Záhadný turnaj legend: Měli spolu hrát Kaká i Ronaldinho, stopy se ale ztrácejí

Nový objev Elite Players Group – neboli sdružení elitních hráčů, chce totiž letos v červnu uspořádat ambiciózní turnaj mezi osmi zeměmi, které v minulosti opanovaly mistrovství světa: Anglie, Argentina, Brazílie, Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Uruguay.

A to by prý měl být jen začátek.

Dlouhodobě totiž plán počítá s celoročním využitím bývalých reprezentantů v unikátní kategorii nad 35 let. Další podmínky?

Aspoň jeden reprezentační start nebo víc než sto zápasů v elitní lize. To otevírá dveře třeba celosvětově známým hvězdám jako Ronaldinho, Thierry Henry, Kaká, David Villa, Frank Lampard, Carles Puyol nebo Francesco Totti.

Ti všichni by měli podle zahraničních zpráv figurovat na předběžných soupiskách.

Fotbalisté AC Milán se radují z gólu, který vstřelil Ronaldinho (druhý zleva)

Jenže i kolem zdánlivě propracované akce se točí hned několik neznámých a minimálně podivných okolností.

Začněme třeba tím, že britský bulvární deník Daily Mail přišel v pondělí s informací, kterou dál hojně přebírají i ostatní. „Turnaj se bude konat v Anglii a o pořadatelství se nyní ucházejí stadiony na severu země.“

Na oficiálních stránkách projektu se ale v dokumentu, který je v podstatě jediným funkčním navigačním odkazem na webu a byl naposledy upraven v říjnu loňského roku, uvádí detailní rozpis akce včetně hostujících měst a termínů konkrétních utkání.

O Anglii ale ani slovo, má se hrát v Madridu, uprostřed Španělska.

Hvězdy by se měly prohánět na hřištích Getafe, Vallecana, Leganésu a Atlétika Madrid, kde by se 11. června konalo finále. „Organizátoři si schválně vybrali termín, který je mezi koncem Ligy mistrů a začátkem Eura,“ přibližuje ve shodě s oficiálním rozpisem Daily Mail.

Snímek z oficiálního dokumentu ze stránek Elite Players Group, který poutá na červnový turnaj v Madridu.

Oba zdroje se nerozcházejí ani v pravidlech. Zápasy by měly trvat sedmdesát minut, s neomezeným počtem střídání v hokejovém stylu. Při nerozhodném výsledku by rovnou následovaly penalty.

Dohromady jeden týden, sedm utkání, přenosy do celého světa a také následný dokumentární snímek s vysokým rozpočtem, který by celou cestu zmapoval.

No nezní to parádně?

Dvaapadesátistránkový dokument už loni myslel i na postupné kroky před zahájením. Například 14. prosince se měla představit hostitelská města, rozlosovat jednotlivá utkání a představit kompletní soupisky.

Jenže teď je začátek února a o výše zmíněném se stále jen spekuluje.

Obočí nadzvihává i to, že první a poslední veřejné vystoupení k plánované akci proběhlo loni v květnu. Šlo o tiskovou konferenci s kapitány jednotlivých výběrů a samotné představení projektu, které dle dat organizátorů získalo přes dvacet milionů zhlédnutí na sociálních sítích po celém světě.

Bylo to zároveň naposledy, co jste dané fotbalisty ve spojení se značkou EPG World Cup – jak by se celá show jmenovala, mohli vidět. Na instagramovém účtu má akce necelých sedm set sledujících.

Další krok má přijít 14. března, kdy mají být představeny dresy a turnajoví sponzoři.

Snímek z oficiálního dokumentu ze stránek Elite Players Group. Ukazuje rozpis termínů před startem turnaje.

Celou akci řídí španělsko-americké spojenectví různých právníků nebo znalců sportovního marketingu se zkušenostmi z nadací, neziskových organizací i médií. Strukturu a jednotlivé kompetence nastiňuje opakovaně zmíněný několik měsíců starý dokument, který zůstává jediným uceleným zdrojem informací.

A to je čtyři měsíce před plánovaným začátkem nablýskané akce zoufale málo. Dá se tušit, že se organizace po cestě zadrhla, nesehnal se dostatek peněz, nebo v hráčském světě zkrátka o podobný projekt není zájem.

Na definitivní potvrzení, zda si v červnu budou moci fanoušci v Madridu (nebo na severu Anglie) zafandit jako v časech minulých, si však musíme ještě počkat.

Aspoň do března.