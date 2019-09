Tvrdé jádro Sparty si vyžádalo dresy hráčů. Chápu, že jsou naštvaní, je si vědom kapitán Frýdek

Plzeň Pro fotbalisty Sparty měla porážka 0:1 v Plzni v 11. kole první ligy nepříjemnou dohru. Hostující fanoušci si při pozápasové děkovačce vyžádali dresy hráčů a ti jim je odevzdali. Kapitán Martin Frýdek rozumí naštvaným příznivcům, ale neví, jak se ze současné krize dostat.

Sparťané nedokázali odčinit minulou domácí porážku 0:3 v pražském derby se Slavií a prohloubili své trápení. Z osmého místa tabulky ztrácí propastných 15 bodů na vedoucí Slavii a 12 bodů na druhou Plzeň.

Letenští pocítili i zlobu vlastních fanoušků, kteří po zápase z hostujícího sektoru skandovali také: „Dresy dolů“. Hráči jim vyhověli. „Samozřejmě jsou naštvaní. Požádali nás, abychom jim odevzdali dresy, takže jsme je vysvlékli a dali jsme jim je. To je vše,“ řekl na tiskové konferenci záložník Michal Trávník.

„Komunikovali jsme s nimi. Řekli nám o dresy, takže jsme jim je dali. To je jediné, co tam proběhlo. Určitě chápu, že jsou naštvaní, nedaří se nám. Jsme na tom v tabulce tak, jak jsme,“ doplnil kapitán Frýdek.

Sparťanští fanoušci dokonce chtěli vysvléknout i trenéra Václava Jílka. „Nebyl jsem úplně účasten. Viděl jsem jen, že hráči přišli bez dresů. Slyšel jsem, že kotel žádal mou košili, nevím, co si o tom myslet. Nevím, jestli to pomůže k tomu, abychom zvedli výkonnost a příště bodovali,“ uvedl Jílek.

Frýdek zažívá nejsložitější období ve Spartě. „Abych pravdu řekl, tak sám pořádně nevím, jak se z toho dostat. Musíme začít vyhrávat a udělat nějakou sérii. Musíme vyhrát nadcházející zápas, ale bude to strašně složité. Musíme jet na maximum, co to dá. Dát do toho možná 120 procent, abychom se z toho dostali,“ upozornil sedmadvacetiletý záložník či obránce.



Pražský tým v sezoně opakovaně sráží individuální chyby. V Plzni předvedl velkou hrubku stoper David Lischka, jenž nepovedenou „malou domů“ ve 46. minutě připravil jediný gól Michaelu Krmenčíkovi. „Chybujeme často, v zápase se to stává skoro každému. Musíme se z toho vyhrabat sami,“ prohlásil Frýdek.

„Samozřejmě je to obrovsky frustrující. Říkáme si to před každým zápasem, je to hodně složité, když víme, že ty chyby děláme sami a víceméně se sami porážíme,“ doplnil Trávník.

Je mu líto Lischky, jenž se vrátil k fotbalu po operaci srdce a dobrými výkony si vybojoval místo v základní sestavě. Sám ho také po chybě na hřišti utěšoval. „Je to obrovsky těžké, ještě pro něj. On se na hřiště hrozně těšil po tom zranění. Věřil si, celý tým mu věřil. Bohužel udělal chybu. Nám se to stává často, nemělo by se to stávat. Ale neházíme to na něj, že je to úplně jeho chyba. Už to nijak nevrátíme,“ řekl pětadvacetiletý středopolař.