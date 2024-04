Jaderné elektrárny v Evropě mají potíže. Práci jim berou obnovitelné zdroje

„Při současných cenách elektřiny budou mít tradiční elektrárny problém i se základním zatížením, pokud nebudou dlouhodobě panovat nepříznivé slunečné nebo větrné podmínky,“ říká pro agenturu Bloomberg k momentální situaci na jihu Evropy Sigurd Pedersen Lie, analytik společnosti StormGeo v Oslu.

Francouzská společnost EDF, která v zemi provozuje několik desítek jaderných zdrojů, již v minulých dnech dokonce snížila výrobu a některé reaktory dočasně vyřadila z provozu. Podobná situace panuje i ve Španělsku, kde se o uplynulém víkendu ceny elektřiny propadly na nejnižší úroveň od roku 2013.

Odstavení jaderných zdrojů je novinka

Provozovatelé jaderných elektráren se poměrně často uchylují ke snížení výkonu v době, když je poptávka po elektrické energii nízká a dodávky elektřiny díky solárním a větrným zdrojům rostou. Úplné odstavení jaderných bloků však bylo až donedávna vzácné, a to i kvůli složitostem v případě obětovného náběhu.

„Nejvíce se obáváme odstávek. Pokud by k tomu v budoucnu v souvislosti s obnovitelnými zdroji a klimatickou změnou docházelo častěji, museli bychom se tím velmi pečlivě zaobírat,“ okomentoval situaci Cederic Lewandovski, šéf sekce pro jadernou a tepelnou výrobu ve francouzské společnosti EDF.

Francouzské a španělské jaderné elektrárny tak nejspíš i do budoucna čekají těžké časy, a to i přesto, že mnohé evropské ekonomiky plánují na výstavbu dalších jaderných zdrojů vynaložit další obrovské peníze. Země jako Francie nebo Velká Británie totiž vnímají jadernou energetiku jako technologii, která přispěje v boji s probíhajícím globálním oteplováním.

Jádru věří i další ekonomiky

Na zasedání OSN o klimatu koncem loňského roku podobný názor vyslovili také zástupci USA, Jižní Koreje, Japonska nebo Spojených arabských emirátů, kteří dokonce vyzvali ke ztrojnásobení počtu jaderných elektráren. Ve stejnou chvíli nejen evropské státy budují flotilu dalších větrných elektráren a už třetím rokem v řadě rostou také solární kapacity.

Nadcházející omezení jaderné výroby může na jihu Evropy nastat již o příštím víkendu. Predikce totiž ukazují, že spotřeba elektrické energie především ve Francii má být opět nízká a hovoří se o 35 gigawattech, což je hodnota, která je typická spíše pro květnové období. Vrásky na čele výrobcům opakovaně přidělávají i mírné, větrné a deštivé zimy, které nutí provozovatele vodních elektráren vyprazdňovat nádrže, aby uvolnili prostor tající sněhové pokrývce.

Kromě jaderných elektráren ve Španělsku a Francii se do problémů v souvislosti s rozmachem obnovitelných zdrojů mohou dostat také uhelné elektrárny na území Německa. Ty budou zase do velké míry doplácet na momentálně levnější provoz konkurenčních plynových elektráren. Očekává se, že německé uhelné elektrárny se až do podzimu ocitnou na vedlejší koleji, uzavírá Bloomberg.