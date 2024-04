Do Španělska proudí stále více ruského LNG. Země ho pak distribuuje dál

Odborníci říkají, že poptávka po ruském LNG v posledních měsících stoupla hlavně díky příznivé ceně. Šlo zejména o dodávky ruského soukromého producenta Novatek, který do Evropské unie dodává s velkými slevami. Zvýšil se ale i význam ruské státní firmy Gazprom, která těží zejména ze svého nového závodu Portovaja, jenž se nachází na pobřeží Baltského moře. Ta nyní alespoň částečně kompenzuje ztráty ze snížených dodávek plynovody.

Výpočty agentury Reuters každopádně ukazují, že ruský podíl na celkových dodávkách plynu v Evropské unii se v roce 2023 dostal na úroveň 15 procent. Z údajů analytické společnosti Kpler plyne, že Rusko loni do přístavů Evropské unie poslalo více než 15,6 milionu metrických tun ruského LNG. V porovnání s rokem 2021 se tento objem zvýšil o 37,7 procent.

Sankce se neporušují

Dovoz ruského zemního plynu do Evropské unie není v rozporu s evropským právem. Po vypuknutí ruského válečného konfliktu se země dohodly na uvalení sankcí vůči ruské ropě, v případě plynu se však k něčemu podobnému neodhodlaly. Evropská komise místo toho alespoň vyzvala k dobrovolnému ukončení veškerého dovozu ruských paliv do roku 2027.

Dovoz zkapalněného zemního plynu do Evropy má však četné enviromentální dopady. Firmy totiž musí spotřebovat obrovské množství energie na jeho zplynování, přepravu a následně opětovné zkapalnění. Import LNG do Evropy tak je v rozporu s unijní vizí, která hovoří o skoncování s emisemi skleníkových plynů do roku 2050.

Španělsko jako významný reexportér

Ve vztahu k ruskému LNG má největší význam Španělsko, odkud plyn následně míří dál na sever, východ i jih. Vlivem války na Ukrajině se tedy tok plynu otočil. Ještě v roce 2021 totiž ruský plyn tekl plynovody z východoevropských ekonomik směrem na západ. Největší význam měl plynovod Nord Stream, kterým ruským plyn mířil až do Německa.

Vlivem války se Španělsko stalo významným reexportérem LNG. Odtud totiž lodě míří dál do Belgie, Francie či jiných států po celém světě. Tím, jak se v zemi ruský LNG přeloží na novou loď, celá dodávka navíc ztrácí svůj ruský původ. V záznamech o doručení se totiž zobrazují pouze poslední místa nakládky.

Ruský plyn je v Evropské unii populární hlavně díky příznivým cenám. Proti evropské referenční ceně byl koncem roku 2023 v přepočtu na jednu megawatthodinu zhruba o 1 euro levnější (asi 25 korun). Díky tomu může konečný odběratel na jedné dodávce v hodnotě 41 milionů eur (asi 1 miliarda korun) ušetřit až 920 tisíc eur (asi 23 milionů korun).

Francie na své území loni dovezla 3,6 milionu tun ruského LNG, což bylo asi 41 procent všech dodávek. Do Belgie zamířilo 4,8 milionu tun ruského LNG, do Nizozemska asi o polovinu méně. Ruský plyn ve velkém mířil také do Řecka, kde se na celkových dodávkách LNG podílel zhruba 47 procenty, uzavírá Reuters.