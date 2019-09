KOMENTÁŘ: Sparta prohrála a zase za to může někdo jiný než trenér. Co takhle najít někoho, kdo se nevymlouvá?

To ale byla bramboračka. Po derby pražských S nejsledovanější klání se změnilo v naprosto nekoukatelnou záležitost. Nedělní šlágr mezi Plzní a Spartou symbolicky rozhodl gól z ničeho - po další z mnoha podzimních hrubek hráčů z Letné, konkrétně stopera Davida Lischky, se trefil Michael Krmenčík. A postaral se o to, že se současná krize Sparty ještě prohloubila.

Nuda a obrovské procento zkažených přihrávek prováděly duel Plzeň - Sparta prakticky po celý zápas.

Hlavním poselstvím však je, že Viktorii i to málo, co předvedla, na Letenské stačilo.

Zatímco všechny ostatní týmy by po výkopu poslaly míč dopředu na nabíhajícího útočníka, Sparta z rozehrávky dostala míč až ke svému gólmanovi Hečovi.

A když mu chtěl obránce Lischka míč nesmyslně vrátit, trefil míč jen kotníkem a Krmenčík pohodlně uklidil míč pod břevno.



Tím by se dal popis zápasu prakticky ukončit, protože se v něm téměř nic dalšího nestalo a nestranný divák, který se na díval na celé utkání, musel nad tou šílenou holomajznou zaplakat.



Co však stálo za zmínku, jsou události, které se děly po utkání.

Nejprve se fotbalisté Sparty nechali vydírat svými fanoušky, kterým museli odevzdat své dresy. Což bylo naprosto směšné představení nehodné takového „někdejšího“ velkoklubu.

Poté si vzal slovo kouč Jílek, který prohru hodil zase na někoho jiného než na sebe, tentokrát na chybujícího Lischku.

Ano, kdyby ji Lischka neudělal, Sparta dost možná duel upachtí do bezbrankové remízy. Ale že by zmínil tristní výkon svého týmu tak, jako jeho protějšek Pavel Vrba, to ho ani nenapadlo.

Ano, chyby stoperů Lischky, Uroše Radakoviče, Lukáše Štetiny či beka Martina Frýdka byly zdánlivě nepochopitelné.

Ale kouč zaprvé skládá sestavu. Nikdo ho nenutil opakovaně chybující hráče postavit do sestavy znovu.

A zadruhé stanovuje taktiku. Po tolika hrubkách v defenzivě je proto možná pochopitelné, že přišla další. Kouč by měl hráče naučil jednoduchosti v rozehrávce a zodpovědnosti.

Ale Jílkovi se nedaří ani najít správnou sestavu, ani mu naordinovat správnou taktiku. A v Plzni a před týdnem v derby se Slavií k tomu Sparta přidala i tristní výkon.

Dříve se na Letné vyhazoval kouč za daleko větší „prkotiny“. Na co ještě vedení Sparty čeká?

Pod Jílkem se tým rozhodně herně nezlepšuje, bodově je na tom po 11 kolech nejhůř za celou českou historii.

I trpělivost musí mít své meze.