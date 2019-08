Trpišovský: My a favorit? Do toho se nenechám koučem Kluže zatáhnout. Je to 50 na 50

PRAHA Přestože fotbalisté Slavie půjdou do středeční domácí odvety závěrečného 4. předkola Ligy mistrů s Kluží s náskokem 1:0 z úvodního venkovního duelu, trenér Jindřich Trpišovský stále vidí šance obou týmů na postup jako naprosto stejné.

Červenobílí podle něj musejí dostat první zápas z hlavy a v žádném případě nesmějí myslet na to, že jim stačí remíza.

Případnou účast v základní skupině nejprestižnější klubové soutěže by kouč považoval za jeden z vrcholů sportovní kariéry.

„V prvním zápase bylo vidět, jak je Kluž nebezpečný tým. Chápu, že chtějí hodit roli favorita na nás, ale první zápas jasně ukázal, že oba týmy jsou nesmírně vyrovnané,“ řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Lukáš Masopust se raduje z gólu do sítě Kluže.

„Pro mě žádný první zápas nebyl, teď je to zápas o postup. Pořád si myslím, že šance jsou stejné a oba týmy to mají 50 na 50,“ dodal.



Největší chybou by podle něj bylo spoléhat na náskok z prvního duelu.

„Musíme hrát pořád stejně, jak hrajeme. Musíme být věrni svému stylu. Musíme zapomenout, že nějaký první zápas byl, a hrát tak, abychom vyhráli. Což my tady doma hrajeme vždy. Nesmíme si dávat do hlavy nic jiného.“

„Soustředíme se, abychom podali takový výkon, jaký umíme. Doma jsme silní, ještě víc si tu dovolíme. Všechny důležité zápasy o titul, o postupy, poháry jsme hráli vždy stejně ofenzivně, to je naše tvář. Musíme to být my, hrát jako vždy, nespekulovat,“ nabádal Trpišovský.

Kluž podle něj v minulém předkole výhrou 4:3 v odvetě na hřišti Celticu Glasgow názorně předvedla, že venku je možná ještě lepší než doma.

„Na Celticu ukázali, jak jsou nebezpeční, rozhodně nic nepodceňujeme. Očekávám, že budou hrát podobně. Cítím z jejich týmu velkou soudržnost, mají dobrou mentalitu a vnitřní sílu.“

George Tucudean v souboji s Lukášem Masopustem.

„Po remíze 1:1 doma vyhrát na Celticu a dát tam čtyři góly není nic jednoduchého a ukázalo to, jak mentálně silný je to tým,“ uvedl Trpišovský.



„Bude nás stát nesmírné úsilí, abychom to zvládli. Rozhodující bude, kdo dokáže soupeři vnutit svůj styl hry. Kluž je nesmírně dobrá v presinku a budou se také spoléhat na standardky. Z nich dali teď v lize čtyři góly, i když hráli v obměněné sestavě,“ dodal Trpišovský.

Prvním postupem do základní skupiny Ligy mistrů po 12 letech by Pražané korunovali povedenou minulou sezonu, v níž vyhráli domácí ligu i pohár.

„Jsme jeden zápas od Ligu mistrů a cítím z kluků, jak strašně moc tam chtějí. Jsou pro to připraveni udělat na hřišti cokoliv, aby se tam dostali. Víme, že je to obrovská příležitost. Podřídili jsme tomu vše, je to důležité pro nás i pro klub,“ uvedl Trpišovský.

„Kdyby mi někdo před pěti šesti lety řekl, že budu mít možnost postoupit do Ligy mistrů, nevěřil bych tomu.“



„To je asi to nejvíc, co se dá ve fotbale. Všichni víme, že těch šancí tolik není a nebude, takže bych to určitě řadil k největším vrcholům, co jsem sportovně zažil,“ dodal kouč, který vede Slavii od poloviny předminulé sezony.