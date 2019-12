U fotbalistů Plzně po dvou a půl letech skončil trenér Pavel Vrba. Odchází do bulharského Razgradu

PLZEŇ U fotbalistů Plzně podle očekávání skončil trenér Pavel Vrba. Viktorii při svém druhém angažmá vedl dva a půl roku. Šestapadesátiletý kouč od ledna převezme bulharského mistra Ludogorec Razgrad.

Západočeský klub o tom informoval v tiskové zprávě. V Bulharsku Vrba podle webu tamního šampiona podepíše smlouvu do roku 2022.

Jméno nového trenéra chce Viktoria oznámit do roku. Vrbovým nástupcem by se měl stát dosavadní kouč slovenské reprezentace do 21 let Adrián Gula.

„Probíhají určitá jednání, naším cílem je představit nového trenéra ještě před koncem letošního roku tak, abychom na startu zimní přípravy 6. ledna byli kompletní,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Vrba se po nedělním závěrečném utkání podzimní části sezony s Teplicemi (1:1) domluvil s vedením klubu na předčasném rozvázání smlouvy, která mu měla skončit v létě.

Společně s bývalým koučem české reprezentace odejdou z Plzně do Bulharska asistent Zdeněk Bečka a trenér brankářů Martin Ticháček.



„Vedli jsme otevřenou a velmi seriózní debatu o budoucnosti. Pavel Vrba zároveň obdržel velmi zajímavou nabídku ze zahraničí, kterou se rozhodl přijmout. Výsledkem jednání tedy je, že se naše cesty nyní rozejdou,“ konstatoval Šádek.

Vrba se podruhé ujal plzeňského týmu v červnu 2017 po třech a půl letech, během nichž působil u národního týmu a krátce v ruské Machačkale.

Hned v premiérové sezoně po návratu dovedl Západočechy k domácímu titulu, který znamenal přímý postup do skupiny Ligy mistrů.

V ní Viktoria i potřetí pod Vrbovým vedením obsadila třetí příčku a postoupila do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

Loňské oslavy Viktoriánů po postupu do jarní části Evropské ligy.

V minulém ročníku nejvyšší soutěže Plzeň po nadstavbě skončila druhá o pět bodů za Slavií. Stejně jsou na tom oba rivalové i v aktuální sezoně, západočeský tým ale v tabulce na suverénní Pražany ztrácí už propastných 16 bodů.



Viktoria ve 20 ligových kolech jedenáctkrát zvítězila, pětkrát remizovala a čtyřikrát prohrála. Na třetí Jablonec má tříbodový a na čtvrtou Spartu pětibodový náskok.

Přitom Plzeň na podzim na rozdíl od Slavie nehrála evropské poháry, protože vypadla v předkole Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus a neuspěla ani v kvalifikaci Evropské ligy proti Antverpám.

Vrba se po zápase s Teplicemi na hřišti rozloučil s domácími příznivci a všem v klubu poděkoval za spolupráci.

„Na tohle období ve Viktorce budu určitě rád vzpomínat. Nyní však cítím, že nastal správný čas na změnu. Viktorce přeju mnoho úspěchů a samozřejmě ji budu i nadále sledovat a držet palce,“ uvedl Vrba.

„Rozcházíme se v dobrém, Pavlovi patří obrovská poklona a poděkování za vše, co pro Viktorii udělal. Jeho podíl na úspěších je nezpochybnitelný. Vždy zde bude vítaným a čestným hostem. A samozřejmě mu přejeme jen to nejlepší v jeho novém angažmá,“ doplnil prezident plzeňského klubu Tomáš Paclík.



Rodáka z Přerova čeká čtvrté zahraniční angažmá. V letech 2004 až 2006 vedl Púchov a poté dva roky Žilinu, s níž vyhrál slovenskou ligu.

Na lavičce Machačkaly kvůli úsporným finančním opatřením ruského klubu v roce 2016 vydržel jen šest měsíců.

Ludogorec od sezony 2011/12, kdy postoupil do první ligy, nemá v Bulharsku konkurenci a domácí titul slavil osmkrát za sebou.

V tomto ročníku razgradský tým po 20 kolech vede tabulku nejvyšší soutěže o pět bodů před Levski Sofia, na jaře si zahraje play off Evropské ligy.