Čeští fotbalisté do 17 let se na ME utkají s domácím Kyprem, Ukrajinou a Srbskem

Český tým se vyhnul největším papírovým favoritům. „Los je ta část, kterou nemáme ve své moci. Vyhnuli jsme se gigantům, jako je Španělsko, Portugalsko, Anglie nebo Francie. Všechny tyto týmy jsou ve skupině D, ale je potřeba zmínit, že Ukrajina postoupila z elitní fáze s devíti body,“ uvedl pro web FAČR trenér Jiří Žilák.

„Srbsko se prezentovalo už do kategorie do 16 let zajímavými výsledky a Kypr bude mít určitě výhodu nejen domácího prostředí, ale také v aklimatizaci na zdejší podmínky, které jsou od našich atypické. Na mistrovství se hodně těšíme, čeká nás zajímavá zkušenost. Naše cíle jsou postoupit ze skupiny a dostat se až do bojů o medaile,“ dodal Žilák.

Los rozdělil 16 účastníků do čtyř čtyřčlenných skupin. Do vyřazovací fáze postoupí vždy první dva týmy. Český celek se na šampionát probojoval díky druhému místu v jedné ze skupin závěrečné fáze kvalifikace.