Rema Freulera. Gasperini označil současný trend úzkostlivého posuzování zákroků za fotbalovou sebevraždu.

Freuler dostal červenou kartu za to, že těsně před šestnáctkou fauloval unikajícího Ferlanda Mendyho. Francouzský krajní obránce shodou okolností v 86. minutě zařídil Realu vítězství výstavní střelou k tyči.



„Nevím, jaký by byl výsledek, kdybychom hráli v jedenácti proti jedenácti, ale utkání bylo zcela zničeno incidentem, který byl posouzen nepřiměřeně,“ řekl Gasperini pro italskou televizi.

Podle něj je problém v rozhodčích obecně. „V minulé sezoně, po absolutním chaosu, bylo vyřešeno pravidlo o hře rukou. Nyní máme nutkání z fotbalu vymýtit jakýkoliv kontakt, a to je sebevražda našeho sportu,“ upozornil třiašedesátiletý kouč.



„Zrovna jsem dostal trest za nějaký komentář v Serii A. Když řeknu něco teď, UEFA mě na měsíc vyhodí z lavičky. Nemůžeme mít rozhodčí, kteří nikdy nehráli fotbal. Když nepoznají rozdíl mezi zákrokem a faulem, měli by dělat jinou práci. Sudí teď mají s videem všechno, co k rozhodování potřebují. Ale i s opakovanými záběry to dělají špatně,“ přidal Gasperini.

Branka v 86. minutě pro něj byla ránou, protože oslabené Bergamo dlouho Realu vzdorovalo a nepouštělo „Bílý balet“ do mnoha velkých šancí. „Zbývaly pouhé čtyři minuty do konce. Chtěl jsem zpevnit obranu, ale bohužel jsme inkasovali krátce po střídání. Je to škoda, měli jsme udržet bezbrankovou remízu,“ prohlásil Gasperini.

„Lidé mluvili o absencích Realu, ale i tak mají nesmírně kvalitní kádr. Možná bychom v jedenácti stejně prohráli, nestěžuju si na výsledek, ale aspoň bychom mohli hrát svou hru. Tu budeme praktikovat v odvetě v Madridu,“ dodal někdejší záložník.