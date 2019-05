Titul je ve Spartě cíl každý rok, tým si dokážu představit s Kangou i bez něj, říká Jílek

Praha Pro nového trenéra Václava Jílka je velkým cílem a výzvou dostat fotbalisty Sparty na úroveň Slavie a Plzně, aby opět bojovali o titul a získávali trofeje. Je mu ale jasné, že zlepšení nenastane přes noc. První krokem podle něj bude vtisknout Spartě týmové pojetí, v němž poslední dobou za svými soupeři zaostávala.

„Sportovní cíl Sparty je historicky daný - chce hrát o titul, každý rok sbírat trofeje, chce hrát poháry. Hlavní je teď ale první krok, abychom vybudovali silný tým a nastavili jednoznačně pevnou organizační strukturu. Jasně si určit míru kompetencí a odpovědností lidí, kteří se pohybují kolem týmu. Ta vize je naprosto zřejmá a i díky ní jsem do Sparty šel,“ řekl na tiskové konferenci Jílek.

„Budeme dělat maximum pro to, abychom pozvolnou cestou a postupnými kroky udělali ze Sparty opět silné mužstvo, které bude vítězit. Půjdeme pozvolnou cestou, nějaké rychlé vystřelení vás může zase rychle vrátit na zem. Pro nás je velká ambice dorovnat dva týmy, které jsou v tuto chvíli o kousek před námi,“ dodal třiačtyřicetiletý kouč, kterého Sparta získala z Olomouce.

Letenští čekají na trofej už od sezony 2013/14, kdy vyhráli ligu i pohár. „Je třeba si přiznat, že poslední ročníky i ohledně toho umístění neodpovídají ambicím klubu. Co Spartě nejvíc chybí? Organizace hry, která vyplývá z týmového pojetí, je naprosto zásadní, abyste byli úspěšní. Nechci tu dnes zmiňovat Slavii, ale tohle je atribut, který má silný, a já to ze Sparty necítil. Myslím, že bychom měli hlavně vystupovat jako silný a jednotný tým. Všichni hráči musí respektovat týmovou roli. Aby si na hřišti každý nedělal, co chce,“ prohlásil Jílek.

Nový trenér fotbalistů Sparty Praha Václav Jílek a sportovní ředitel Tomáš Rosický přicházejí 30. května 2019 v Praze na tiskovou konferenci klubu. Dosavadní kouč Olomouce Jílek podepsal na Letné tříletou smlouvu.

Letní přípravu začne s týmem 17. června. „Hráči teď po náročné a dlouhé sezoně potřebují vyčistit si hlavy a odpočinout si. Pak budeme mít jen čtyři týdny na přípravu, ale podle mě je to dostatečně dlouhá doba na to, abychom pracovali na zásadních herních a taktických věcech. Abychom to těm hráčům vtiskli a už od začátku sezony jsme se tak prezentovali,“ řekl Jílek, který na Spartě působil už jako asistent v letech 2011 až 2015.

Letenští ve 3. předkole vstoupí do Evropské ligy. V základní skupině pohárů hráli naposledy v sezoně 2016/17. „V posledních letech Spartě předkola nevyšla a myslím si, že tak dlouho by se tu na Evropu čekat nemělo. Půjdeme do předkol, to je fakt. Z hlediska jména a tradice Sparty je důležité, abychom se dostali do základní skupiny,“ řekl Jílek.

Šanci pod ním v přípravě dostane i kontroverzní záložník Guélor Kanga, který má problémy s disciplínou. „Kangu vnímám jako kontroverzního hráče, tak působí na veřejnost. Momentálně si dovedu představit hru Sparty s Kangou i bez Kangy. Ale to, jakým směrem se to bude ubírat, určí první dny a týdny. Nesoudím hráče, pokud je osobně neznám,“ řekl Jílek.