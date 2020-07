Úvahy a debaty o přestupu útočníka Schicka nabraly nový směr: Milán!

Lipsko Je to pro fotbalového útočníka Patrika Schicka zatraceně našlapané léto. Prodloužená bundesliga se mu protáhla do konce června, následovala rychlá dovolená, na víkend se chystá svatba a v půlce srpna už by měl hrát za Lipsko čtvrtfinále Ligy mistrů. A nebo to bude jinak? Dost možná ano!

„AC Milán? Takové informace nemám. Nicméně jestli by tam měl trénovat Ralf Rangnick..." nedořekl větu hráčův manažer Pavel Paska a pár vteřin mlčel, než ještě dodal: „Rangnick zná Patrika velice dobře a patřil mezi lidi, kteří ho do Lipska vyloženě chtěli."

Všechno do sebe zapadá. Schick smluvně patří AS Řím, kde se však neuplatnil tolik, jak se po něm žádalo. Na hostování v Lipsku naopak působil znovu svěže. Ve dvaadvaceti ligových zápasech vstřelil deset gólů, další připravil pro bombarďáka Wernera. Lipsko si dlouho myslelo, že obchod s Římem, na který mělo předkupní právo, hravě dokončí. Jenže koronavirový průšvih a s tím spojené finanční ztráty změnily fotbalové pořádky. Německý klub žádal výraznou slevu, jenže AS Řím přestupní částku nemíní snížit pod 29 milionů eur (zhruba 750 milionů korun). Do fronty se tak začali řadit další zájemci v čele s AC Milán, který stučnou sumou souhlasí. Prozatím v tichosti tvoří novou strategii, pod kterou se v zákulisí podepisuje německý expert Rangnick - muž, který vymyslel veleúspěšný projekt zn. Lipsko. Postupně prostřídal role sportovního ředitele, trenéra a manažera, minulý rok působil jako strategický vůdce celého fotbalového křídla společnosti Red Bull: spojoval Lipsko, New York, Salcburk i Brazílii. Progresivní metody a úspěchy napříč fotbalovým světem mu otevírají dveře do Milána, který se stále ošklivě trápí. Poslední italský titul je starý devět let. I doznívající sezona byla turbulentní. Klub nejprve nesměl do pohárů, protože vyfasoval trest za porušení finančního fair play. Trenér Giampaolo dostal padáka po třech měsících. Následně tým vyhořel 0:5 v Bergamu a připsal si nejostudnější porážku za posledních dvacet let. Na jaře skončil také ředitel Zvonimir Boban, když si postěžoval, že nechápe, proč klub za jeho zády jedná s Rangnickem. Pod novým trenérem Stefanem Piolim se herní úroveň zvedla, po koronavirové pauze dokonce mužstvo porazilo první Juventus i druhé Lazio a drží šestizápasovou neporazitelnost, ovšem od AC Milán se určitě chce daleko víc než jen současné sedmé místo v lize. Roztrpčení fanoušci jen vzpomínají na zlaté časy a roky plné trofejí: červenočerné barvy slavily osmnáctkrát vítězství v lize, sedmkrát v Poháru mistrů či později v Lize mistrů. Jenže poslední sezony kvůli finančním problémům a neustálým otřesům končily nedůstojně. 2014: osmí. 2015: desátí. 2016: sedmí. 2017 a 2018: šestí. 2019: pátí. Letos se Milán - navzdory jarnímu zlepšení - zatím nevejde ani do top šestky, která si rozdělí místa v evropských pohárech. Přitom jména na soupisce mají patřičný zvuk. V brance zázračný mladík Donnarumma, jeden z nejžádanějších gólmanů světa, před ním třeba kapitán Romagnoli nebo španělský blesk Theo Hernández, koupený z Realu Madrid. K tomu argentinský mazák Biglia, bijec Kessié z Pobřeží slonoviny, Brazilec Paquetá... A v útoku? Přece fenomén Ibrahimovic. Jenže tomu už je osmatřicet a zřejmě se brzy přesune domů do Švédska, kde by mohl hrát za Hammarby, které vlastní. I to otevírá cestu Schickovi, ke kterému by Rangnick rád z Lipska přibalil i obletovaného stopera Upamecana. O místo by Schick bojoval se silnou, nikoli však nepřekonatelnou konkurencí: nejlepším střelcem týmu je Chorvat Rebić, nadějný Brazilec Leao si zvyká pomalu a Španěl Castillejo patří spíš na křídlo. V téhle společnosti by český drahokam měl vynikat. Zřejmě už brzy.