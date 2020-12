Trpišovský: I kdyby hrál první s osmnáctým, derby bude stejné. Bez diváků je to ale trochu jiný sport

Praha Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský je přesvědčen, že na nedělní ligový šlágr na Spartě nebude mít vliv fakt, že poprvé po 12 letech dojde v derby na přímý souboj o první místo v tabulce. Mrzí ho, že duel odvěkých rivalů se poprvé uskuteční před prázdným hledištěm. Vzhledem k tomu, že Slavia bude hrát na Letné, by to ale podle něj mohla být pro červenobílé mírná výhoda.

V derby naposledy došlo k přímému souboji o vedení v ligové tabulce v říjnu 2008. Mistrovská Slavia aktuálně drží před Spartou dvoubodový náskok. „Bude to pořád stejná bitva. Myslím, že nikdo moc nevnímáme, kolikátý je kdo v tabulce, z jaké pozice tam jde. Když to přeženu, i kdyby hrál první tým s osmnáctým, ten průběh bude stejný. Každý prostě chceme derby zvládnout, na ten zápas se hodně vzpomíná,“ řekl Trpišovský pro klubovou televizi před šlágrem 10. ligového kola.

„Derby je legendární zápas, na který se každý těší. Prostě vrchol ligy. Vždy se bavíme o tom, že každý zápas je za tři body. Ale tohle je specifický zápas, který hrajete jednou za půl roku, pokud v tom není pohár nebo nadstavba. Je to největší zápas sezony, který každý hledá v kalendáři. Je to velká událost, všichni tím žijí,“ doplnil Trpišovský.

V roli slávistického kouče se Spartou ještě neprohrál a červenobílí nepoznali v derby porážku už 11 soutěžních zápasů od března 2016. Navíc ve čtvrtek po vítězství 3:0 nad Beer Ševou postoupili v Evropské lize do jarní části, zatímco Sparta prohrála v Lille 1:2 a přišla o naději na vyřazovací fázi.



„Samozřejmě pokud jste v lepším rozpoložení, tak se vám líp chystá na zápas. Ale v tu chvíli, kdy ten zápas vypukne, to nerozhodne. Vždy je úplně jedno, co bylo v pátek, ve čtvrtek, v úterý. V tu chvíli začne zápas, a kdo do něj líp vstoupí, ten je pak ve výhodě. Vždy záleží na vstupu do zápasu než na tom, co bylo předtím,“ poznamenal Trpišovský.

Kvůli opatřením proti koronaviru se derby poprvé v samostatné historii odehraje úplně bez diváků. Omezení fanoušků platí už od konce minulé sezony a během podzimu se zpřísnilo.

„Asi jsme si na to zvykli, za mě bohužel. Už se nemůžeme dočkat, až se to změní a vrátí se to do normální situace. Včera i dnes jsem přemýšlel nad tím, jak je to strašný rozdíl, i co se týče emocí v zápase. Je to trochu jiný sport,“ poznamenal Trpišovský.

„Hrajete to i pro lidi, i po tom zápase si to mohou užít. Vím, že se dívají v televizi. Ale je to svátek fotbalu, velký zápas a je strašná škoda, že to všichni poprvé zažijeme bez diváků. Na druhou stranu hrajeme venku, takže možná to pro nás bude menší psychologická výhoda,“ dodal Trpišovský, který v začátcích trenérské kariéry působil u mládeže Sparty.