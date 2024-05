Máš štěstí, že je letos Euro. Jinak bys čelil odvolání, útočil Tvrdík na Fouska

Tvrdík byl dlouho Fouskovým podporovatelem, den před valnou hromadou se za to však omluvil.

„Kandidoval pod hesly transparentnost, týmovost a změna. Tohle je příklad, že se nezměnilo vůbec nic. Mám dojem, že nám ho někdo vyměnil, to nemůže být stejný člověk,“ uvedl předseda představenstva Slavie.

Později se na Fouska obrátil přímo: „Máš štěstí, že je letos Euro, jinak bys tady čelil odvolání. Je extrémní ostuda, že s partnerem (Sport Invest), kterého považujeme za neseriózního, ukončíme smlouvu, dáme mu dva miliony odstupného a uzavřeme další smlouvu za dvacet milionů.“

Valná hromada se táhla už několikátou hodinu a delegáti se v dvacetibodovém programu dostali sotva do poloviny, když do jednání o výsledcích hospodaření zasáhl předseda představenstva Slavie a roztrhal do té doby čistě procesní jednání.

„Nestihnu to v dvou minutách, které máme vymezené na příspěvek. Nicméně, na přípravné komoře pro toto zasedání jsem žádal o zveřejnění smlouvy asociace, respektive dceřiné společnosti STES se společností Sport Invest. Stalo se tak? Ne. Žádal jsem také zveřejnění závěrů dozorčí rady a představenstva STES k této smlouvě. Stalo se tak? Ne,“ předhazoval námitky na vedení společnosti.

Tvrdík spolu se zástupci několika dalších klubů naráží na smlouvu o marketingových službách, kterou FAČR, respektive její dceřiná společnost, uzavřela s agenturou poté, co si sama stěžovala na podmínky předchozího kontraktu se stejnou firmou.

Představitelům prvoligových klubů, které reprezentuje Tvrdík, se nezamlouvá jednak nevypověditelnost této smlouvy, a jednak proces jejího vzniku navzdory nesouhlasu výkonného výboru, dozorčí rady a absenci výběrového řízení.

Fousek se brání

„Téma bylo diskutováno na obou komorách, v zákulisí, médiích. Je to jednoduché. V prosinci 2023 představenstvo závazek z roku 2019 se společností Sport Invest nahradilo smlouvou novou a předložilo ke schválení výkonnému výboru,“ objasňoval Fousek úskalí této rozepře.

Sám však už nepřipomněl, že tuto smlouvu schválil a podepsal jen on s prvním místopředsedou Jiřím Šidliákem. Následně se proti kontraktu ohradila nejen dozorčí rada, které funkcionáři nic neřekli, ale i představenstvo, jenž se o vzniku smlouvy dozvědělo rovněž zpětně. Ani tam nepanuje ohledně smlouvy nadšení.

„To ale vůbec neodpovídá na otázku, proč tedy nemohou být zveřejněny závěry orgánů naší dceřiné společnosti,“ reagoval Tvrdík.

Jeho postoj podporují prvoligové kluby Sparta, Plzeň a Baník. Společně chtějí navrhnout povinnost zveřejňovat zápisy z jednání orgánů FAČR i jeho dceřiných společností, smlouvy s dodavatelskými subjekty, které přesahují částku půl milionu korun či vytvořit závaznou směrnici pro systém zadávání zakázek transparentním způsobem.

Po upozornění dalších účastníků Tvrdík svůj návrh ale stáhl, protože v původní podobě by nutil asociaci zveřejňovat například hráčské smlouvy. Aktualizovaný návrh pak Tvrdík předloží po obědové pauze delegátů.

„To, co tu předkládá pan Tvrdík, jsou elementární věci. FAČR hospodaří s obrovským objemem peněz a vy nejste schopni odpovědět, jak jsou odměňovány osoby v představenstvu dceřiné firmy. Leze to z vás jak z chlupaté deky. Výběrová řízení jsou standard, nestojí skoro nic a my se tu o tom bavíme třetím rokem,“ připojil se ke kritice Jan Ďoubal, zastupující okresní fotbalový svaz Kutná Hora.

Předseda asociace odmítl ohledně smlouvy nařčení z nehospodárnosti či pochybení.

„Výkonný výbor zatím nepřijal rozhodnutí. Může dojít k odvolání či obměně představenstva STES (kde sedí předseda a místopředseda asociace). Pokud jde o finanční aspekt, dosavadní smlouvy nás něco stály, nová smlouva něco přináší. Marketingový aspekt: nic nepředáváme ven, pouze jsme pronajali spolupráci s někým, kdo se v tom pohybuje. Konečně právní aspekt: nedošlo ani k porušení zákona, ani k porušení předpisů FAČR,“ reagoval Fousek.

Tvrdíkovi vypnuli mikrofon. Reagoval Pelta

Předsedající valné hromady Martin Procházka pak vypnul Tvrdíkovi mikrofon, protože už mluvil pět minut. Podle schváleného jednacího řádu je maximální délka jednoho příspěvku dvě minuty. „Zatím mě nejvíc zaujalo, že si někdo dovolí vypnout představiteli významného ligového klubu mikrofon. To tedy...,“ vstoupil do debaty bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta.

Šéf jabloneckého klubu Pelta pak delegáty valné hromady rozesmál.

„Já bych to měl se smlouvou vyřešené za půl hodiny. Já bych z toho vybruslil tak, aby to vypadalo, že jsme vítězové. Já bych šel za Tvrdíkem, Tykačem, Křetínským, aby z nich něco vypadlo. A to nemyslím na Jabko (Jablonec). Vždyť se máme všichni dobře, jediný, kdo se má blbě, jsem já, protože mám příští týden soud, a to mám ještě docela dobrou náladu. Schvalme Strahov a buďme rádi za doktora Křetínského, že to zaplatí,“ poukázal Pelta na nabídku Sparty, že postaví a zaplatí nový stadion.